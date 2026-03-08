拒談判！　川普放話打到伊朗「領導層全滅」：連喊投降的人都不剩

▲ 川普稱對與伊朗談判沒興趣。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普7日在空軍一號上明確表態，他無意與伊朗進行任何談判，更揚言這場戰爭可能持續到伊朗不再擁有運作良好的軍隊，且所有領導層都被消滅為止。他向隨行記者表示，「我想到時候可能連一個能說『我們投降』的人都不剩。」

《路透》報導，中東戰事已持續2周，以色列與伊朗7日持續交火。伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）向鄰國道歉，承認軍事行動波及周邊國家，並呼籲這些國家不要加入美國與以色列對伊朗的攻擊行動。但他也強調，川普要求伊朗無條件投降簡直「做夢」。

裴澤斯基安的道歉言論在伊朗國內引發軒然大波，強硬派人士強烈不滿。國會議員拉賽（Hamid Rasai）發文批評，「裴澤斯基安先生，你的立場不專業、軟弱且無法接受。」司法部長莫赫塞尼（Mohseni-Ejei）也表示，針對利用區域國家領土攻擊伊朗的行為，將持續進行報復性打擊。

與此同時，伊朗革命衛隊聲稱以無人機襲擊阿聯酋阿布達比附近的美軍達夫拉空軍基地（Al Dhafra Air ​Base）及巴林的美軍基地；科威特機場燃料儲存設施也遭無人機攻擊，不過《路透》尚無法獨立證實這些攻擊報導。川普則將伊朗的道歉解讀為投降訊號，並警告美國可能擴大攻擊範圍。