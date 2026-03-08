快訊／8級強風！　明雨區擴大

▲周一雨區擴大。（圖／資料照／記者許靖騏攝）



記者陳俊宏／台北報導

防8級以上強陣風！中央氣象署表示，周一大陸冷氣團南下，桃園以北、東半部、恆春半島有局部短暫雨，其他山區有零星短暫雨，應留意基隆北海岸、東北部及東部有局部較大雨勢發生的機率。

15縣市陸上強風特報

氣象署今天清晨發布「陸上強風特報」，東北風偏強，今晨至周一晚上，新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上，或陣風8級以上發生的機率。

氣象署表示，今天清晨東北季風影響，預測西半部及東北部低溫約14至16度，花、東約17、18度；白天起東北季風減弱，高溫在北部、東北部及東部約19至23度，東南部及中部約25至26度，南部約29度；天氣方面，迎風面基隆北海岸、東半部及恆春半島雲量較多並有局部短暫雨，大台北地區也有零星短暫雨。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



周一雨區擴大

氣象署說，周一大陸冷氣團南下，水氣逐漸增多，桃園以北、東半部、恆春半島有局部短暫雨，其他山區有零星短暫雨，應留意基隆北海岸、東北部及東部有局部較大雨勢發生的機率。

氣象署預報，周二冷氣團影響，華南雲系東移，北部、東半部、恆春半島及中南部山區有局部短暫雨，中部亦有零星短暫雨；周三冷氣團減弱，基隆北海岸、東半部、恆春半島有局部短暫雨，其他山區有零星短暫雨。

氣象署指出，周四另一冷氣團南下，周五冷氣團影響，僅基隆北海岸、東半部、恆春半島及大台北山區有零星短暫雨；周六冷氣團逐漸減弱，僅東半部及恆春半島有零星短暫雨。