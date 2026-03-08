　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普「繞過國會」緊急軍售以色列2萬枚炸彈！　價值6.5億美元

▲▼ 美國總統川普 。（圖／路透）

▲美國總統川普動用緊急權限向以色列軍售。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

川普政府繞過國會審查，直接動用緊急權限批准總值約6.5億美元（約新台幣20億元）的對以色列大規模軍售案，其中包括超過2萬枚炸彈。此舉引發民主黨強烈批評，認為這是川普政府自己造成的緊急狀況。

美國國務院6日晚間發布正式聲明，國務卿盧比歐以區域情勢危急為由，決定跳過國會審查程序，火速批准對以色列的軍火出售。根據兩名知情官員向《路透社》透露，這批軍火包含以色列方面要求的1萬2000枚BLU-110A/B型1000磅通用炸彈彈體，總數量超過2萬枚炸彈。

國務院在聲明中強調，「這項擬議軍售有助於美國的外交政策與國家安全。」國務院指，主要承包商為位於德州的Repkon USA公司。

時機敏感的是，就在一周前，美國與以色列才聯手對伊朗發動大規模攻擊行動，這是美國自2003年伊拉克戰爭以來規模最大的軍事行動。美方聲稱此次行動重點在摧毀伊朗的攻擊型飛彈、生產飛彈設施，以及伊朗海軍部門等軍事目標。

伊朗則隨即展開報復，對以色列及設有美軍基地的中東國家發動反擊，使得區域戰爭擴大的危機持續升溫。根據伊朗駐聯合國大使提供的數據，過去一周內美國和以色列的攻擊已經造成至少1332名伊朗平民喪生，還有數千人受傷。以色列方面則稱有十多名平民死亡，美軍也在科威特一處設施遭襲擊事件中損失6名軍人。

面對川普政府這項繞過國會的緊急軍售決定，民主黨籍眾議員米克斯毫不客氣地批評，盧比歐動用緊急權限規避國會審查，顯示美國對伊朗戰爭準備不足。米克斯更直言，「這完全是川普政府自己造成的緊急狀況。」

 
03/05 全台詐欺最新數據

意外林昱珉沒投！　韓國主帥：已準備好應對古林睿煬
川普「繞過國會」緊急軍售以色列2萬枚炸彈！
高永表遭侍Japan三轟震撼教育！　坦言「太在意日本打者」
公器私用？卓榮泰傳搭專機赴日看球賽　蔣萬安：政院要清楚說明
金慧成轟追平彈！大谷翔平場邊反應引熱議　美媒：看起來很自豪
快訊／台韓大戰　先發打線出爐
台中夫妻雙亡　失聯18歲兒找到了！

美國無法在伊朗複製委內瑞拉的成功　一場空前勝仗卻看不到結束方法

美國無法在伊朗複製委內瑞拉的成功　一場空前勝仗卻看不到結束方法

美國和以色列2月28日聯手攻打伊朗，斬首包括哈米尼在內的40名伊朗高層官員，震驚全球。戰爭剛開始時，全球都在討論美國和以色列的情報精準、武器碾壓伊朗，一如當初美國出兵逮捕前委內瑞拉總統馬杜洛。

快訊／外交部護送滯中東國人離境　人道考量也協助同行中國籍人士

快訊／外交部護送滯中東國人離境　人道考量也協助同行中國籍人士

港財長：中東開戰後　美國資金流入香港

港財長：中東開戰後　美國資金流入香港

伊朗機場陷火海　飛機燒起來

伊朗機場陷火海　飛機燒起來

伊朗遭控動用「集束炸彈」　影片曝光

伊朗遭控動用「集束炸彈」　影片曝光

捷克7局提前遭台灣扣倒！　主帥查丁卻說開心讓強大中華隊忌憚

捷克7局提前遭台灣扣倒！　主帥查丁卻說開心讓強大中華隊忌憚
伊朗總統道歉了！宣布不再攻擊鄰國　但絕不可能無條件投降

伊朗總統道歉了！宣布不再攻擊鄰國　但絕不可能無條件投降

大谷翔平上三壘敘舊打招呼！　張育成驚「碰一下就全壘打」認差距

大谷翔平上三壘敘舊打招呼！　張育成驚「碰一下就全壘打」認差距

費爾柴德滿貫砲送媽媽！　「代表母親的國家台灣是莫大榮幸」

費爾柴德滿貫砲送媽媽！　「代表母親的國家台灣是莫大榮幸」

0比13慘敗日本　曾豪駒疑眼眶泛紅：所有責任我扛

0比13慘敗日本　曾豪駒疑眼眶泛紅：所有責任我扛

