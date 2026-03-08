美啟用英國2基地　執行對伊朗防禦性行動

▲美國總統川普與英國首相施凱爾。（圖／路透社）



記者張靖榕／綜合報導

英國政府7日宣布，美國已開始使用英國境內與海外基地，執行與伊朗衝突相關的特定軍事任務。法新社攝影記者在英國基地現場目擊，美軍B-1槍騎兵（Lancer）轟炸機與C-5銀河式（Galaxy）運輸機已降落。

英國開放海內外基地供美軍使用

英國國防部表示，美方已開始利用相關軍事設施執行「特定防禦性任務，以防止伊朗向區域內發射飛彈」。

美國與以色列於2月28日聯手空襲伊朗後，英國首相施凱爾（Keir Starmer）最初拒絕任何程度的參與，此舉一度引發美國總統川普不滿。施凱爾隨後改變立場，同意美方請求，允許美軍出於「特定且有限的防禦目的」使用兩座英國軍事基地。

這兩處基地分別是位於英格蘭西南部格洛斯特郡（Gloucestershire）的費爾福德（Fairford）基地，以及印度洋查哥斯群島（Chagos Islands）的英美聯合基地狄耶戈加西亞（Diego Garcia）。費爾福德基地長期被用作美軍戰略轟炸機在歐洲的前進部署據點，而狄耶戈加西亞則是美國在印度洋最重要的軍事樞紐之一。

美軍軍機降落

法新社攝影記者7日在費爾福德基地拍攝到一架美國空軍B-1槍騎兵轟炸機降落，同時也看到一架C-5銀河式大型運輸機停在跑道上。基地外則有反戰示威者聚集抗議。

最新民調顯示，英國社會對政府是否應參與衝突仍有明顯分歧。民調機構Survation公布調查指出，在1045名受訪者中，56％認為施凱爾不讓英國參與初期攻擊行動的決定是正確的，僅27％認為不正確。

示威者抗議「停止川普的戰爭」

7日也有數千名示威者走上倫敦市中心街頭，揮舞伊朗國旗並前往美國駐英大使館抗議。部分抗議者高舉寫有「停止川普的戰爭」與「停止軍援以色列」的標語牌，要求政府避免捲入衝突。

此外，英國媒體報導，隨著政府提升軍事戒備，皇家海軍兩艘航空母艦之一的威爾斯親王號（HMS Prince of Wales）可能被派往地中海地區。不過相關報導指出，目前尚未作出最終決定。