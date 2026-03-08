中華隊14:0捷克「丁特發3千杯飲料」！　台韓大戰再祭3千杯求勝

▲知名實況主丁特將兌現台捷大戰3000杯祭品飲料。（圖／Dinter臉書）

記者許凱彰／台北報導

2026年世界棒球經典賽中華隊在7日對戰捷克，知名實況主丁特清晨就在Threads上發出祭品文，直言只要打贏捷克就送「3千杯飲料」，最後結果中華隊以14:0搶下本屆首勝，丁特也將兌現發飲料的承諾「全台門市開領」，在8日凌晨2時許也祭出「台韓大戰」另外3000杯的祭品。

中華隊對戰捷克，靠著莊陳仲敖先發好投、「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）敲出滿貫砲，以及其他好手的安打、上壘串聯，最終在7局以14:0的比數提前完封扣倒捷克。

▲丁特加碼自家飲料為中華隊加油，喊話台韓大戰再加碼3000杯。（圖／特 ‧ 好喝 toptiertea粉專）

對此，丁特所開設的飲料店「特 ‧ 好喝 toptiertea」在7日傍晚發文，「千杯千杯再千杯。3/8 15：00起連續四天至3/12全台門市開領」，每天每間店50杯扣打。同時也喊話，「喝著特好喝 為台灣中華隊吶喊，球場拚勝負，我們拚應援」。

不只台捷大戰，中華隊也將在8日上午11點出戰韓國隊。丁特在8日凌晨表示，「今天打贏韓國再加三千杯」。