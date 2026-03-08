川普「繞過國會」緊急軍售以色列2萬枚炸彈！　價值6.5億美元

▲美國總統川普動用緊急權限向以色列軍售。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

川普政府繞過國會審查，直接動用緊急權限批准總值約6.5億美元（約新台幣20億元）的對以色列大規模軍售案，其中包括超過2萬枚炸彈。此舉引發民主黨強烈批評，認為這是川普政府自己造成的緊急狀況。

美國國務院6日晚間發布正式聲明，國務卿盧比歐以區域情勢危急為由，決定跳過國會審查程序，火速批准對以色列的軍火出售。根據兩名知情官員向《路透社》透露，這批軍火包含以色列方面要求的1萬2000枚BLU-110A/B型1000磅通用炸彈彈體，總數量超過2萬枚炸彈。

國務院在聲明中強調，「這項擬議軍售有助於美國的外交政策與國家安全。」國務院指，主要承包商為位於德州的Repkon USA公司。

時機敏感的是，就在一周前，美國與以色列才聯手對伊朗發動大規模攻擊行動，這是美國自2003年伊拉克戰爭以來規模最大的軍事行動。美方聲稱此次行動重點在摧毀伊朗的攻擊型飛彈、生產飛彈設施，以及伊朗海軍部門等軍事目標。

伊朗則隨即展開報復，對以色列及設有美軍基地的中東國家發動反擊，使得區域戰爭擴大的危機持續升溫。根據伊朗駐聯合國大使提供的數據，過去一周內美國和以色列的攻擊已經造成至少1332名伊朗平民喪生，還有數千人受傷。以色列方面則稱有十多名平民死亡，美軍也在科威特一處設施遭襲擊事件中損失6名軍人。

面對川普政府這項繞過國會的緊急軍售決定，民主黨籍眾議員米克斯毫不客氣地批評，盧比歐動用緊急權限規避國會審查，顯示美國對伊朗戰爭準備不足。米克斯更直言，「這完全是川普政府自己造成的緊急狀況。」