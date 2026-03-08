　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

快訊／王毅談中美：高層交往議程擺桌面　現須管控分歧、排除干擾

記者陳冠宇／北京報導

大陸全國兩會正在進行中，外長記者會今（8）日上午登場。在回應中美關係問題時，大陸外長王毅並未回應記者關於台灣的問題，他強調，中美高層交往的議程已經擺在桌面上，現在需要做的是，雙方為此做出周密的準備，營造適宜的環境，管控存在的分歧，排除不必要的干擾。此前，傳出川普政府為了訪問北京，已推遲一項對台軍售。

在大陸全國兩會取消總理記者會之後，外長記者會成為外媒最關注的焦點之一。由於時逢美伊衝突、中日關係不睦等熱點議題，這場記者會格外受矚，甚至有記者凌晨3點就到現場排隊卡位。

CNN記者詢問，川普總統重返白宮之後，美中兩國關係跌宕起伏。他本月底的訪華引起全球關注，美國和以色列聯手發起的對伊朗軍事打擊，對此訪會造成什麼影響？訪問前夕，川普總統似乎在尋求美中關係緩和。包括在最新的國情咨文演講一次都未提及中國。華盛頓有人擔心，川普訪華期間可能為了達成美中貿易協議而在台灣等問題上作出讓步。您對此有何回應？中方對川普訪華成果和中美關係下步發展有何期待？

該記者在以英文提問後，當場自行翻譯成中文。王毅笑著回應，「你把我們翻譯的工作都替代了，提的問題很長，看來經過了很長時間思考。」

王毅表示，中美關係牽動各方、影響全球，兩國不打交道只會導致誤解誤判，走向衝突對抗更將殃及世界。中美都是大國，都改變不了彼此，但是我們可以改變相處方式。那就是秉持相互尊重的態度，守住和平共處的底線，爭取合作共贏的前景，這才符合兩國人民的利益，也符合國際社會的期待。

讓我們感到欣慰的是，兩國元首身體力行，在最高層次上保持了良好交往，為中美關係的改善和發展提供了重要戰略保障，也推動中美關係經歷跌宕起伏實現了總體穩定。

今年確實是中美關係的「大年」，高層交往的議程已經擺在我們的桌面上。現在需要做的是，雙方為此做出周密的準備，營造適宜的環境，管控存在的分歧，排除不必要的干擾。

中方的態度始終是積極的，也是開放的，關鍵是美方也要相向而行。我相信，只要雙方以誠相待，以信相交，我們就能不斷拉長合作的清單，持續縮短問題的清單，就能在兩國元首戰略引領下，取得讓兩國人民都滿意的成果，達成國際社會都歡迎的共識，讓2026年成為中美關係走向健康、穩定、可持續發展的一個標誌性年份。

紐約時報近日報導，川普政府推遲宣布一項價值數十億美元的對台軍售計劃，目的是避免在川普計劃中的4月訪問北京之前激怒大陸領導人習近平。另一位官員指出，該方案總價值約130億美元，超過了川普政府去年12月宣布的110億美元軍售。

▲▼2026兩會，大陸外長王毅出席外長記者會。（圖／記者陳冠宇攝）

▲▼大陸外長王毅出席外長記者會。（圖／記者陳冠宇攝）

▲▼2026兩會，大陸外長王毅出席外長記者會。（圖／記者陳冠宇攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
442 1 6657 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
WBC滿貫砲紀錄「中華隊敲出3支」　追平美國並列第二！
快訊／張育成炸裂！　中華隊2局先馳得點
快訊／古林睿煬登板！　12球讓韓國隊3上3下
快訊／包機赴日看WBC遭藍轟　卓榮泰回應了
快訊／台韓大戰開打！　中華隊首局3上3下
105公里觸身球被問還好嗎？　吉力吉撈笑回捷克捕手：你在開玩
好想贏韓國！他回顧「4戰全敗」血淚史：今天我們不要再傷心了
獨／19歲空軍志願役下車查看竟遭壓死！　副駕女友驚嚇無法接受
想搭包機飛美國！　林子偉無懼柳賢振：打過山本由伸有經驗
台南Josh狂讚韓國先發「速度戰幾乎不可行」!　球迷：拜託發
高志綱、彭政閔看「老對手」柳賢振：從150火球變老謀深算

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

快訊／斥高市「台灣有事論」　王毅翻歷史舊帳：不允許為侵略翻案

不認同中美共治！大國爭霸帶來災痛　王毅：中國絕不走國強必霸老路

中俄有正確二戰史觀、反單邊霸凌　王毅：兩國始終風雨不動安如山

快訊／王毅談中美：高層交往議程擺桌面　現須管控分歧、排除干擾

王毅談伊朗重申「停火止戰」　提出5原則批美拳頭硬不是道理硬　

陸面對風高浪急國際局勢　王毅：元首外交是中國外交「定盤星」

2026兩會／陸最近發射火箭100次僅耗時1年　航天專家：深入無人區

影／記者問「平時運動嗎」　甄子丹愣：不運動我怎麼拍武打片？

2026兩會／王滬寧赴人大「台灣團」：要增強「必勝信心」

2026兩會／習近平：軍中絕不能有對黨「懷有二心」之人

捷克7局提前遭台灣扣倒！　主帥查丁卻說開心讓強大中華隊忌憚

伊朗總統道歉了！宣布不再攻擊鄰國　但絕不可能無條件投降

費爾柴德滿貫砲送媽媽！　「代表母親的國家台灣是莫大榮幸」

大谷翔平上三壘敘舊打招呼！　張育成驚「碰一下就全壘打」認差距

0比13慘敗日本　曾豪駒疑眼眶泛紅：所有責任我扛

6比0派林昱珉？曾豪駒：一開始就設定好　台韓戰先發也定了

陳傑憲骨裂拒休「帶傷練打」！　 三度開轟全場驚呼

飆三振！東京巨蛋響《將軍令》　曾峻岳直呼感謝：我自己也嚇到

《天機試煉場》精準算命爆雞皮　神童和父母斷絕...她曾流產兩次

「挑戰！挑戰！」莊陳仲敖拍帽示意！　賽後笑曝教練提醒沒ABS

快訊／斥高市「台灣有事論」　王毅翻歷史舊帳：不允許為侵略翻案

不認同中美共治！大國爭霸帶來災痛　王毅：中國絕不走國強必霸老路

中俄有正確二戰史觀、反單邊霸凌　王毅：兩國始終風雨不動安如山

快訊／王毅談中美：高層交往議程擺桌面　現須管控分歧、排除干擾

王毅談伊朗重申「停火止戰」　提出5原則批美拳頭硬不是道理硬　

陸面對風高浪急國際局勢　王毅：元首外交是中國外交「定盤星」

2026兩會／陸最近發射火箭100次僅耗時1年　航天專家：深入無人區

影／記者問「平時運動嗎」　甄子丹愣：不運動我怎麼拍武打片？

2026兩會／王滬寧赴人大「台灣團」：要增強「必勝信心」

2026兩會／習近平：軍中絕不能有對黨「懷有二心」之人

從群嘲到熱搜！短劇女神岳雨婷出席2品牌大秀　心態太強陸網服了

伊朗高官躲「黎巴嫩飯店」！遭以色列鎖定開轟　釀4死、10傷

用眼過度霧茫茫？簡單護眼習慣一次看：適度眨眼有幫助

直擊／袁惟仁靈堂開放第2天！ 「超大咖天團」低調現身引騷動

拍紀錄片緬懷彭婉如　民進黨：讓更多優秀女性站上政治舞台

台韓大戰開打「野生李多慧現身巨蛋」！側腰挖空穿超辣 看球大位曝光

漁村女力領航！金山漁會朱麗鑾深耕35年　翻轉北海岸漁港風華

拒談判！　川普放話打到伊朗「領導層全滅」：連喊投降的人都沒有

高雄驚傳警察遭圍毆！廟會影片瘋傳真相曝　酒駕男闖陣頭犯眾怒

不斷更新／張育成炸裂！中華隊2局先馳得點

【大谷翔平火力展示】練打10轟震撼東京巨蛋　台灣球員衝出休息室場邊觀看

大陸熱門新聞

影／記者問「平時運動嗎」　甄子丹愣：不運動我怎麼拍武打片？

2026兩會／王滬寧赴人大「台灣團」：要增強「必勝信心」

2026兩會／習近平：軍中絕不能有對黨「懷有二心」之人

2026兩會／海南封關下一步　官方：向90％零關稅水準推進

陸文旅部長：「成為中國人」成網路熱詞

王毅談伊朗重申停火止戰　批美拳頭硬不是道理硬　

員工遭奧客辱罵！胖東來發6.8萬委屈獎金

港財長：中東開戰後　美國資金流入香港

小情侶躲車後愛愛以為沒人　過程全被錄

伊朗稱「只允許中國船隻通過荷姆茲」 5日凌晨「鐵娘子號」順利通過

王毅：元首外交是中國外交的「定盤星」

中國2月黃金儲備　連續16個月增加

2026兩會／陸最近發射火箭100次僅耗時1年

快訊／王毅談中美：高層交往議程擺桌面　現須管控分歧、排除干擾

更多熱門

相關新聞

王毅：元首外交是中國外交的「定盤星」

王毅：元首外交是中國外交的「定盤星」

大陸外交部長王毅今（8）日舉行中外記者會，談及中國外交重點，以及今年元首外交的國際戰略重心。王毅指出，元首外交是中國外交的「定盤星」，越來越多國家認識到，習近平主席親自擘畫指揮的中國外交，為動蕩世界提供了最寶貴的穩定性和確定性，成為全球亂局中不可替代的中流砥柱。

空襲伊朗煉油廠！以色列宣告戰事進入新階段

空襲伊朗煉油廠！以色列宣告戰事進入新階段

川普鬆口！可能派美軍進入伊朗

川普鬆口！可能派美軍進入伊朗

美啟用英國2基地　執行對伊朗防禦性行動

美啟用英國2基地　執行對伊朗防禦性行動

美國無法在伊朗複製委內瑞拉的成功　一場空前勝仗卻看不到結束方法

美國無法在伊朗複製委內瑞拉的成功　一場空前勝仗卻看不到結束方法

關鍵字：

2026兩會大陸兩會王毅兩岸關係中美關係伊朗高市早苗中日關係

讀者迴響

熱門新聞

即／台中夜景餐廳意外！19歲男翻車命危

日本晉8強條件　韓國輸台灣→至少第2

快訊／台韓大戰先發打線出爐 鄭宗哲繼續開路

AV女優「懷孕超過41周」生了！　產下3408g健康男寶

曾豪駒向捷克道歉！親曝大幅領先仍盜壘原因

疑遭2000萬債務壓垮！台中夫妻雙亡悲劇　失聯18歲兒找到了

球迷觀戰「默默1舉動」瘋傳　日本人：難怪我愛台灣

費仔媽驚兒子爆紅　曝他上屆婉拒原因

倒春寒！　又要跌破10℃

高雄晚間死亡車禍！女騎士遭撞傷重亡

酒店妹醒來人在摩鐵！「嘴裡竟有奇怪味道」崩潰　隱眼失蹤

韓國輸日本仍獲好評

斷交後首位閣揆赴日　背後2人牽線促成

中華隊「逆襲劇本」曝光！想晉級要滿足3條件

「妳是我的健達出奇蛋」人妻偷情遭抓包

更多

最夯影音

更多
捷克7局提前遭台灣扣倒！　主帥查丁卻說開心讓強大中華隊忌憚

捷克7局提前遭台灣扣倒！　主帥查丁卻說開心讓強大中華隊忌憚
伊朗總統道歉了！宣布不再攻擊鄰國　但絕不可能無條件投降

伊朗總統道歉了！宣布不再攻擊鄰國　但絕不可能無條件投降

費爾柴德滿貫砲送媽媽！　「代表母親的國家台灣是莫大榮幸」

費爾柴德滿貫砲送媽媽！　「代表母親的國家台灣是莫大榮幸」

大谷翔平上三壘敘舊打招呼！　張育成驚「碰一下就全壘打」認差距

大谷翔平上三壘敘舊打招呼！　張育成驚「碰一下就全壘打」認差距

0比13慘敗日本　曾豪駒疑眼眶泛紅：所有責任我扛

0比13慘敗日本　曾豪駒疑眼眶泛紅：所有責任我扛

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面