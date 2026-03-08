3/30汽車場考增3魔王關卡「沒停讓扣32分出局」　新場地亮相

▲汽車場考場地增加行人穿越線劃設，3/30起加考停讓動作。（圖／公路局提供）

記者李姿慧／台北報導

為降低事故，3月30日起汽車考照場考將增加3項考驗項目，其中小型車新增「無號誌路口停讓行人」、「起步、環場轉頭檢查視野死角」，大型車也要考指差確認，未通過皆一次扣32分出局。新考驗場地也陸續完成「行人穿越道」劃設，推估一年有25.9萬考生受影響。

考照增3項魔王項目 沒過一次皆扣32分出局

公路局推動駕照管理改革，核心理念以人為本，盼養成駕駛人主動停讓文化，並具備安全駕駛能力，其中駕駛訓練部分，除駕訓班已強化停讓行人等以人為本課程外，3月30日起，汽車考照場內路考將再增加3項魔王考驗項目，沒過皆一次扣32分出局，相關考驗評分表也已完成修正。

公路局監理組說明，為推動人本交通理念，再強化停讓觀念，除不斷宣導外，駕訓教材也已納入，為更具體強化相關觀念，汽車場考考驗項目也加強停讓行人等考驗，其中小型車考驗評分表修正重點包括行經行人穿越道沒有減速停讓，將扣32分。

起步環場須轉頭檢查視野死角 未做到同樣扣32分

此外，針對造成很多事故原因之一的視野死角也納入場考，公路局表示，場內路考環場道路行駛時，車輛開始起步前或內繞、打方向燈時，需轉頭查看後照鏡、檢查視野死角，該動作沒做到也將扣32分。

▲汽車場考新增3大魔王考驗項目，沒通過一次出局。（AI協作圖／記者李姿慧製作，經編輯審核）

公路局監理組指出，大型車行駛留意視野死角也很重要，因此大車場考也將新增環場繞行起步前、轉彎等執行指差確認動作，駕駛人須手指左方、右方等兩側後照鏡，以及前方視野、確認輔助系統，且須擺頭確認並口誦，若沒有做到也將一次扣32分。

全台252家駕訓班配合 年約25.9萬人考照

公路局指出，目前全台有216家小車駕訓班、大型車則有36家駕訓班提供考驗訓練，目前已陸續完成場地配套設置等準備工作，根據統計，114年考取小型車駕照約有24.3萬人，大型車則有1.6萬人。