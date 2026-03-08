2026兩會／陸最近發射火箭100次僅耗時1年　航天專家：深入無人區

▲酒泉衛星發射中心發射神舟21號載人飛船，長征二號F遙21運載火箭點火畫面相當震撼。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／綜合報導

大陸全國政協十四屆四次會議昨7日舉行第二場「委員通道」集體採訪活動。中國航天科技集團一院首都航天機械公司主任工藝師劉爭委員在會中受訪，以一組驚人的數據對比展現大陸航天事業的跨越式發展。劉爭指出，從新中國第1次火箭發射到第100次發射共歷時37年，而最近的100次發射僅耗時1年多，發射頻率呈現爆發式增長。

大陸全國政協十四屆四次會議於昨天3月7日舉行第二場「委員通道」。全國政協委員、中國航天科技集團第一研究院工藝師劉爭在會中透露，由該集團研製的「長征十號」可重複使用運載火箭，與「夢舟」載人飛船的聯合飛行試驗已於2月11日取得圓滿成功，象徵大陸載人月球探測工程取得重大階段性進展。

針對大陸航天製造能力的提升，劉爭委員在採訪中算了一筆「時間帳」，大陸從第1次火箭發射到第100次歷時37年，而最近的100次發射僅用了1年多。

他說，「近年來，我國火箭發射量成倍增長，航天人需要不斷提高火箭製造能力，把火箭造得更快更好，這也意味著每個人、每個環節、每個零部件都不能出錯。」

劉爭所屬團隊負責將設計圖紙轉化為精密的火箭零部件，透過工藝與裝備一體化，實現了同步設計與深度集成，建構出需求牽引、聯合迭代的創新生態，實踐自力更生的目標。

他強調，隨著大陸航天部分技術創新已踏足「無人區」，前方已無現成道路可循，只有堅持自主創新，才能在日趨激烈的國際競爭中掌握戰略主動權。在當前大航天時代的國際競爭中，唯有掌握核心技術路徑，才能在多變的環境中持續保持領先地位。