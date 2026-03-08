　
社會 社會焦點 保障人權

北車前「內褲男」車道狂奔！警壓制管束　附近搜出毒品注射器

▲中正一警方逮捕僅穿著內褲逛大街的朱男。（圖／記者張君豪翻攝）

▲中正一警方逮捕僅穿著內褲逛大街的朱男。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

記者張君豪／台北報導

7日21時34分許北市中正區忠孝西路、館前路口於發生一起男子在車道奔跑事件。警方當時接獲民眾報案指稱，男子僅穿內褲在忠孝西路車道上奔跑，因正值車流行經路段，情況一度相當危險。警方立即派員趕赴現場，約8分鐘內到場處理。

警員到場時發現，38歲朱姓男子情緒激動且無法正常與警方對話，因其行為可能危及自身及往來車輛安全，在場警員、消防救護人員依《警察職權行使法》先合力將躁動的朱男壓制管束並帶返派出所釐清狀況。據查朱男曾有毒品及詐欺相關前科。

▲中正一警方逮捕僅穿著內褲逛大街的朱男。（圖／記者張君豪翻攝）

警方在現場周邊查看時，於道路旁花圃內發現插放一支注射器，隨後一併帶回調查。經初步檢驗，該注射器呈現安非他命反應，警方因此逮捕朱男。全案偵訊後依違反《毒品危害防制條例》移送檢察機關偵辦。

中正一警方指出，朱男於車道上奔跑的行為已影響交通安全，脫序行為將依《道路交通管理處罰條例》78條：行人若不依標誌、號誌通行、未靠邊行走、擅自穿越車道或於車道上嬉戲妨礙交通者，得處新臺幣5百元罰鍰。警方提醒，若發現民眾出現異常行為或可能影響公共安全情形，應立即通報相關單位處理，以避免危險發生。

