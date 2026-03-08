　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

拒談判！　川普放話打到伊朗「領導層全滅」：連喊投降的人都不剩

▲▼ 川普。（圖／路透）

▲ 川普稱對與伊朗談判沒興趣。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普7日在空軍一號上明確表態，他無意與伊朗進行任何談判，更揚言這場戰爭可能持續到伊朗不再擁有運作良好的軍隊，且所有領導層都被消滅為止。他向隨行記者表示，「我想到時候可能連一個能說『我們投降』的人都不剩。」

《路透》報導，中東戰事已持續2周，以色列與伊朗7日持續交火。伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）向鄰國道歉，承認軍事行動波及周邊國家，並呼籲這些國家不要加入美國與以色列對伊朗的攻擊行動。但他也強調，川普要求伊朗無條件投降簡直「做夢」。

裴澤斯基安的道歉言論在伊朗國內引發軒然大波，強硬派人士強烈不滿。國會議員拉賽（Hamid Rasai）發文批評，「裴澤斯基安先生，你的立場不專業、軟弱且無法接受。」司法部長莫赫塞尼（Mohseni-Ejei）也表示，針對利用區域國家領土攻擊伊朗的行為，將持續進行報復性打擊。

與此同時，伊朗革命衛隊聲稱以無人機襲擊阿聯酋阿布達比附近的美軍達夫拉空軍基地（Al Dhafra Air ​Base）及巴林的美軍基地；科威特機場燃料儲存設施也遭無人機攻擊，不過《路透》尚無法獨立證實這些攻擊報導。川普則將伊朗的道歉解讀為投降訊號，並警告美國可能擴大攻擊範圍。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
442 1 6657 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／林家正神阻殺！　瓦解韓國攻勢　
快訊／林家正自責摔頭盔！　中華隊2比3落後
快訊／吳念庭安打、吉力吉撈．鞏冠保送　韓國緊急換投止血
古林睿煬手指流血奮戰到5局！　退場眼眶泛紅
快訊／金倒永2分砲逆轉！　韓國3比2超前
快訊／鄭宗哲炸裂！　中華隊2比1領先
快訊／林維恩雙殺後霸氣飆K！　中華隊1比1韓國
快訊／林維恩登板製造雙殺！　韓國跑回1分追平
快訊／古林睿煬留下1、3壘有人退場！　林維恩登板
管碧玲「卓榮泰一定有見日本政要」　赴日看WBC本質是公務行程
二壘大聯盟開聊！鄭宗哲場上比手畫腳　金慧成笑了
快訊／古林睿煬二度解決李政厚！　4局持續壓制
快訊／19歲空軍志願役遭車壓死！　空軍司令部發聲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

驚人畫面曝！以軍轟炸伊朗3座油庫　火紅烈焰狂竄「黑夜變白天」

舉刀自宮！他倒臥路邊「失血過多亡」　染紅衣物散落一條街

伊朗放話「還能再打6個月」！　革命衛隊高層最新聲明曝

伊朗擬24小時內「選出新領袖」　拒絕川普干涉內政

伊朗高官躲「黎巴嫩飯店」！遭以色列鎖定開轟　釀4死、10傷

拒談判！　川普放話打到伊朗「領導層全滅」：連喊投降的人都不剩

伊朗總統為何公開道歉？　BBC分析「3大戰略考量」

美駐挪威大使館傳巨響！警證實：領事服務入口爆炸　封鎖現場

突襲轟炸「伊朗煉油廠」！　以色列宣告：戰事進入新階段

川普鬆口了！「有可能」派美軍進入伊朗　但須有充分理由

捷克7局提前遭台灣扣倒！　主帥查丁卻說開心讓強大中華隊忌憚

伊朗總統道歉了！宣布不再攻擊鄰國　但絕不可能無條件投降

費爾柴德滿貫砲送媽媽！　「代表母親的國家台灣是莫大榮幸」

大谷翔平上三壘敘舊打招呼！　張育成驚「碰一下就全壘打」認差距

0比13慘敗日本　曾豪駒疑眼眶泛紅：所有責任我扛

6比0派林昱珉？曾豪駒：一開始就設定好　台韓戰先發也定了

陳傑憲骨裂拒休「帶傷練打」！　 三度開轟全場驚呼

飆三振！東京巨蛋響《將軍令》　曾峻岳直呼感謝：我自己也嚇到

《天機試煉場》精準算命爆雞皮　神童和父母斷絕...她曾流產兩次

「挑戰！挑戰！」莊陳仲敖拍帽示意！　賽後笑曝教練提醒沒ABS

驚人畫面曝！以軍轟炸伊朗3座油庫　火紅烈焰狂竄「黑夜變白天」

舉刀自宮！他倒臥路邊「失血過多亡」　染紅衣物散落一條街

伊朗放話「還能再打6個月」！　革命衛隊高層最新聲明曝

伊朗擬24小時內「選出新領袖」　拒絕川普干涉內政

伊朗高官躲「黎巴嫩飯店」！遭以色列鎖定開轟　釀4死、10傷

拒談判！　川普放話打到伊朗「領導層全滅」：連喊投降的人都不剩

伊朗總統為何公開道歉？　BBC分析「3大戰略考量」

美駐挪威大使館傳巨響！警證實：領事服務入口爆炸　封鎖現場

突襲轟炸「伊朗煉油廠」！　以色列宣告：戰事進入新階段

川普鬆口了！「有可能」派美軍進入伊朗　但須有充分理由

974萬觀光人潮撐腰駁二　鹽埕周邊老透天單價飆百萬

王毅直指菲國在南海問題：興風作浪不得人心，無事生非沒市場

香港頂級魚子醬品牌來台開設實體旗艦店　3/13試營運

不斷更新／林家正神阻殺！瓦解韓國攻勢　

北投82歲女駕駛追撞多輛汽機車！肇事前衝上人行道畫面曝

讓你少走冤枉路！Threads「對女生很有用的冷知識」萬人按讚

台人擠爆東京巨蛋！他看傻「3原因覺得神扯」　網曝真相：難在哪裡

骨鬆常被誤認老化　醫示警「3大警訊」：女性死亡風險較高

古林睿煬手指流血仍奮戰到5局　留下一三壘退場眼眶泛紅

媒體人稱包機赴日看WBC至少351萬　卓榮泰存款921萬付得起！

柯以敏飛來台悼念小胖老師　見袁惟仁兒女暖鼓勵：要堅強

國際熱門新聞

伊朗總統道歉了！　宣布不再攻擊鄰國

台網美紐約吃霸王餐　1原因被撤銷控訴

空襲伊朗煉油廠！以色列宣告戰事進入新階段

伊朗總統才道歉說不打　司法總監怒嗆繼續轟鄰國

機票恐變貴！航空燃油已暴漲逾80%

伊朗人怕了　「再不停手恐淪加薩」

川普宣布成立新美洲軍事聯盟！　美正式承認委內瑞拉政府

4枚火箭彈襲美駐伊拉克大使館　防空系統攔截

川普「繞過國會」緊急軍售以色列2萬枚炸彈

快訊／川普警告伊朗：今天將遭沉重打擊

川普鬆口！可能派美軍進入伊朗

才派機協助！亞塞拜然秒遭伊朗襲擊

男飯店擄走紅鶴　強扯下翅膀變態施虐

龍捲風狂掃密西根已4死12傷！慘況曝光

更多熱門

相關新聞

快訊／王毅談台灣：統一進程不可阻擋　「順之者昌，逆之者亡」

快訊／王毅談台灣：統一進程不可阻擋　「順之者昌，逆之者亡」

大陸外交部長王毅今（8）日於兩會的外長記者會上面對中外媒體提問，其中有一題特別針對台灣。他稱，「解決台灣問題，實現祖國完全統一的歷史進程不可阻擋。順之者昌，逆之者亡。」

伊朗高官躲「黎巴嫩飯店」！遭以色列鎖定開轟

伊朗高官躲「黎巴嫩飯店」！遭以色列鎖定開轟

快訊／斥高市「台灣有事論」　王毅翻歷史舊帳：不允許為侵略翻案

快訊／斥高市「台灣有事論」　王毅翻歷史舊帳：不允許為侵略翻案

伊朗總統公開道歉3大考量曝光

伊朗總統公開道歉3大考量曝光

快訊／王毅談中美：高層交往議程擺桌面　現須管控分歧、排除干擾

快訊／王毅談中美：高層交往議程擺桌面　現須管控分歧、排除干擾

關鍵字：

標籤:川普伊朗美軍基地中東戰爭無人機攻擊

讀者迴響

熱門新聞

林家正擊出雙殺打瓦解攻勢自責摔頭盔　中華隊7局2比3仍落後

球迷觀戰「默默1舉動」瘋傳　日本人：難怪我愛台灣

即／台中夜景餐廳意外！19歲男翻車命危

日本晉8強條件　韓國輸台灣→至少第2

AV女優「懷孕超過41周」生了！　產下3408g健康男寶

曾豪駒向捷克道歉！親曝大幅領先仍盜壘原因

快訊／台韓大戰先發打線出爐 鄭宗哲繼續開路

疑遭2000萬債務壓垮！台中夫妻雙亡悲劇　失聯18歲兒找到了

高雄晚間死亡車禍！女騎士遭撞傷重亡

費仔媽驚兒子爆紅　曝他上屆婉拒原因

倒春寒！　又要跌破10℃

酒店妹醒來人在摩鐵！「嘴裡竟有奇怪味道」崩潰　隱眼失蹤

獨／台中爆紅餐廳離奇車禍　空軍志願役下車查看遭壓死

105公里觸身球被問還好嗎？吉力吉撈笑回

韓國輸日本仍獲好評

更多

最夯影音

更多
捷克7局提前遭台灣扣倒！　主帥查丁卻說開心讓強大中華隊忌憚

捷克7局提前遭台灣扣倒！　主帥查丁卻說開心讓強大中華隊忌憚
伊朗總統道歉了！宣布不再攻擊鄰國　但絕不可能無條件投降

伊朗總統道歉了！宣布不再攻擊鄰國　但絕不可能無條件投降

費爾柴德滿貫砲送媽媽！　「代表母親的國家台灣是莫大榮幸」

費爾柴德滿貫砲送媽媽！　「代表母親的國家台灣是莫大榮幸」

大谷翔平上三壘敘舊打招呼！　張育成驚「碰一下就全壘打」認差距

大谷翔平上三壘敘舊打招呼！　張育成驚「碰一下就全壘打」認差距

0比13慘敗日本　曾豪駒疑眼眶泛紅：所有責任我扛

0比13慘敗日本　曾豪駒疑眼眶泛紅：所有責任我扛

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面