社會 社會焦點 保障人權

台灣燈會散場人龍如「貪食蛇」　168縣道塞爆近8公里！

▲▼ 台灣燈會人潮爆滿 。（圖／記者翁伊森攝）

▲台灣燈會進退場人潮爆滿，一度擠爆嘉朴公路   。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

2026 台灣燈會在嘉義於昨（7）日晚間迎來展期最高潮！萬眾矚目的「TEAM TAIWAN 大遊行」與千架 MIT 無人機秀聯手點亮嘉義夜空，吸引破紀錄人潮朝聖。然而，在璀璨煙火與表演落幕後，挑戰才剛開始。連接會場與高鐵站的縣道168線（嘉朴公路）及周邊停車場，湧現如「貪食蛇」般的散場人潮，將整條馬路塞爆，步行人龍與車潮延綿近8公里。

▲▼台灣燈會散場人龍如貪食蛇　168縣道塞爆近8公里。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼台灣燈會散場人龍如貪食蛇　168縣道塞爆近8公里。（圖／記者翁伊森翻攝）

本次展演特別以1000架無人機呈現「幕後英雄」主題，向警察、醫護及消防等無名英雄致敬，隨後由超過30組、破千人表演團隊接力上陣。從紙風車劇團的「雨馬」到日本青森睡魔燈籠，多元文化在太子大道激盪，展現嘉義承辦燈會的熱情與能量。

▲▼ 台灣燈會人潮爆滿 。（圖／記者翁伊森攝）

▲台灣燈會安接駁車仍舊擠滿搭車人潮。（圖／記者翁伊森攝）

隨著活動結束，除了持續湧入會場的人潮，準備搭車返家的民眾更延街排起長龍。由於168縣道交通幾乎鎖死，大量民眾選擇從會場徒步趕往高鐵站及停車場，形成人車爭道的險象。

面對如「貪食蛇」般無止盡的人龍，第一線執勤員警展現高度耐心，不斷騎乘機車在車陣中來回穿梭。在視線昏暗的路段，員警急促卻溫馨地反覆提醒：「民眾請往白線內靠！注意安全！」，以哨音與巡邏燈號在混亂中劃出安全界線，確保每位遊客都能在擁擠中平安移動。

嘉縣府表示，2026台灣燈會7日吸引大量民眾前來賞燈，單日參觀人次突破200萬。面對瞬間湧入的人潮，嘉義縣政府表示，共動員警察、消防、醫護、志工及相關工作人員等共計1,286人次投入現場服務，同時加強接駁運輸量能，接駁車行駛次數突破1,000班次，全力協助遊客往返燈區。

03/05 全台詐欺最新數據

476 1 9100 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

意外林昱珉沒投！　韓國主帥：已準備好應對古林睿煬
川普「繞過國會」緊急軍售以色列2萬枚炸彈！
高永表遭侍Japan三轟震撼教育！　坦言「太在意日本打者」
公器私用？卓榮泰傳搭專機赴日看球賽　蔣萬安：政院要清楚說明
金慧成轟追平彈！大谷翔平場邊反應引熱議　美媒：看起來很自豪
快訊／台韓大戰　先發打線出爐
台中夫妻雙亡　失聯18歲兒找到了！

瑪利歐磚塊提燈封神！8分鐘秒殺、轉手喊800

瑪利歐磚塊提燈封神！8分鐘秒殺、轉手喊800

2026台灣燈會自3月3日於嘉義縣開燈以來，現場星光熠熠，但最亮眼的竟不是主燈，而是民眾手中那盞會發聲的「黃色方塊」。嘉義縣政府今年首度與國際重量級IP「超級瑪利歐」合作，推出限量版「？磚塊」小提燈，不僅造成每日上午9點預約系統「準時癱瘓」，更有民眾私下喊出高達800元的轉手價，引爆全台收藏狂熱。

台灣燈會行動i郵車體驗熱烈排隊中

台灣燈會行動i郵車體驗熱烈排隊中

2026燈會私房亮點　鹿草重寮『光之境』

2026燈會私房亮點　鹿草重寮『光之境』

燈會萌力十足！療癒犬與獵狗公亮相

燈會萌力十足！療癒犬與獵狗公亮相

嘉義戀人公園 WBC大型應援派對

嘉義戀人公園 WBC大型應援派對

台灣燈會嘉義人潮無人機秀交通堵塞無名英雄

