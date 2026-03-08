快訊／王毅談中美：高層交往議程擺桌面　現須管控分歧、排除干擾

記者陳冠宇／北京報導

大陸全國兩會正在進行中，外長記者會今（8）日上午登場。在回應中美關係問題時，大陸外長王毅並未回應記者關於台灣的問題，他強調，中美高層交往的議程已經擺在桌面上，現在需要做的是，雙方為此做出周密的準備，營造適宜的環境，管控存在的分歧，排除不必要的干擾。此前，傳出川普政府為了訪問北京，已推遲一項對台軍售。

在大陸全國兩會取消總理記者會之後，外長記者會成為外媒最關注的焦點之一。由於時逢美伊衝突、中日關係不睦等熱點議題，這場記者會格外受矚，甚至有記者凌晨3點就到現場排隊卡位。

CNN記者詢問，川普總統重返白宮之後，美中兩國關係跌宕起伏。他本月底的訪華引起全球關注，美國和以色列聯手發起的對伊朗軍事打擊，對此訪會造成什麼影響？訪問前夕，川普總統似乎在尋求美中關係緩和。包括在最新的國情咨文演講一次都未提及中國。華盛頓有人擔心，川普訪華期間可能為了達成美中貿易協議而在台灣等問題上作出讓步。您對此有何回應？中方對川普訪華成果和中美關係下步發展有何期待？

該記者在以英文提問後，當場自行翻譯成中文。王毅笑著回應，「你把我們翻譯的工作都替代了，提的問題很長，看來經過了很長時間思考。」

王毅表示，中美關係牽動各方、影響全球，兩國不打交道只會導致誤解誤判，走向衝突對抗更將殃及世界。中美都是大國，都改變不了彼此，但是我們可以改變相處方式。那就是秉持相互尊重的態度，守住和平共處的底線，爭取合作共贏的前景，這才符合兩國人民的利益，也符合國際社會的期待。

讓我們感到欣慰的是，兩國元首身體力行，在最高層次上保持了良好交往，為中美關係的改善和發展提供了重要戰略保障，也推動中美關係經歷跌宕起伏實現了總體穩定。

今年確實是中美關係的「大年」，高層交往的議程已經擺在我們的桌面上。現在需要做的是，雙方為此做出周密的準備，營造適宜的環境，管控存在的分歧，排除不必要的干擾。

中方的態度始終是積極的，也是開放的，關鍵是美方也要相向而行。我相信，只要雙方以誠相待，以信相交，我們就能不斷拉長合作的清單，持續縮短問題的清單，就能在兩國元首戰略引領下，取得讓兩國人民都滿意的成果，達成國際社會都歡迎的共識，讓2026年成為中美關係走向健康、穩定、可持續發展的一個標誌性年份。

紐約時報近日報導，川普政府推遲宣布一項價值數十億美元的對台軍售計劃，目的是避免在川普計劃中的4月訪問北京之前激怒大陸領導人習近平。另一位官員指出，該方案總價值約130億美元，超過了川普政府去年12月宣布的110億美元軍售。

▲▼大陸外長王毅出席外長記者會。（圖／記者陳冠宇攝）