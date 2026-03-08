三八婦女節送暖北門　台南做工行善團修屋助弱勢市長夫人慰勞志工

▲台南市勞工局「做工行善團」志工於婦女節前往北門區為弱勢家庭進行房屋修繕，為偏鄉送上溫暖。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市長黃偉哲推動「希望家園」政策，希望讓弱勢家庭擁有安全、安心的居住環境。台南市勞工局「做工行善團」志工團隊持續行動，8日前往北門區為弱勢家庭進行房屋修繕，將社會溫暖送進偏鄉。適逢三八婦女節，市長夫人劉育菁老師也特地準備餐點與飲品前往現場慰勞志工，並與大家一同度過溫馨節日。

勞工局表示，這次修繕行動由台南市木工業職業工會及台南市電氣業職業工會志工組成團隊投入服務。8日也是春節後首次開工日，為了替志工們加油打氣，劉育菁老師與做工行善團團長方澄科特別準備紅包，發送給當日出勤的志工，祝福大家開工大吉，也感謝志工們長期為台南弱勢家庭默默付出。

此次受助者為49歲周姓男子，平日以粗工維生，工作收入不穩定，家中還有3名子女正在求學，經濟負擔沉重，屬政府列冊低收入戶。先前颱風侵襲造成住家部分損壞，但因收入有限，僅能勉強維持基本生活，房屋修繕始終無力負擔，居住安全與生活品質令人憂心。

做工行善團接獲通報後，志工於2月26日先行前往案家會勘，評估修繕需求，並規劃施工內容。8日上午志工們一早即展開修繕工程，木工志工負責4間房間的輕鋼架施作、客廳天花板整修及浴室門更新；電氣志工則進行燈管與燈座更換作業。大家分工合作，運用各自專業技術，一步步修復老舊屋況，希望讓案家重新擁有安全舒適的居住空間。

值得一提的是，當天也有家庭志工一同投入服務，包括台南市木工業職業工會志工林豊淼與林建宏父子檔，以及社團法人台南市勞工志願服務協會志工黃吉利與吳秋美夫妻檔。家人攜手參與公益，用實際行動為弱勢家庭打造更好的生活環境，也讓志願服務的精神在家庭中延續。

勞工局長王鑫基表示，做工行善團長期結合各工會志工力量，以專業技能投入公益修繕，為許多弱勢家庭改善居住環境。志工們不僅修補房屋，更為家庭帶來希望與溫暖，讓「家」重新成為最安心的依靠，也讓社會看見台南最溫暖的人情力量。

他也感謝志工們長期無私奉獻，以實際行動守護弱勢家庭，讓更多人能在安全的屋簷下生活，重新找回生活的尊嚴與家的溫度。