　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

伊朗總統為何公開道歉？　BBC分析「3大戰略考量」

▲▼伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）。（圖／路透）

▲伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）為攻擊鄰國公開道歉，宣稱無意發動入侵。BBC撰文分析，他之所以發表罕見言論，主要可能有三大考量。

裴澤斯基安7日上午公開致歉，讓許多觀察人士感到震驚。國與國之間的道歉極為罕見，尤其考慮到雙方仍處於衝突狀態。他的措辭也格外引人注目，因為國家領導人通常會表達「遺憾」，甚至推卸責任，伊朗總統卻親口說出「道歉」一詞。

防止衝突擴大

自2月28日美以發動空襲以來，許多中東國家也遭伊朗報復波及。裴澤斯基安7日表示，第一波空襲擊斃伊朗高級指揮官，破壞指揮體系之後，後續攻擊都是在各地部隊「自由開火」的指令下發動，缺乏中央及軍方高層授權。

因此，他的道歉可能想要傳達德黑蘭不願升級為更廣泛區域衝突的訊息。

▼位於卡達的烏代德美軍基地（Al Udeid Air Base）。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 美軍位於卡達的烏代德空軍基地（Al Udeid Air Base）。圖為F-16 Fighting Falcon戰機。（圖／達志影像／美聯社）

國際政治現實

裴澤斯基安的道歉，也隱晦承認了一個政治現實，那就是部分鄰國允許美國使用其領土上的美軍基地，如果伊朗公開攻擊它們，恐將進一步陷入孤立。

不過，截至7日下午，卡達與阿聯酋仍攔截到針對2國的飛彈。如果他道歉之後，依然持續發生針對鄰國的攻擊行動，恐讓外界質疑，裴澤斯基安是否真能控制勢力強大的伊斯蘭革命衛隊（IRGC）等軍事組織，抑或者臨時領導層內部分歧。

▼遭美國與以色烈轟炸後的德黑蘭街頭。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼伊朗首都德黑蘭慘遭美軍與以色烈轟炸。（圖／達志影像／美聯社）

裴澤斯基安發言後，美國總統川普迅速宣稱伊朗已向鄰國「道歉並投降」，並認為這證明美以軍事壓力奏效。

川普多次堅稱，唯一可接受的結果就是伊朗「完全投降」，但這個要求可能導致外交矛盾局面，因為從歷史經驗來看，在缺乏地面部隊的情況下，不論轟炸多麼猛烈，光靠空襲很難迫使一個國家無條件投降。

因此，將裴澤斯基安的道歉解讀為某種形式的投降，成為華府的一種政治策略，既能夠宣稱取得進展，又不必放棄投降要求。

國內政治角力

對於裴澤斯基安而言，如果能夠在新領導人出現之前穩定局勢，甚至達成停火，或許能把自己塑造成「可協商對象」，相較於未來可能出現的強硬派領導人，成為西方較願意談判的對象。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
442 1 6657 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
WBC滿貫砲紀錄「中華隊敲出3支」　追平美國並列第二！
快訊／張育成炸裂！　中華隊2局先馳得點
快訊／古林睿煬登板！　12球讓韓國隊3上3下
快訊／包機赴日看WBC遭藍轟　卓榮泰回應了
快訊／台韓大戰開打！　中華隊首局3上3下
105公里觸身球被問還好嗎？　吉力吉撈笑回捷克捕手：你在開玩
好想贏韓國！他回顧「4戰全敗」血淚史：今天我們不要再傷心了
獨／19歲空軍志願役下車查看竟遭壓死！　副駕女友驚嚇無法接受
想搭包機飛美國！　林子偉無懼柳賢振：打過山本由伸有經驗
台南Josh狂讚韓國先發「速度戰幾乎不可行」!　球迷：拜託發
高志綱、彭政閔看「老對手」柳賢振：從150火球變老謀深算

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

伊朗高官躲「黎巴嫩飯店」！遭以色列鎖定開轟　釀4死、10傷

拒談判！　川普放話打到伊朗「領導層全滅」：連喊投降的人都沒有

伊朗總統為何公開道歉？　BBC分析「3大戰略考量」

美駐挪威大使館傳巨響！警證實：領事服務入口爆炸　封鎖現場

突襲轟炸「伊朗煉油廠」！　以色列宣告：戰事進入新階段

川普鬆口了！「有可能」派美軍進入伊朗　但須有充分理由

川普「繞過國會」緊急軍售以色列2萬枚炸彈！　價值6.5億美元

美啟用英國2基地　執行對伊朗防禦性行動

秘魯夜店爆炸傷33人　地方政府：疑似攻擊

4枚火箭彈襲美駐伊拉克大使館　防空系統攔截

捷克7局提前遭台灣扣倒！　主帥查丁卻說開心讓強大中華隊忌憚

伊朗總統道歉了！宣布不再攻擊鄰國　但絕不可能無條件投降

費爾柴德滿貫砲送媽媽！　「代表母親的國家台灣是莫大榮幸」

大谷翔平上三壘敘舊打招呼！　張育成驚「碰一下就全壘打」認差距

0比13慘敗日本　曾豪駒疑眼眶泛紅：所有責任我扛

6比0派林昱珉？曾豪駒：一開始就設定好　台韓戰先發也定了

陳傑憲骨裂拒休「帶傷練打」！　 三度開轟全場驚呼

飆三振！東京巨蛋響《將軍令》　曾峻岳直呼感謝：我自己也嚇到

《天機試煉場》精準算命爆雞皮　神童和父母斷絕...她曾流產兩次

「挑戰！挑戰！」莊陳仲敖拍帽示意！　賽後笑曝教練提醒沒ABS

伊朗高官躲「黎巴嫩飯店」！遭以色列鎖定開轟　釀4死、10傷

拒談判！　川普放話打到伊朗「領導層全滅」：連喊投降的人都沒有

伊朗總統為何公開道歉？　BBC分析「3大戰略考量」

美駐挪威大使館傳巨響！警證實：領事服務入口爆炸　封鎖現場

突襲轟炸「伊朗煉油廠」！　以色列宣告：戰事進入新階段

川普鬆口了！「有可能」派美軍進入伊朗　但須有充分理由

川普「繞過國會」緊急軍售以色列2萬枚炸彈！　價值6.5億美元

美啟用英國2基地　執行對伊朗防禦性行動

秘魯夜店爆炸傷33人　地方政府：疑似攻擊

4枚火箭彈襲美駐伊拉克大使館　防空系統攔截

從群嘲到熱搜！短劇女神岳雨婷出席2品牌大秀　心態太強陸網服了

伊朗高官躲「黎巴嫩飯店」！遭以色列鎖定開轟　釀4死、10傷

用眼過度霧茫茫？簡單護眼習慣一次看：適度眨眼有幫助

直擊／袁惟仁靈堂開放第2天！ 「超大咖天團」低調現身引騷動

拍紀錄片緬懷彭婉如　民進黨：讓更多優秀女性站上政治舞台

台韓大戰開打「野生李多慧現身巨蛋」！側腰挖空穿超辣 看球大位曝光

漁村女力領航！金山漁會朱麗鑾深耕35年　翻轉北海岸漁港風華

拒談判！　川普放話打到伊朗「領導層全滅」：連喊投降的人都沒有

高雄驚傳警察遭圍毆！廟會影片瘋傳真相曝　酒駕男闖陣頭犯眾怒

不斷更新／張育成炸裂！中華隊2局先馳得點

i-dle台北驚喜歌單！　獻唱蘇打綠〈無眠〉

國際熱門新聞

伊朗總統道歉了！　宣布不再攻擊鄰國

台網美紐約吃霸王餐　1原因被撤銷控訴

伊朗總統才道歉說不打　司法總監怒嗆繼續轟鄰國

機票恐變貴！航空燃油已暴漲逾80%

伊朗人怕了　「再不停手恐淪加薩」

空襲伊朗煉油廠！以色列宣告戰事進入新階段

4枚火箭彈襲美駐伊拉克大使館　防空系統攔截

川普宣布成立新美洲軍事聯盟！　美正式承認委內瑞拉政府

川普「繞過國會」緊急軍售以色列2萬枚炸彈

快訊／川普警告伊朗：今天將遭沉重打擊

川普鬆口！可能派美軍進入伊朗

才派機協助！亞塞拜然秒遭伊朗襲擊

龍捲風狂掃密西根已4死12傷！慘況曝光

男飯店擄走紅鶴　強扯下翅膀變態施虐

更多熱門

相關新聞

快訊／王毅談中美：高層交往議程擺桌面　現須管控分歧、排除干擾

快訊／王毅談中美：高層交往議程擺桌面　現須管控分歧、排除干擾

大陸全國兩會正在進行中，外長記者會今（8）日上午登場。在回應中美關係問題時，大陸外長王毅並未回應記者關於台灣的問題，他強調，中美高層交往的議程已經擺在桌面上，現在需要做的是，雙方為此做出周密的準備，營造適宜的環境，管控存在的分歧，排除不必要的干擾。此前，傳出川普政府為了訪問北京，已推遲一項對台軍售。

空襲伊朗煉油廠！以色列宣告戰事進入新階段

空襲伊朗煉油廠！以色列宣告戰事進入新階段

川普鬆口！可能派美軍進入伊朗

川普鬆口！可能派美軍進入伊朗

美啟用英國2基地　執行對伊朗防禦性行動

美啟用英國2基地　執行對伊朗防禦性行動

美國無法在伊朗複製委內瑞拉的成功　一場空前勝仗卻看不到結束方法

美國無法在伊朗複製委內瑞拉的成功　一場空前勝仗卻看不到結束方法

關鍵字：

伊朗中東川普德黑蘭伊斯蘭革命衛隊

讀者迴響

熱門新聞

即／台中夜景餐廳意外！19歲男翻車命危

日本晉8強條件　韓國輸台灣→至少第2

快訊／台韓大戰先發打線出爐 鄭宗哲繼續開路

AV女優「懷孕超過41周」生了！　產下3408g健康男寶

曾豪駒向捷克道歉！親曝大幅領先仍盜壘原因

疑遭2000萬債務壓垮！台中夫妻雙亡悲劇　失聯18歲兒找到了

球迷觀戰「默默1舉動」瘋傳　日本人：難怪我愛台灣

費仔媽驚兒子爆紅　曝他上屆婉拒原因

倒春寒！　又要跌破10℃

高雄晚間死亡車禍！女騎士遭撞傷重亡

酒店妹醒來人在摩鐵！「嘴裡竟有奇怪味道」崩潰　隱眼失蹤

韓國輸日本仍獲好評

斷交後首位閣揆赴日　背後2人牽線促成

中華隊「逆襲劇本」曝光！想晉級要滿足3條件

「妳是我的健達出奇蛋」人妻偷情遭抓包

更多

最夯影音

更多
捷克7局提前遭台灣扣倒！　主帥查丁卻說開心讓強大中華隊忌憚

捷克7局提前遭台灣扣倒！　主帥查丁卻說開心讓強大中華隊忌憚
伊朗總統道歉了！宣布不再攻擊鄰國　但絕不可能無條件投降

伊朗總統道歉了！宣布不再攻擊鄰國　但絕不可能無條件投降

費爾柴德滿貫砲送媽媽！　「代表母親的國家台灣是莫大榮幸」

費爾柴德滿貫砲送媽媽！　「代表母親的國家台灣是莫大榮幸」

大谷翔平上三壘敘舊打招呼！　張育成驚「碰一下就全壘打」認差距

大谷翔平上三壘敘舊打招呼！　張育成驚「碰一下就全壘打」認差距

0比13慘敗日本　曾豪駒疑眼眶泛紅：所有責任我扛

0比13慘敗日本　曾豪駒疑眼眶泛紅：所有責任我扛

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面