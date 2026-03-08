　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

一開口就道歉！球迷觀戰「默默1舉動」瘋傳　日本人：難怪我愛台灣

▲▼ 台灣球迷把東京巨蛋變主場 。（圖／記者王真魚攝）

▲台灣球迷離場時，都會隨手把垃圾帶走。（圖／記者王真魚攝）

網搜小組／劉維榛報導

有網友分享，與日本人聊天聊到棒球時，對方突然先說「對不起」，原因竟是日本網路最近瘋傳台灣球迷在比賽結束後自發清理垃圾的畫面。許多日本人看到後相當感動，認為台灣人的小舉動讓人更加尊敬，也直呼很喜歡台灣。貼文曝光後引發熱議，不少人表示台灣人在大型活動結束後常會順手撿垃圾。

一名女網友在Threads表示，與日本人聊天聊到棒球時，對方突然說了一句「對不起」，頓時讓她一頭霧水。接著對方解釋，最近日本社群平台上流傳許多影片與照片，內容是台灣球迷在比賽結束後，沒有立刻離開球場，而是默默把座位區周圍的垃圾收拾乾淨。

該名日本朋友還特別強調，很多日本人原本就對台灣印象很好，而這次看到球迷自發整理環境，更是大大加分，「他們超級喜歡台灣！小小舉動會讓人更尊敬台灣人。」最後，原PO也提醒，「衛生紙要丟馬桶沖掉 不要蹲在馬桶上。」

日本人拍下暖心畫面　台灣球迷順手帶走垃圾被讚爆

底下引來萬名網友熱議，「台灣人內建演唱會完，撿垃圾的基因」、「我日本好友在台日比賽結束後，傳訊息跟我說抱歉」、「甚至稍微慢一點搶不到垃圾清，之前參加活動才剛起來在整理東西，椅子馬上被收走，等我整理好東西椅子早就被收好了」、「自己的垃圾自己清」、「台灣人大型活動結束喜歡清垃圾跟收椅子」。

也有網友轉貼一名日本人的暖心影片，畫面可見一位戴著中華隊球帽的民眾，隨手將垃圾帶走，也順手撿起地上的飲料杯，令對方深受感動，並忍不住讚嘆「這就是為什麼我愛台灣人！」

不過也有網友直言，「我相信台灣人絕對會清理球場垃圾，但是被部分台灣女生上過的女廁…絕對是最髒的無可救藥，而且講了沒用那種」。

03/06 全台詐欺最新數據

WBC滿貫砲紀錄「中華隊敲出3支」　追平美國並列第二！
快訊／張育成炸裂！　中華隊2局先馳得點
快訊／古林睿煬登板！　12球讓韓國隊3上3下
快訊／包機赴日看WBC遭藍轟　卓榮泰回應了
快訊／台韓大戰開打！　中華隊首局3上3下
105公里觸身球被問還好嗎？　吉力吉撈笑回捷克捕手：你在開玩
好想贏韓國！他回顧「4戰全敗」血淚史：今天我們不要再傷心了
獨／19歲空軍志願役下車查看竟遭壓死！　副駕女友驚嚇無法接受
想搭包機飛美國！　林子偉無懼柳賢振：打過山本由伸有經驗
台南Josh狂讚韓國先發「速度戰幾乎不可行」!　球迷：拜託發
高志綱、彭政閔看「老對手」柳賢振：從150火球變老謀深算

台灣球迷日本東京巨蛋清理垃圾棒球台日友好禮儀

