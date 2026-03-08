快訊／台中爆紅餐廳意外　19歲男載女友翻車亡

▲台中霧峰山區一間知名景觀餐廳發生意外。（圖／民眾提供）



記者許權毅、陳俊宏／台中報導

台中市霧峰區萊園路一間近年爆紅的夜景泡腳餐廳，周六晚間9時多發生一起意外。19歲施姓男子開車載女友過彎時，疑未注意高低差，車輛懸空，施男才剛下車查看，就被翻覆的車輛壓住，當場無呼吸心跳，送醫急救仍宣告不治。

▲▼19歲施男（上圖左）疑似駕車「踩空」翻覆，當場無生命跡象，送醫不治。（圖／民眾提供，請勿任意翻攝）



倒車不慎「踩空」

初步了解，事發位置在該餐廳內的轉彎坡道內，並非一般道路，屬於非道路意外事故。施男疑似跟女友前往該餐廳，在停車場倒車時，未注意車輛左側有小坎，車輛不慎「踩空」，他發現車輛不穩，下車查看，結果車輛馬上翻覆，將人壓傷，車尾則卡在邊坡圍牆上頭。

現場有民眾目擊，趕緊將施男從車下拉出，發現人無呼吸心跳，正巧現場有護理師，趕緊替人做CPR，再由救護人員接手，並將人送醫搶救，但仍宣告不治。而坐副駕的女友並未受傷，至於詳細事發原因還有待釐清。

據悉，該間餐廳頗為知名，主打能有專屬小空間觀賞夜景、泡腳，加上景觀不錯，在社群平台上爆紅，是許多年輕人約會的景點之一。

▲▼事發地點在景觀餐廳內的轉彎坡道。（圖／民眾提供）

