　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

3/30汽車場考增3魔王關卡「沒停讓扣32分出局」　新場地亮相

▲▼汽車場考場地增加行人穿越線劃設，3/30起加考停讓動作。（圖／公路局提供）

▲汽車場考場地增加行人穿越線劃設，3/30起加考停讓動作。（圖／公路局提供）

記者李姿慧／台北報導

為降低事故，3月30日起汽車考照場考將增加3項考驗項目，其中小型車新增「無號誌路口停讓行人」、「起步、環場轉頭檢查視野死角」，大型車也要考指差確認，未通過皆一次扣32分出局。新考驗場地也陸續完成「行人穿越道」劃設，推估一年有25.9萬考生受影響。

考照增3項魔王項目　沒過一次皆扣32分出局

[廣告]請繼續往下閱讀...

公路局推動駕照管理改革，核心理念以人為本，盼養成駕駛人主動停讓文化，並具備安全駕駛能力，其中駕駛訓練部分，除駕訓班已強化停讓行人等以人為本課程外，3月30日起，汽車考照場內路考將再增加3項魔王考驗項目，沒過皆一次扣32分出局，相關考驗評分表也已完成修正。

公路局監理組說明，為推動人本交通理念，再強化停讓觀念，除不斷宣導外，駕訓教材也已納入，為更具體強化相關觀念，汽車場考考驗項目也加強停讓行人等考驗，其中小型車考驗評分表修正重點包括行經行人穿越道沒有減速停讓，將扣32分。

起步環場須轉頭檢查視野死角　未做到同樣扣32分

此外，針對造成很多事故原因之一的視野死角也納入場考，公路局表示，場內路考環場道路行駛時，車輛開始起步前或內繞、打方向燈時，需轉頭查看後照鏡、檢查視野死角，該動作沒做到也將扣32分。

▲▼汽車場考新增3大魔王考驗項目，沒通過一次出局。（AI協作圖／記者李姿慧製作，經編輯審核）

▲汽車場考新增3大魔王考驗項目，沒通過一次出局。（AI協作圖／記者李姿慧製作，經編輯審核）

公路局監理組指出，大型車行駛留意視野死角也很重要，因此大車場考也將新增環場繞行起步前、轉彎等執行指差確認動作，駕駛人須手指左方、右方等兩側後照鏡，以及前方視野、確認輔助系統，且須擺頭確認並口誦，若沒有做到也將一次扣32分。

全台252家駕訓班配合　年約25.9萬人考照

公路局指出，目前全台有216家小車駕訓班、大型車則有36家駕訓班提供考驗訓練，目前已陸續完成場地配套設置等準備工作，根據統計，114年考取小型車駕照約有24.3萬人，大型車則有1.6萬人。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
442 1 6657 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
WBC滿貫砲紀錄「中華隊敲出3支」　追平美國並列第二！
快訊／張育成炸裂！　中華隊2局先馳得點
快訊／古林睿煬登板！　12球讓韓國隊3上3下
快訊／包機赴日看WBC遭藍轟　卓榮泰回應了
快訊／台韓大戰開打！　中華隊首局3上3下
105公里觸身球被問還好嗎？　吉力吉撈笑回捷克捕手：你在開玩
好想贏韓國！他回顧「4戰全敗」血淚史：今天我們不要再傷心了
獨／19歲空軍志願役下車查看竟遭壓死！　副駕女友驚嚇無法接受
想搭包機飛美國！　林子偉無懼柳賢振：打過山本由伸有經驗
台南Josh狂讚韓國先發「速度戰幾乎不可行」!　球迷：拜託發
高志綱、彭政閔看「老對手」柳賢振：從150火球變老謀深算

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

2026台灣燈會空拍曝　千架無人機+青森睡魔震撼嘉義夜空！

明後天冷氣團南下探14度　北東濕冷「防較大雨勢」

3/30汽車場考增3魔王關卡「沒停讓扣32分出局」　新場地亮相

好想贏韓國！他回顧「4戰全敗」血淚史：今天我們不要再傷心了

烤玉米「水溝蓋備料」畫面曝！店家2度改名道歉：放過老人家

一開口就道歉！球迷觀戰「默默1舉動」瘋傳　日本人：難怪我愛台灣

全力應援中華隊！彰化阿泉爌肉飯發豪語　贏韓國1分就贊助200份

爸爸突拿出存摺！「提出1要求」她錯愕　網點頭：確實應該趁年輕

4旅行社遭觀光署廢照　彩虹國際「跳票4次繳不出保證金」

瘋經典賽！　一堆太太：客廳只剩兩種聲音

捷克7局提前遭台灣扣倒！　主帥查丁卻說開心讓強大中華隊忌憚

伊朗總統道歉了！宣布不再攻擊鄰國　但絕不可能無條件投降

費爾柴德滿貫砲送媽媽！　「代表母親的國家台灣是莫大榮幸」

大谷翔平上三壘敘舊打招呼！　張育成驚「碰一下就全壘打」認差距

0比13慘敗日本　曾豪駒疑眼眶泛紅：所有責任我扛

6比0派林昱珉？曾豪駒：一開始就設定好　台韓戰先發也定了

陳傑憲骨裂拒休「帶傷練打」！　 三度開轟全場驚呼

飆三振！東京巨蛋響《將軍令》　曾峻岳直呼感謝：我自己也嚇到

《天機試煉場》精準算命爆雞皮　神童和父母斷絕...她曾流產兩次

「挑戰！挑戰！」莊陳仲敖拍帽示意！　賽後笑曝教練提醒沒ABS

2026台灣燈會空拍曝　千架無人機+青森睡魔震撼嘉義夜空！

明後天冷氣團南下探14度　北東濕冷「防較大雨勢」

3/30汽車場考增3魔王關卡「沒停讓扣32分出局」　新場地亮相

好想贏韓國！他回顧「4戰全敗」血淚史：今天我們不要再傷心了

烤玉米「水溝蓋備料」畫面曝！店家2度改名道歉：放過老人家

一開口就道歉！球迷觀戰「默默1舉動」瘋傳　日本人：難怪我愛台灣

全力應援中華隊！彰化阿泉爌肉飯發豪語　贏韓國1分就贊助200份

爸爸突拿出存摺！「提出1要求」她錯愕　網點頭：確實應該趁年輕

4旅行社遭觀光署廢照　彩虹國際「跳票4次繳不出保證金」

瘋經典賽！　一堆太太：客廳只剩兩種聲音

從群嘲到熱搜！短劇女神岳雨婷出席2品牌大秀　心態太強陸網服了

伊朗高官躲「黎巴嫩飯店」！遭以色列鎖定開轟　釀4死、10傷

用眼過度霧茫茫？簡單護眼習慣一次看：適度眨眼有幫助

直擊／袁惟仁靈堂開放第2天！ 「超大咖天團」低調現身引騷動

拍紀錄片緬懷彭婉如　民進黨：讓更多優秀女性站上政治舞台

台韓大戰開打「野生李多慧現身巨蛋」！側腰挖空穿超辣 看球大位曝光

漁村女力領航！金山漁會朱麗鑾深耕35年　翻轉北海岸漁港風華

拒談判！　川普放話打到伊朗「領導層全滅」：連喊投降的人都沒有

高雄驚傳警察遭圍毆！廟會影片瘋傳真相曝　酒駕男闖陣頭犯眾怒

不斷更新／張育成炸裂！中華隊2局先馳得點

【有禮貌的翔平】賽前見到王貞治　主動脫帽致意、握手全場狂讚

生活熱門新聞

球迷觀戰「默默1舉動」瘋傳　日本人：難怪我愛台灣

倒春寒！　又要跌破10℃

溼答答！　4天雨最大

快訊／8級強風！　明雨區擴大

生乳捲可以帶回台！日5熱門零食禁入境

台人擠爆東京「1行為太誇張」　日本店員也怒了

台男超瘋WBC！YouTuber曝：泡泡浴店被訂滿

瘋經典賽！　一堆太太：客廳只剩兩種聲音

結婚26年首次出國！她驚覺「老公1能力」超強

他月薪33K「存300元」起步　2年後多存40%

爸爸突拿出存摺！「提出1要求」她錯愕

好想贏韓國！回顧「4戰全敗」血淚史

有錢人家幾乎都會出現「綠色植物」　6角落擺放可旺財

中華隊14:0捷克「丁特發3千杯飲料」　台韓戰再祭3千杯

更多熱門

相關新聞

美駐挪威大使館傳爆炸巨響！　警封鎖現場

美駐挪威大使館傳爆炸巨響！　警封鎖現場

美國駐挪威奧斯陸大使館8日凌晨驚傳巨大爆炸聲響，現場冒出濃煙，所幸僅造成輕微損害，並無人員傷亡。挪威警方已出動大批警力封鎖現場，並與使館保持密切聯繫，事件原因仍在調查中。

Bugatti客製化W16引擎敞篷超跑問世

Bugatti客製化W16引擎敞篷超跑問世

BMW全新電動房車i3預告3／18亮相

BMW全新電動房車i3預告3／18亮相

KIA卡旺K2500貨車新年式開賣

KIA卡旺K2500貨車新年式開賣

Honda油電車鼻祖轉世變電動休旅

Honda油電車鼻祖轉世變電動休旅

關鍵字：

駕照考照場考汽車大型車停讓行人視野死角指差確認交通安全公路局

讀者迴響

熱門新聞

即／台中夜景餐廳意外！19歲男翻車命危

日本晉8強條件　韓國輸台灣→至少第2

快訊／台韓大戰先發打線出爐 鄭宗哲繼續開路

AV女優「懷孕超過41周」生了！　產下3408g健康男寶

曾豪駒向捷克道歉！親曝大幅領先仍盜壘原因

疑遭2000萬債務壓垮！台中夫妻雙亡悲劇　失聯18歲兒找到了

球迷觀戰「默默1舉動」瘋傳　日本人：難怪我愛台灣

費仔媽驚兒子爆紅　曝他上屆婉拒原因

倒春寒！　又要跌破10℃

高雄晚間死亡車禍！女騎士遭撞傷重亡

酒店妹醒來人在摩鐵！「嘴裡竟有奇怪味道」崩潰　隱眼失蹤

韓國輸日本仍獲好評

斷交後首位閣揆赴日　背後2人牽線促成

中華隊「逆襲劇本」曝光！想晉級要滿足3條件

「妳是我的健達出奇蛋」人妻偷情遭抓包

更多

最夯影音

更多
捷克7局提前遭台灣扣倒！　主帥查丁卻說開心讓強大中華隊忌憚

捷克7局提前遭台灣扣倒！　主帥查丁卻說開心讓強大中華隊忌憚
伊朗總統道歉了！宣布不再攻擊鄰國　但絕不可能無條件投降

伊朗總統道歉了！宣布不再攻擊鄰國　但絕不可能無條件投降

費爾柴德滿貫砲送媽媽！　「代表母親的國家台灣是莫大榮幸」

費爾柴德滿貫砲送媽媽！　「代表母親的國家台灣是莫大榮幸」

大谷翔平上三壘敘舊打招呼！　張育成驚「碰一下就全壘打」認差距

大谷翔平上三壘敘舊打招呼！　張育成驚「碰一下就全壘打」認差距

0比13慘敗日本　曾豪駒疑眼眶泛紅：所有責任我扛

0比13慘敗日本　曾豪駒疑眼眶泛紅：所有責任我扛

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面