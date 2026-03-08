台灣燈會散場人龍如「貪食蛇」　168縣道塞爆近8公里！

▲台灣燈會進退場人潮爆滿，一度擠爆嘉朴公路 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

2026 台灣燈會在嘉義於昨（7）日晚間迎來展期最高潮！萬眾矚目的「TEAM TAIWAN 大遊行」與千架 MIT 無人機秀聯手點亮嘉義夜空，吸引破紀錄人潮朝聖。然而，在璀璨煙火與表演落幕後，挑戰才剛開始。連接會場與高鐵站的縣道168線（嘉朴公路）及周邊停車場，湧現如「貪食蛇」般的散場人潮，將整條馬路塞爆，步行人龍與車潮延綿近8公里。

本次展演特別以1000架無人機呈現「幕後英雄」主題，向警察、醫護及消防等無名英雄致敬，隨後由超過30組、破千人表演團隊接力上陣。從紙風車劇團的「雨馬」到日本青森睡魔燈籠，多元文化在太子大道激盪，展現嘉義承辦燈會的熱情與能量。

▲台灣燈會安接駁車仍舊擠滿搭車人潮。（圖／記者翁伊森攝）

隨著活動結束，除了持續湧入會場的人潮，準備搭車返家的民眾更延街排起長龍。由於168縣道交通幾乎鎖死，大量民眾選擇從會場徒步趕往高鐵站及停車場，形成人車爭道的險象。

面對如「貪食蛇」般無止盡的人龍，第一線執勤員警展現高度耐心，不斷騎乘機車在車陣中來回穿梭。在視線昏暗的路段，員警急促卻溫馨地反覆提醒：「民眾請往白線內靠！注意安全！」，以哨音與巡邏燈號在混亂中劃出安全界線，確保每位遊客都能在擁擠中平安移動。

嘉縣府表示，2026台灣燈會7日吸引大量民眾前來賞燈，單日參觀人次突破200萬。面對瞬間湧入的人潮，嘉義縣政府表示，共動員警察、消防、醫護、志工及相關工作人員等共計1,286人次投入現場服務，同時加強接駁運輸量能，接駁車行駛次數突破1,000班次，全力協助遊客往返燈區。