舉刀自宮！他倒臥路邊「失血過多亡」　染紅衣物散落一條街

▲案發地點位於菲格羅亞街與皮科大道交叉路口附近。（示意圖／翻攝Google Maps）



記者吳美依／綜合報導

美國加州洛杉磯7日發生駭人案件，一名男子在市中心街道上，突然舉刀自殘，自行切除生殖器官後，因失血過多身亡。

OnScene TV等當地媒體記者表示，死者原本朝著7-11便利商店方向走去，卻一邊行走，一邊脫去全身衣物，隨後切除自己的生殖器，最終倒臥在血泊中。

KTLA也指出，死者「切除了自己的生殖器，並且失血過多致死」。現場可見人行道上出現大灘血跡，死者衣物散落一地，周圍留有血漬。

洛杉磯警察局（LAPD）證實7日凌晨3時40分左右接獲通報，員警迅速趕往洛杉磯會議中心（LA Convention Center）對面，菲格羅亞街（Figueroa Street）與皮科大道（Pico Boulevard）的交叉路口附近，並且發現了這名自殘男子。

急救人員在現場確認死者當場不治，隨即拉起封鎖線、搭起白色帳篷進行現場勘查。

洛杉磯警局發言人表示，洛杉磯郡法醫辦公室正在確認死者身分，而他們仍不清楚死者傷害自己的動機。此外，警方拒絕透露更多案情細節，包括死者具體受傷部位。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995