伊朗總統為何公開道歉？　BBC分析「3大戰略考量」

▲伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）為攻擊鄰國公開道歉，宣稱無意發動入侵。BBC撰文分析，他之所以發表罕見言論，主要可能有三大考量。

裴澤斯基安7日上午公開致歉，讓許多觀察人士感到震驚。國與國之間的道歉極為罕見，尤其考慮到雙方仍處於衝突狀態。他的措辭也格外引人注目，因為國家領導人通常會表達「遺憾」，甚至推卸責任，伊朗總統卻親口說出「道歉」一詞。

防止衝突擴大

自2月28日美以發動空襲以來，許多中東國家也遭伊朗報復波及。裴澤斯基安7日表示，第一波空襲擊斃伊朗高級指揮官，破壞指揮體系之後，後續攻擊都是在各地部隊「自由開火」的指令下發動，缺乏中央及軍方高層授權。

因此，他的道歉可能想要傳達德黑蘭不願升級為更廣泛區域衝突的訊息。

▼位於卡達的烏代德美軍基地（Al Udeid Air Base）。（圖／達志影像／美聯社）

國際政治現實

裴澤斯基安的道歉，也隱晦承認了一個政治現實，那就是部分鄰國允許美國使用其領土上的美軍基地，如果伊朗公開攻擊它們，恐將進一步陷入孤立。

不過，截至7日下午，卡達與阿聯酋仍攔截到針對2國的飛彈。如果他道歉之後，依然持續發生針對鄰國的攻擊行動，恐讓外界質疑，裴澤斯基安是否真能控制勢力強大的伊斯蘭革命衛隊（IRGC）等軍事組織，抑或者臨時領導層內部分歧。

▼遭美國與以色烈轟炸後的德黑蘭街頭。（圖／達志影像／美聯社）

裴澤斯基安發言後，美國總統川普迅速宣稱伊朗已向鄰國「道歉並投降」，並認為這證明美以軍事壓力奏效。

川普多次堅稱，唯一可接受的結果就是伊朗「完全投降」，但這個要求可能導致外交矛盾局面，因為從歷史經驗來看，在缺乏地面部隊的情況下，不論轟炸多麼猛烈，光靠空襲很難迫使一個國家無條件投降。

因此，將裴澤斯基安的道歉解讀為某種形式的投降，成為華府的一種政治策略，既能夠宣稱取得進展，又不必放棄投降要求。

國內政治角力

對於裴澤斯基安而言，如果能夠在新領導人出現之前穩定局勢，甚至達成停火，或許能把自己塑造成「可協商對象」，相較於未來可能出現的強硬派領導人，成為西方較願意談判的對象。