瘋經典賽！　一堆太太：客廳只剩兩種聲音

▲中華隊拚晉級。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳俊宏／綜合報導

全民瘋世界棒球經典賽（WBC），泌尿科醫師白彞維表示，最近家裡氣氛起伏很大，因棒球經典賽開打了，很多太太都有同樣疑問，「以前那個在家碎碎唸的人去哪了？晚上回家，客廳只剩兩種聲音。」而今天上午11時，中華隊將迎戰韓國隊，力拚晉級。

白彞維在臉書提到，這兩種聲音分別是主播的吶喊，還有老公突然站起來喊「好球」；你跟他說話，他只回一句「等一下」，但那個等一下通常是三局之後。

醫：看球「補水分、睡眠沉」

白彞維指出，從生理角度來說，其實也不奇怪，球賽緊張刺激，腎上腺素上升、交感神經活化，整個人就像自己在場上投球；但如果每場都熬夜看球，再配啤酒和零食，隔天很常出現睡眠不足、精神疲憊，甚至頻尿增加。

白彞維說，不過，球賽歸球賽，房事情趣也要兼顧一下，再精彩的比賽只有九局，但身邊那位，才是陪你打很多季的長期隊友；所以球賽要看、水分要補、睡眠要沉，旁邊那位也要顧，畢竟人生不是只看比分，感情才是長期賽季。

中華隊7日在WBC取得首勝，以14：0的戰績大勝捷克隊，目前戰績是1勝2負。今天上午11時將迎戰韓國隊，我由「火球男」古林睿煬先發登板，全力拚晉級希望，韓國隊則推出王牌左投柳賢振對戰。

▼中華隊投手古林睿煬。（圖／記者林敬旻攝）



▼韓國隊投手柳賢振。（圖／記者林敬旻攝）