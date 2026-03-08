疑遭2000萬債務壓垮！台中夫妻雙亡悲劇　失聯18歲兒找到了

▲救護車。（示意圖／記者李毓康攝）



記者張靖榕／綜合報導

台中市西屯區6日晚間發生一起夫妻雙亡案件，兩人均為41歲陳姓夫妻，留下就讀高三的18歲兒子；警方初步調查，夫妻疑似因投資失利背負龐大債務，金額逾2000萬元。檢方7日相驗後表示，現場未發現他殺跡象，也無外力介入，詳細原因仍待進一步釐清。高三兒一度失聯，後續已尋獲。

夫妻雙亡 18歲兒失聯

警方指出，陳姓男子的弟弟因長時間聯繫不上哥哥，於6日晚間6時46分報警求助。警方隨即會同里長與消防隊前往住處破門，進入後發現陳姓夫妻倒臥房間內，均已明顯死亡。當時與父母同住、就讀高三的18歲兒子不在家，一度下落不明。

高三生頓失雙親 親屬接回安置

警方表示，經過緊急協尋後已成功聯繫上這名18歲少年，目前由親屬暫時安置。警方也通知他到場製作筆錄，並將相關情況報請檢方進一步調查。鑑識人員勘查現場後，初步排除外力介入的可能。

疑背沈重債務想不開

鄰居表示，陳姓夫妻平時都有工作，家庭看起來相當普通，與鄰里關係也不錯。夫妻育有一名就讀高三的兒子，平時多是兒子下樓倒垃圾，遇到鄰居也會主動打招呼，未曾聽聞夫妻間有爭吵聲。鄰居還提到，6日仍看到少年下樓倒垃圾，一切看起來沒有異狀，對於突然發生的悲劇感到相當震驚。

據了解，陳姓男子從事汽車銷售工作，妻子則在藥廠任職。兩人疑似因投資失利而背負大量債務，經濟壓力沉重。台中地檢署檢察官今天上午前往東海殯儀館相驗，確認死因沒有他殺嫌疑，也未發現外力介入跡象，案件仍由檢警持續釐清相關細節。