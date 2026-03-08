　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美駐挪威大使館傳巨響！警證實：領事服務入口爆炸　封鎖現場

▲▼ 美駐挪威奧斯陸大使館驚傳爆炸攻擊。（圖／翻攝自X）

▲ 爆炸發生後使館外拉起封鎖線。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國駐挪威奧斯陸大使館8日凌晨驚傳巨大爆炸聲響，現場冒出濃煙，所幸僅造成輕微損害，並無人員傷亡。挪威警方已出動大批警力封鎖現場，並與使館保持密切聯繫，事件原因仍在調查中。

警方證實使館入口爆炸 建築受損無人傷

綜合BNO News及《路透》，據奧斯陸警區通報，當地時間8日凌晨1時左右，位於奧斯陸西區莫格達爾斯維根的美國大使館附近傳出巨大爆炸聲。警方發言人伊維爾森（Per-Ivar Iversen）表示，「警方正與使館進行對話，目前未接獲人員受傷通報」，截至目前尚無法確認確切發生何事，也不清楚是否有特定人士涉入。

挪威廣播公司NRK則引述警方現場指揮官戴爾默（Michael Delmer）說法證實，爆炸確實發生在使館領事服務入口處，建築物受到輕微損害，但由於調查仍處於初期階段，無法公開爆炸物種類及更多細節。

居民聽見巨響　房子都在震

多名住在大使館所在胡瑟比地區的居民向當地媒體描述，當時先聽到震耳欲聾的爆炸聲，隨後看見濃煙竄升。一名目擊者表示，他當時看電視到一半聽見爆炸巨響，「整棟房子都在震動。」飛航追蹤數據顯示，挪威警方直升機一度在使館上空盤旋監控。

警方未認定與地緣政治衝突有關

儘管目前美國與以色列針對伊朗的軍事行動引發國際緊張情勢，但警方尚未認定此次爆炸與地緣政治衝突有關。美國國務院對挪威維持最低級別的第一級旅遊警示，建議美國公民採取正常預防措施即可。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
442 1 6657 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／張育成炸裂！　中華隊2局先馳得點
快訊／古林睿煬登板！　12球讓韓國隊3上3下
快訊／包機赴日看WBC遭藍轟　卓榮泰回應了
快訊／台韓大戰開打！　中華隊首局3上3下
105公里觸身球被問還好嗎？　吉力吉撈笑回捷克捕手：你在開玩
好想贏韓國！他回顧「4戰全敗」血淚史：今天我們不要再傷心了
獨／19歲空軍志願役下車查看竟遭壓死！　副駕女友驚嚇無法接受
想搭包機飛美國！　林子偉無懼柳賢振：打過山本由伸有經驗
台南Josh狂讚韓國先發「速度戰幾乎不可行」!　球迷：拜託發
高志綱、彭政閔看「老對手」柳賢振：從150火球變老謀深算

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

拒談判！　川普放話打到伊朗「領導層全滅」：連喊投降的人都沒有

伊朗總統為何公開道歉？　BBC分析「3大戰略考量」

美駐挪威大使館傳巨響！警證實：領事服務入口爆炸　封鎖現場

突襲轟炸「伊朗煉油廠」！　以色列宣告：戰事進入新階段

川普鬆口了！「有可能」派美軍進入伊朗　但須有充分理由

川普「繞過國會」緊急軍售以色列2萬枚炸彈！　價值6.5億美元

美啟用英國2基地　執行對伊朗防禦性行動

秘魯夜店爆炸傷33人　地方政府：疑似攻擊

4枚火箭彈襲美駐伊拉克大使館　防空系統攔截

伊朗總統才道歉說不打　司法總監怒嗆繼續轟鄰國

捷克7局提前遭台灣扣倒！　主帥查丁卻說開心讓強大中華隊忌憚

伊朗總統道歉了！宣布不再攻擊鄰國　但絕不可能無條件投降

費爾柴德滿貫砲送媽媽！　「代表母親的國家台灣是莫大榮幸」

大谷翔平上三壘敘舊打招呼！　張育成驚「碰一下就全壘打」認差距

0比13慘敗日本　曾豪駒疑眼眶泛紅：所有責任我扛

6比0派林昱珉？曾豪駒：一開始就設定好　台韓戰先發也定了

陳傑憲骨裂拒休「帶傷練打」！　 三度開轟全場驚呼

飆三振！東京巨蛋響《將軍令》　曾峻岳直呼感謝：我自己也嚇到

《天機試煉場》精準算命爆雞皮　神童和父母斷絕...她曾流產兩次

「挑戰！挑戰！」莊陳仲敖拍帽示意！　賽後笑曝教練提醒沒ABS

拒談判！　川普放話打到伊朗「領導層全滅」：連喊投降的人都沒有

伊朗總統為何公開道歉？　BBC分析「3大戰略考量」

美駐挪威大使館傳巨響！警證實：領事服務入口爆炸　封鎖現場

突襲轟炸「伊朗煉油廠」！　以色列宣告：戰事進入新階段

川普鬆口了！「有可能」派美軍進入伊朗　但須有充分理由

川普「繞過國會」緊急軍售以色列2萬枚炸彈！　價值6.5億美元

美啟用英國2基地　執行對伊朗防禦性行動

秘魯夜店爆炸傷33人　地方政府：疑似攻擊

4枚火箭彈襲美駐伊拉克大使館　防空系統攔截

伊朗總統才道歉說不打　司法總監怒嗆繼續轟鄰國

直擊／袁惟仁靈堂開放第2天！ 「超大咖天團」低調現身引騷動

拍紀錄片緬懷彭婉如　民進黨：讓更多優秀女性站上政治舞台

台韓大戰開打「野生李多慧現身巨蛋」！側腰挖空穿超辣 看球大位曝光

漁村女力領航！金山漁會朱麗鑾深耕35年　翻轉北海岸漁港風華

拒談判！　川普放話打到伊朗「領導層全滅」：連喊投降的人都沒有

高雄驚傳警察遭圍毆！廟會影片瘋傳真相曝　酒駕男闖陣頭犯眾怒

不斷更新／張育成炸裂！中華隊2局先馳得點

快訊／斥高市「台灣有事論」　王毅翻歷史舊帳：不允許為侵略翻案

35歲女孕前檢查意外發現子宮頸癌　醫示警：很多人完全沒感覺

WBC滿貫砲紀錄「中華隊敲出3支」　追平美國並列第二！

Uber Eats「贏 點得到」！熱血助攻挺台的！　超暖應援曝光

國際熱門新聞

伊朗總統道歉了！　宣布不再攻擊鄰國

台網美紐約吃霸王餐　1原因被撤銷控訴

伊朗總統才道歉說不打　司法總監怒嗆繼續轟鄰國

機票恐變貴！航空燃油已暴漲逾80%

伊朗人怕了　「再不停手恐淪加薩」

空襲伊朗煉油廠！以色列宣告戰事進入新階段

4枚火箭彈襲美駐伊拉克大使館　防空系統攔截

川普宣布成立新美洲軍事聯盟！　美正式承認委內瑞拉政府

川普「繞過國會」緊急軍售以色列2萬枚炸彈

快訊／川普警告伊朗：今天將遭沉重打擊

川普鬆口！可能派美軍進入伊朗

才派機協助！亞塞拜然秒遭伊朗襲擊

龍捲風狂掃密西根已4死12傷！慘況曝光

男飯店擄走紅鶴　強扯下翅膀變態施虐

更多熱門

相關新聞

秘魯夜店爆炸傷33人　地方政府：疑似攻擊

秘魯夜店爆炸傷33人　地方政府：疑似攻擊

秘魯北部一間夜店7日凌晨發生爆炸，造成至少33人受傷，其中包括3名未成年人。當地政府表示，事件疑似為「攻擊」行動，目前仍在調查犯案者與動機。

交通違規「矯正防制班」3/31實施　闖紅燈等11項累犯強制講習

交通違規「矯正防制班」3/31實施　闖紅燈等11項累犯強制講習

今年國道已24起火燒邊坡　31路段清明掃墓警戒

今年國道已24起火燒邊坡　31路段清明掃墓警戒

美急撤中東5國非緊急人員　2使館關閉

美急撤中東5國非緊急人員　2使館關閉

美使館遭襲起火！　川普預告「很快會復仇」

美使館遭襲起火！　川普預告「很快會復仇」

關鍵字：

標籤:奧斯陸美國使館爆炸挪威警方安全

讀者迴響

熱門新聞

即／台中夜景餐廳意外！19歲男翻車命危

日本晉8強條件　韓國輸台灣→至少第2

快訊／台韓大戰先發打線出爐 鄭宗哲繼續開路

AV女優「懷孕超過41周」生了！　產下3408g健康男寶

曾豪駒向捷克道歉！親曝大幅領先仍盜壘原因

疑遭2000萬債務壓垮！台中夫妻雙亡悲劇　失聯18歲兒找到了

球迷觀戰「默默1舉動」瘋傳　日本人：難怪我愛台灣

費仔媽驚兒子爆紅　曝他上屆婉拒原因

倒春寒！　又要跌破10℃

高雄晚間死亡車禍！女騎士遭撞傷重亡

酒店妹醒來人在摩鐵！「嘴裡竟有奇怪味道」崩潰　隱眼失蹤

韓國輸日本仍獲好評

斷交後首位閣揆赴日　背後2人牽線促成

中華隊「逆襲劇本」曝光！想晉級要滿足3條件

「妳是我的健達出奇蛋」人妻偷情遭抓包

更多

最夯影音

更多
捷克7局提前遭台灣扣倒！　主帥查丁卻說開心讓強大中華隊忌憚

捷克7局提前遭台灣扣倒！　主帥查丁卻說開心讓強大中華隊忌憚
伊朗總統道歉了！宣布不再攻擊鄰國　但絕不可能無條件投降

伊朗總統道歉了！宣布不再攻擊鄰國　但絕不可能無條件投降

費爾柴德滿貫砲送媽媽！　「代表母親的國家台灣是莫大榮幸」

費爾柴德滿貫砲送媽媽！　「代表母親的國家台灣是莫大榮幸」

大谷翔平上三壘敘舊打招呼！　張育成驚「碰一下就全壘打」認差距

大谷翔平上三壘敘舊打招呼！　張育成驚「碰一下就全壘打」認差距

0比13慘敗日本　曾豪駒疑眼眶泛紅：所有責任我扛

0比13慘敗日本　曾豪駒疑眼眶泛紅：所有責任我扛

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面