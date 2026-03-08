倒春寒！　又要跌破10℃

▲進入3月春天，仍有一波波冷空氣。（圖／資料照）



記者陳俊宏／台北報導

倒春寒！氣象專家吳德榮表示，周一晚至周二晨，本島平地的最低氣溫亦將降至10度上下；周二晚至周三晨因輻射冷卻加成，還會再多降1度。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日東北季風影響，迎風面大台北東側及東半部有局部短暫雨的機率，大台北西側多雲，新竹以南晴朗穩定；今日北台偏涼微冷，中南部日夜溫差大，白天起各地氣溫略升。

周一轉雨降溫

吳德榮說，周一上半天轉偏東風，水氣稍增，大台北及東半部仍有局部短暫雨；周一下午至周二鋒面掠過，冷空氣南下，北部、東半部轉有局部短暫雨，氣溫下降，北台轉冷。

吳德榮提醒，周一晚至周二晨，台北測站將降至14度左右，而觸及大陸冷氣團定義，本島平地的最低氣溫亦將降至10度上下；周二晚至周三晨因輻射冷卻加成，還會再多降1度，應注意保暖；周三白天氣溫升，東半部仍有局部短暫雨的機率。

2波估跌破10度

吳德榮分析，周四下午大陸高壓前緣通過，大台北有零星飄雨的機率，乾冷空氣緊接南下，晚起轉晴冷；周五至17日大陸高壓的乾空氣影響，各地晴朗穩定，白天舒適微熱，夜間輻射冷卻強，清晨氣溫低，日夜溫差很大。

吳德榮指出，其中周四晚、周五晨又有觸及冷氣團的機率，本島平地的最低氣溫再探10度以下；此外，周五起濕度也偏低，天乾物燥，山區掃墓需小心火燭。