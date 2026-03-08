　
    • 　
>
美啟用英國2基地　執行對伊朗防禦性行動

▲美國總統川普與英國首相施凱爾。（圖／路透社）

▲美國總統川普與英國首相施凱爾。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合報導

英國政府7日宣布，美國已開始使用英國境內與海外基地，執行與伊朗衝突相關的特定軍事任務。法新社攝影記者在英國基地現場目擊，美軍B-1槍騎兵（Lancer）轟炸機與C-5銀河式（Galaxy）運輸機已降落。

英國開放海內外基地供美軍使用

英國國防部表示，美方已開始利用相關軍事設施執行「特定防禦性任務，以防止伊朗向區域內發射飛彈」。

美國與以色列於2月28日聯手空襲伊朗後，英國首相施凱爾（Keir Starmer）最初拒絕任何程度的參與，此舉一度引發美國總統川普不滿。施凱爾隨後改變立場，同意美方請求，允許美軍出於「特定且有限的防禦目的」使用兩座英國軍事基地。

這兩處基地分別是位於英格蘭西南部格洛斯特郡（Gloucestershire）的費爾福德（Fairford）基地，以及印度洋查哥斯群島（Chagos Islands）的英美聯合基地狄耶戈加西亞（Diego Garcia）。費爾福德基地長期被用作美軍戰略轟炸機在歐洲的前進部署據點，而狄耶戈加西亞則是美國在印度洋最重要的軍事樞紐之一。

美軍軍機降落

法新社攝影記者7日在費爾福德基地拍攝到一架美國空軍B-1槍騎兵轟炸機降落，同時也看到一架C-5銀河式大型運輸機停在跑道上。基地外則有反戰示威者聚集抗議。

最新民調顯示，英國社會對政府是否應參與衝突仍有明顯分歧。民調機構Survation公布調查指出，在1045名受訪者中，56％認為施凱爾不讓英國參與初期攻擊行動的決定是正確的，僅27％認為不正確。

示威者抗議「停止川普的戰爭」

7日也有數千名示威者走上倫敦市中心街頭，揮舞伊朗國旗並前往美國駐英大使館抗議。部分抗議者高舉寫有「停止川普的戰爭」與「停止軍援以色列」的標語牌，要求政府避免捲入衝突。

此外，英國媒體報導，隨著政府提升軍事戒備，皇家海軍兩艘航空母艦之一的威爾斯親王號（HMS Prince of Wales）可能被派往地中海地區。不過相關報導指出，目前尚未作出最終決定。

03/05 全台詐欺最新數據

476 1 9100 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

美國無法在伊朗複製委內瑞拉的成功　一場空前勝仗卻看不到結束方法

美國無法在伊朗複製委內瑞拉的成功　一場空前勝仗卻看不到結束方法

美國和以色列2月28日聯手攻打伊朗，斬首包括哈米尼在內的40名伊朗高層官員，震驚全球。戰爭剛開始時，全球都在討論美國和以色列的情報精準、武器碾壓伊朗，一如當初美國出兵逮捕前委內瑞拉總統馬杜洛。

伊朗總統才道歉說不打　司法總監怒嗆繼續轟鄰國

伊朗總統才道歉說不打　司法總監怒嗆繼續轟鄰國

快訊／外交部護送滯中東國人離境　人道考量也協助同行中國籍人士

快訊／外交部護送滯中東國人離境　人道考量也協助同行中國籍人士

快訊／川普警告伊朗：今天將遭沉重打擊

快訊／川普警告伊朗：今天將遭沉重打擊

印度收留伊朗軍艦　183名船員獲安置

印度收留伊朗軍艦　183名船員獲安置

英國伊朗美軍美國基地

即／台中夜景餐廳意外！19歲男翻車命危

日本晉8強條件　韓國輸台灣→至少第2

AV女優「懷孕超過41周」生了！　產下3408g健康男寶

曾豪駒向捷克道歉！親曝大幅領先仍盜壘原因

費仔媽驚兒子爆紅　曝他上屆婉拒原因

高雄晚間死亡車禍！女騎士遭撞傷重亡

中華隊「逆襲劇本」曝光！想晉級要滿足3條件

酒店妹醒來人在摩鐵！「嘴裡竟有奇怪味道」崩潰　隱眼失蹤

「妳是我的健達出奇蛋」人妻偷情遭抓包

斷交後首位閣揆赴日　背後2人牽線促成

倒春寒！　又要跌破10℃

中和四號公園對面晚間墜樓！77歲男身亡

李灝宇傷退返美：對球迷很抱歉...

快訊／8級強風！　明雨區擴大

醫護買盤回歸！社區佔一半　專家：根本小型醫院

捷克7局提前遭台灣扣倒！　主帥查丁卻說開心讓強大中華隊忌憚

捷克7局提前遭台灣扣倒！　主帥查丁卻說開心讓強大中華隊忌憚
伊朗總統道歉了！宣布不再攻擊鄰國　但絕不可能無條件投降

伊朗總統道歉了！宣布不再攻擊鄰國　但絕不可能無條件投降

大谷翔平上三壘敘舊打招呼！　張育成驚「碰一下就全壘打」認差距

大谷翔平上三壘敘舊打招呼！　張育成驚「碰一下就全壘打」認差距

費爾柴德滿貫砲送媽媽！　「代表母親的國家台灣是莫大榮幸」

費爾柴德滿貫砲送媽媽！　「代表母親的國家台灣是莫大榮幸」

0比13慘敗日本　曾豪駒疑眼眶泛紅：所有責任我扛

0比13慘敗日本　曾豪駒疑眼眶泛紅：所有責任我扛

