秘魯夜店爆炸傷33人　地方政府：疑似攻擊

¡TERROR EN Trujillo!



Det0nan artefacto expl0siv0 en la discoteca Dali, en la vía Evitamiento. Se reportan personas heridas y presencia de policía y personal de salud.



Información en desarrollo. #ÚltimoMinuto pic.twitter.com/CQqqGPPeeL — LISETH INFORMA (@LisethInforma) March 7, 2026





記者張靖榕／綜合報導

秘魯北部一間夜店7日凌晨發生爆炸，造成至少33人受傷，其中包括3名未成年人。當地政府表示，事件疑似為「攻擊」行動，目前仍在調查犯案者與動機。

▲秘魯夜店爆炸。（圖／翻攝X）



爆炸恐為攻擊事件

綜合法新社與美聯社報導，爆炸發生在破曉前，地點位於秘魯首都利馬（Lima）以北約500公里的拉利伯塔德大區（La Libertad）沿海城市特魯希略（Trujillo），事發場所為達利（Dali）迪斯可舞廳。

當地政府發布聲明指出，爆炸可能是一起攻擊事件，但目前尚未有組織宣稱負責，相關動機仍待釐清。

夜店出現巨大爆炸聲響

當地電視頻道Sol TV Peru拍攝畫面顯示，事發時舞廳內有數十名民眾正在欣賞傳統「康比亞」（cumbia）音樂表演，隨後突然傳出巨大爆炸聲，現場陷入混亂。

33傷 5人重傷

拉利伯塔德衛生主管佛羅瑞安（Alberto Florian）接受地方媒體訪問時表示，目前已接獲33人受傷的通報，其中5人傷勢嚴重。醫療單位指出，部分傷者遭爆炸碎片擊中，甚至出現斷肢情況，正在接受手術治療。

傷者之中包含3名未成年人，分別為一名16歲及兩名17歲青少年。

特魯希略近年來深受有組織犯罪困擾。自2025年3月起，當地因勒索與買兇殺人案件頻傳而宣布進入緊急狀態。不到1個月前，該市也曾發生另一起爆炸事件，當時波及25戶民宅，所幸未造成人員傷亡。

整體而言，秘魯目前正面臨嚴重治安危機。根據警方統計，去年與組織犯罪相關的凶殺案件高達2200起，顯示暴力犯罪問題持續惡化。