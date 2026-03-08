美駐挪威大使館傳巨響！警證實：領事服務入口爆炸　封鎖現場

▲ 爆炸發生後使館外拉起封鎖線。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國駐挪威奧斯陸大使館8日凌晨驚傳巨大爆炸聲響，現場冒出濃煙，所幸僅造成輕微損害，並無人員傷亡。挪威警方已出動大批警力封鎖現場，並與使館保持密切聯繫，事件原因仍在調查中。

警方證實使館入口爆炸 建築受損無人傷

綜合BNO News及《路透》，據奧斯陸警區通報，當地時間8日凌晨1時左右，位於奧斯陸西區莫格達爾斯維根的美國大使館附近傳出巨大爆炸聲。警方發言人伊維爾森（Per-Ivar Iversen）表示，「警方正與使館進行對話，目前未接獲人員受傷通報」，截至目前尚無法確認確切發生何事，也不清楚是否有特定人士涉入。

挪威廣播公司NRK則引述警方現場指揮官戴爾默（Michael Delmer）說法證實，爆炸確實發生在使館領事服務入口處，建築物受到輕微損害，但由於調查仍處於初期階段，無法公開爆炸物種類及更多細節。

Heavily armed police officers and other emergency services seen outside the U.S. Embassy in Oslo, Norway, following reports of a possible explosion tonight near the Embassy. pic.twitter.com/8lx85QjTVo — OSINTdefender (@sentdefender) March 8, 2026

居民聽見巨響 房子都在震

多名住在大使館所在胡瑟比地區的居民向當地媒體描述，當時先聽到震耳欲聾的爆炸聲，隨後看見濃煙竄升。一名目擊者表示，他當時看電視到一半聽見爆炸巨響，「整棟房子都在震動。」飛航追蹤數據顯示，挪威警方直升機一度在使館上空盤旋監控。

警方未認定與地緣政治衝突有關

儘管目前美國與以色列針對伊朗的軍事行動引發國際緊張情勢，但警方尚未認定此次爆炸與地緣政治衝突有關。美國國務院對挪威維持最低級別的第一級旅遊警示，建議美國公民採取正常預防措施即可。