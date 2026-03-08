　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「私人行程為何搭專機？」　楊智伃批卓榮泰：來回千萬誰買單

▲▼行政院長卓榮泰現身東京巨蛋應援。（圖／讀者提供）

▲行政院長卓榮泰低調現身東京巨蛋應援。（圖／讀者提供）

記者鄭佩玟／台北報導

世界棒球經典賽5日於日本東京巨蛋開打，中華隊昨日對上捷克隊，行政院長卓榮泰遭爆搭乘華航專機低調現身球場應援。行政院對此表示，這是卓榮泰私人行程，趁假日當天來回。國民黨前發言人楊智伃則質疑，卓榮泰財產申報900萬資產，包機來回花千萬，難道是納稅人買單？「如果真的是私人行程，為什麼需要專機？」

卓榮泰在駐日代表李逸洋、運動部長李洋陪同下，前往東京巨蛋觀賞台捷大戰。有台灣球迷認出後喊「院長好」，卓揮手打招呼。這是台日斷交54年來，繼游錫堃因颱風意外訪琉球之後，首位正式赴日的閣揆，也是2022年時任副總統賴清德赴日弔唁遇刺身亡的前日本首相安倍晉三以來，我國第二位赴日的政府高層，綠委郭國文形容是「棒球外交突破」。

楊智伃昨日晚間在臉書發文表示，傳出卓榮泰一個保密到家的「私人行程」，竟然是搭乘華航專機，從松山指揮部起飛前往日本看棒球？「如果真的是私人行程，為什麼需要專機？」行政院對外說這是「私人行程」，但消息卻刻意透過媒體操作，甚至還要洗風向，說是「斷交54年首例」的重要行程？如果只是看球賽，為什麼還要包裝成外交突破？

楊智伃表示，用最粗略的方式算包機一趟日本，一個人去日本約3萬5，一台客機至少150人機位，包機一趟都要500萬元，卓榮泰的財產申報也才900萬，來回不就1000萬，卓榮泰若不是花納稅人錢包機，難不成要破產、負債去日本看棒球嗎？

楊智伃要求卓榮泰好好解釋，這些錢到底從哪裡來？有沒有相關維安人力的浪費？這些浪費的資源誰要負責？更何況現在立法院仍在總質詢期間，台灣也正面臨國際局勢動盪。

楊智伃批評，中東衝突升溫，甚至有旅外國人想要逃難，都等不到飛機，本周外交部竟然還要他們「等等」？結果國民逃難慢慢等，行政院長飛去日本看球跑第一？全民都熱愛棒球、支持棒球，這沒有問題，但不要拿棒球當政治包裝，更不要為了蹭棒球熱度、賺政治紅利，忽視民意、濫用權力與人民的納稅錢。

03/05 全台詐欺最新數據

476 1 9100 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

世界棒球經典賽5日於日本東京巨蛋開打，中華隊昨日對上捷克隊，行政院長卓榮泰搭乘華航專機，低調現身球場應援；行政院表示，這是卓榮泰私人行程，趁假日當天來回。國民黨對此質疑，卓榮泰有沒有動用公帑？是否有公器私用之嫌？台北市長蔣萬安今（8日）受訪時則說，「行政院應該對外有更完整清楚的說明。」

國民黨楊智伃棒球卓榮泰民進黨WBC專機華航

