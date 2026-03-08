川普宣布成立新美洲軍事聯盟！　美正式承認委內瑞拉政府

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普6日在佛羅里達州邁阿密舉行的「美洲之盾」（Shield of the Americas）峰會上表示，美國本周已正式承認委內瑞拉政府，並與其達成一項涉及黃金與礦產合作的協議；他同時透露，古巴正與美國進行談判，並強調華府的新準則是不允許敵對外國勢力在西半球取得立足之地。

川普宣布美洲成立新軍事聯盟

川普在峰會演說中對多名拉丁美洲國家領袖表示，「我們齊聚一堂，宣布成立一個全新的軍事聯盟，以剷除肆虐我們這個區域的犯罪集團。」他指出，美國將與區域國家合作，加強安全與打擊跨國犯罪網絡。

談到古巴情勢時，川普表示古巴已「窮途末路」，並透露古巴方面正與他本人及美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）等官員接觸，希望展開談判。他說，「我認為要和古巴達成協議應該會是非常容易的事。」

美抓馬杜洛 順手處理了古巴

外媒此前報導，美軍今年1月抓捕時任委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）後，美國對古巴實施能源封鎖措施，導致古巴燃料儲備大幅下降。由於委內瑞拉長期是古巴的重要石油供應來源，能源供應中斷使古巴經濟困境進一步惡化。

報導指出，自1月9日以來古巴未再進口石油，迫使航空業者減少飛往古巴的航班，這個長期陷入經濟危機的島國情勢更加嚴峻。川普表示，一些出席峰會的拉美領袖希望美國協助「處理古巴」，他回應說「我們將會處理」，但也指出目前華府的主要關注仍在伊朗局勢。

古巴恐成下一個伊朗

近期美國與以色列對伊朗發動空襲並擊斃伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei），外界因此猜測古巴可能成為川普政府下一個對外施壓或干預的目標。川普與盧比歐過去曾多次表態，希望促成古巴政權更迭。

美國正式承認委內瑞拉政府

此外，川普表示，美國本周已正式承認委內瑞拉政府，並與委內瑞拉達成一項被他形容為具歷史意義的「黃金協議」，未來雙方將合作推動委內瑞拉黃金與其他礦產的銷售。

美國國務院5日也發表聲明指出，美國已與委內瑞拉過渡政府同意恢復外交與領事關係。川普表示，美國目前正與委內瑞拉代理總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）密切合作，並稱「她表現非常出色，因為她正與我們合作」。

川普最後表示，委內瑞拉與古巴局勢顯示出華府的新戰略原則，即「我們不允許敵對外國勢力在這個半球取得一席之地」。他並指出，中國與俄羅斯近年都試圖擴大在西半球的影響力。