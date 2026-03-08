　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蘇巧慧婦女節秀政績　爭取新生兒每胎領10萬、育嬰留停津貼領8成薪

▲▼國際婦女節，民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧公布「女力成績單」。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

▲蘇巧慧公布「女力成績單」。（圖／蘇巧慧辦公室提供，下同）

記者詹詠淇／台北報導

今（8日）是國際婦女節，民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧公布「女力成績單」，支持女性權益，打造更加多元、友善的社會，是她從上任以來一直努力的方向，也希望在校園、職場、家庭等方面全面提升性別友善程度，因此她不僅爭取各級學校與公共場館提供免費生理用品，推動國中生不分性別公費接種HPV疫苗，同時爭取生育津貼、育兒津貼加碼，並提升育嬰留職停薪津貼至8成薪，且雙親可以一起請。未來她也會持續努力，期盼打造全方位的性別友善環境。

蘇巧慧說，針對求學階段的年輕學子，衛生棉等生理用品時常造成經濟相對弱勢的學生負擔，為緩解「月經貧窮」的情形，她成功爭取在各級學校及公共場館免費提供生理用品，讓生理期不再成為學習的負擔，同時也推動國中生不分性別公費接種HPV疫苗，全面守護下一代的健康，同時也推動「性別平等教育法」，為全體師生打造更友善的學習環境。

蘇巧慧表示，面對育兒家庭，她也持續為新手父母爭取更有感的經濟支持，從今（2026）年1月1日開始，新生兒每胎可領10萬元補助，同時更爭取育兒津貼提高至每月5,000元起，托育補助則提高至每月13,000元起，不只如此，她更爭取不孕症補助，每胎最高可領取10萬元補助，為每個想要有小孩的家庭都能「敢於生、養得起」。

▲▼國際婦女節，民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧公布「女力成績單」。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

蘇巧慧指出，針對在職家長，她也積極爭取育嬰留職停薪津貼提升至8成薪，並推動雙親皆可同時請領，讓家庭在分擔育兒責任時擁有更好的彈性，此外，她也爭取家庭照顧假可改以「小時」為單位請領，幫助雙薪家庭在職場與家庭之間更好取得平衡。

▲▼國際婦女節，民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧公布「女力成績單」。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

蘇巧慧強調，這幾年她在立法院也推動「數位性暴力防制四法」修法，透過加重刑責、對加害人嚴懲及給予處遇等措施，防止私密影像犯罪發生與再犯，當事件發生後，也能加速影像移除沒收，減少二度傷害。

此外，她也推動制定「跟蹤騷擾防治法」，將跟蹤騷擾行為入罪化，並修正「家庭暴力防治法」，強化對未同居伴侶的保障，為所有親密關係中的成員都提供更完整的法律保障。

蘇巧慧補充，雖然台灣社會近年的性別意識逐步提升，然而仍有許多女性在公共或私人領域感到不安，她會持續努力從法制面調整，希望確保所有人在各種關係中，都能感到更加安心、自在。

▲▼國際婦女節，民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧公布「女力成績單」。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

