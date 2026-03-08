　
中華隊14:0捷克「丁特發3千杯飲料」！　台韓大戰再祭3千杯求勝

▲▼知名實況主丁特在台捷、台韓大戰，為中華隊祭出3000杯飲料。（圖／Dinter臉書）

▲知名實況主丁特將兌現台捷大戰3000杯祭品飲料。（圖／Dinter臉書）

記者許凱彰／台北報導

2026年世界棒球經典賽中華隊在7日對戰捷克，知名實況主丁特清晨就在Threads上發出祭品文，直言只要打贏捷克就送「3千杯飲料」，最後結果中華隊以14:0搶下本屆首勝，丁特也將兌現發飲料的承諾「全台門市開領」，在8日凌晨2時許也祭出「台韓大戰」另外3000杯的祭品。

中華隊對戰捷克，靠著莊陳仲敖先發好投、「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）敲出滿貫砲，以及其他好手的安打、上壘串聯，最終在7局以14:0的比數提前完封扣倒捷克。

▲▼丁特加碼自家飲料為中華隊加油。（圖／特 ‧ 好喝 toptiertea粉專）

▲丁特加碼自家飲料為中華隊加油，喊話台韓大戰再加碼3000杯。（圖／特 ‧ 好喝 toptiertea粉專）

對此，丁特所開設的飲料店「特 ‧ 好喝 toptiertea」在7日傍晚發文，「千杯千杯再千杯。3/8 15：00起連續四天至3/12全台門市開領」，每天每間店50杯扣打。同時也喊話，「喝著特好喝 為台灣中華隊吶喊，球場拚勝負，我們拚應援」。

不只台捷大戰，中華隊也將在8日上午11點出戰韓國隊。丁特在8日凌晨表示，「今天打贏韓國再加三千杯」。

03/05 全台詐欺最新數據

中華隊「逆襲劇本」曝光！　想晉級要滿足3條件
出國注意！專家警告「機票漲價潮」要來了
台韓大戰前　李政厚對中華隊評價曝光！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

中華隊「逆襲劇本」曝光！想晉級要滿足3條件

中華隊「逆襲劇本」曝光！想晉級要滿足3條件

中華隊7日在WBC取得首勝，以14：0的戰績大勝捷克隊，不但讓下屆經典賽不必再從資格賽打起，也還保有晉級資格。只要8日對陣韓國隊時確保贏球、壓低失分，以及韓國隊9日打贏澳洲隊，就有機會與日本一同晉級。

台韓戰前先睡一覺！李政厚談中華隊組織力佳

台韓戰前先睡一覺！李政厚談中華隊組織力佳

快訊／對中華隊關鍵一役！韓國推柳賢振先發

快訊／對中華隊關鍵一役！韓國推柳賢振先發

這誰？國民黨離譜AI圖賀中華隊大勝　林昱珉成右投、費仔被變臉

這誰？國民黨離譜AI圖賀中華隊大勝　林昱珉成右投、費仔被變臉

捷克被台灣扣倒！蕭美琴：你們的心情我們都懂

捷克被台灣扣倒！蕭美琴：你們的心情我們都懂

捷克7局提前遭台灣扣倒！　主帥查丁卻說開心讓強大中華隊忌憚

捷克7局提前遭台灣扣倒！　主帥查丁卻說開心讓強大中華隊忌憚
伊朗總統道歉了！宣布不再攻擊鄰國　但絕不可能無條件投降

伊朗總統道歉了！宣布不再攻擊鄰國　但絕不可能無條件投降

大谷翔平上三壘敘舊打招呼！　張育成驚「碰一下就全壘打」認差距

大谷翔平上三壘敘舊打招呼！　張育成驚「碰一下就全壘打」認差距

費爾柴德滿貫砲送媽媽！　「代表母親的國家台灣是莫大榮幸」

費爾柴德滿貫砲送媽媽！　「代表母親的國家台灣是莫大榮幸」

0比13慘敗日本　曾豪駒疑眼眶泛紅：所有責任我扛

0比13慘敗日本　曾豪駒疑眼眶泛紅：所有責任我扛

