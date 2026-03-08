突襲轟炸「伊朗煉油廠」！　以色列宣告：戰事進入新階段

▲以色列轟炸伊朗德黑蘭包含煉油廠在內的多個石油設施。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

以色列國防軍7日晚間對德黑蘭多處石油儲存設施發動空襲，作為新一波攻擊。以軍官方聲明指出，這波攻擊鎖定包括「軍事單位」在內的各類用戶供應燃料的設施，也是戰爭進入新階段的重要標誌。

根據以色列消息人士向CNN透露，此次空襲行動標誌著以色列對伊朗戰爭邁入下一個階段。以色列國防軍在聲明中強調，「這是一次重大打擊，代表進一步深化對伊朗恐怖主義政權軍事基礎設施的破壞」。《路透社》拍攝的影片畫面顯示，德黑蘭沙赫蘭煉油廠冒出熊熊火焰與濃煙，顯見攻擊造成的破壞程度。

《福斯新聞》駐杜拜記者湯姆林森（Trey Yingst Tomlinson）報導指出，以色列軍方持續對德黑蘭周邊的伊朗煉油設施展開攻擊，雙方衝突不斷升級。值得注意的是，以色列與美軍目前執行空襲行動的密集程度，已可與當年波灣戰爭時期聯軍的空中作戰規模相提並論。

以軍能夠維持如此長距離的空中作戰行動，背後有美軍的關鍵支援。湯姆林森分析，以色列戰機從本土飛往伊朗的距離，相當於從紐約飛到明尼亞波利斯，而駐紮在戰區的約100架美國空軍空中加油機，正是以軍得以持續執行遠程打擊任務的重要後盾。

美軍航母戰鬥群的部署動態同樣引發關注。福特號航空母艦打擊群已從東地中海經蘇伊士運河進入紅海，林肯號航空母艦打擊群則持續在阿拉伯海執行任務。此外，喬治·H·W·布希號航空母艦打擊群正在諾福克準備部署，屆時可能出現三個美軍航母戰鬥群同時進駐該區域的罕見態勢。

以色列國防軍參謀長赫齊·哈列維中將曾在5日預告戰事將「進入新階段」，但未詳細說明具體行動內容。他在影片聲明中表示，「在這個階段，我們將進一步瓦解該政權及其軍事能力。我們還有額外的驚喜，但我不打算透露細節。」

伊朗的飛彈與無人機攻擊也在區域內造成廣泛威脅。根據軍事情報顯示，阿拉伯聯合大公國遭受伊朗密集攻擊，超過40%的伊朗發射武器均以阿拉伯聯合大公國為目標。