政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔣粉讚「比金宣虎更帥」！　蔣萬安「歪頭眨眼」為台韓大戰應援

▲蔣萬安學金宣虎為中華隊應援。（圖／翻攝蔣萬安臉書）

▲蔣萬安學金宣虎為中華隊應援。（圖／翻攝蔣萬安臉書）

記者鄭佩玟／台北報導

2026世界棒球經典賽（WBC）今（8日）中華隊將對上韓國隊，也將是中華隊能否晉級關鍵戰役。台北市長蔣萬安也照例為幫中華隊打氣，但臉書並沒有大吃韓國料理，而是用「海豹舞」以及目前從韓劇流行到南韓年輕人之間的男藝人金宣虎「歪頭眨眼挑戰」來幫中華隊加油。蔣的應援影片一出，也有許多網友留言讚「太帥，太可愛了！」「萬安市長比金宣虎更帥」「很棒啊！台北歐巴！都有跳在拍子上，中華隊一定加油」

蔣萬安這次不像上次台澳比賽前吃澳洲經典抹醬，而是發起韓國挑戰，嘗試重演金宣虎歪頭眨眼畫面，也大跳海豹舞。蔣萬安表示，「相信應該，一定會，順利獲勝。」

中華隊7日以14：0完封大勝捷克隊後，今早將對上宿敵韓國隊，若中華隊能擊敗韓國隊，就有可能獲得晉級機會，外界相當關注。蔣萬安今早也在臉書貼出應援影片，不僅大跳海豹舞，更嘗試重演金宣虎歪頭眨眼畫面。蔣萬安稍早受訪時笑說，「最重要就是大家一起為中華隊加油打氣，我相信應該一定會順利得勝！」

該挑戰是熱門韓劇「苦盡柑來遇見你」由南韓演員金宣虎飾演的角色在劇中的表演動作，因該劇爆紅，現在也讓許多人年輕人貼出挑戰貼文，蔣萬安在幕僚「指導」下也挑戰成功，盼中華隊可拿下好成績。

