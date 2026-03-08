快訊／斥高市「台灣有事論」　王毅翻歷史舊帳：不允許為侵略翻案

記者陳冠宇／北京報導

從日本首相高市早苗發表「台灣有事論」之後，中日關係降至冰點。大陸外交部長王毅今（8）日於兩會的外長記者會上質問，台灣事務是中國的內政，日本有什麼資格插手？並稱已經發展壯大起來的中國和14億中國人民也絕不允許任何人再為殖民張目，為侵略翻案。

日本共同社記者詢問，去年11月，中國對日本首相高市早苗的涉台言論提出強烈抗議。當前中日關係面臨挑戰，各方面合作也受到影響。今年2月，高市早苗贏得大選後，日本政府表示始終開放對話窗口。請問中方對中日關係的發展有何期待？

王毅以略帶激動與質問的語氣回應稱，中日關係走向何方，取決於日方的選擇。去年是中國人民抗日戰爭勝利80周年。在這個特殊年份，日本理應做的，是深刻反省過去走過的錯誤道路，包括侵略殖民台灣的劣跡，但日本的現職領導人竟然聲稱，台灣有事就構成日本的「存亡危機事態」，可以據此行使所謂集體自衛權。

王毅表示，眾所周知，行使自衛權是以本國遭到武裝攻擊為前提。試問，台灣事務是中國的內政，日本有什麼資格插手？中國的台灣地區出了事日本有什麼權力行使自衛權？所謂集體自衛權是否意味要掏空規定放棄交戰權的和平憲法？聯想到當年日本軍國主義曾以「存亡危機事態」為藉口對外發動侵略，不能不使中國和亞洲各國人民高度警惕和憂慮：日本要向何處去？

王毅說，今年是又一個80周年，即東京審判開庭80周年。80年前，11國法官歷經兩年半庭審，以海量的鐵證昭示了日本軍國主義的累累罪行。東京審判，審的是人類良知，判的是歷史公正。80年後的今天，歷史又給了日本一次捫心自省的契機。

王毅稱，以史為鑑，可知興替；前事不忘，後事之師。希望廣大的日本人民能夠擦亮眼睛，不允許今天再有人自不量力，重蹈覆轍。已經發展壯大起來的中國和14億中國人民也絕不允許任何人再為殖民張目，為侵略翻案。

▼大陸外長王毅出席外長記者會。（圖／記者陳冠宇攝）