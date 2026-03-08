伊朗總統才道歉說不打　司法總監怒嗆繼續轟鄰國

▲伊朗總統裴澤斯基安。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

伊朗強硬派司法總監艾杰（Gholamhossein Mohseni Ejei）4日表示，伊朗將持續鎖定那些提供據點、讓敵對勢力對伊朗發動攻擊的區域鄰國，顯示在美國與以色列對伊朗展開軍事行動後，衝突仍有擴大的風險。

司法總監揚言繼續攻擊鄰國

法新社報導，艾杰表示，伊朗武裝部隊掌握的證據顯示，區域內部分國家的地理空間已被敵對勢力利用。他說，「伊朗武裝部隊掌握的證據顯示，區域內某些國家的地理空間，無論明裡暗裡，都被敵人利用。」並強調，「對這些目標的猛烈攻擊將會持續下去。」

艾杰是伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）2月28日遭美國與以色列聯手空襲身亡後，新成立過渡領導委員會的成員之一。該委員會目前暫代最高領袖權力，負責在新領袖產生前維持政權運作。

自衝突爆發以來，伊朗已多次將波斯灣地區鄰國列為報復目標。德黑蘭當局強調，攻擊主要針對美國在區域內的軍事資產或基地，但部分攻擊仍波及民用基礎設施。據報導，波灣多國至今已有13人死亡，其中7人為平民。

伊朗施壓波灣鄰國

伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）稍早曾對伊朗對鄰國發動攻擊表達歉意，並表示只要鄰國領土未被用於攻擊伊朗，伊朗將保持克制。

波灣各國則強調，其領土並未被用於對伊朗發動攻擊，而且在戰爭爆發前已明確表態，不允許此類行動發生。

儘管如此，伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）仍表示，只要美軍基地存在於該地區，各國就無法迎來和平。他說，「只要美軍基地存在於本區域，各國就無法看到和平」，並強調伊朗官方與民眾對此立場一致。