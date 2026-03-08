　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

生乳捲可以帶回台！「日本5熱門零食禁入境」　最高罰100萬

▲▼日本伴手禮哪些不能帶？牛奶布丁與生乳捲「有條件」過關。（圖／翻攝自Facebook／動植物防疫檢疫署）

▲防檢署：牛奶布丁與生乳捲「有條件」過關。（點圖可放大／翻攝自Facebook／動植物防疫檢疫署）

網搜小組／董美琪報導

不少台灣球迷飛往日本東京巨蛋為球隊熱血應援，然而入境返台時可得睜大眼睛！農業部動植物防疫檢疫署（下稱防檢署）特別發文提醒，國人喜愛的日本熱門伴手禮中，有「5大類」產品嚴禁攜帶入境，違者最高可處100萬元罰鍰。

熱門伴手禮藏地雷！這5類通通NG

防檢署針對近期熱門的日本產品整理出「禁帶清單」，提醒球迷與旅客，以下物品若未經申報攜帶入境，將面臨重罰：

溏心蛋、溫泉蛋：只要是未全熟的蛋製品，通通不行！

生鮮水果：包含飛機上附餐的水果，若未在機上食用完畢，一律禁止帶入境。

含肉三明治、飯糰、麵包：只要含有肉塊、肉絲或肉類成分的即食食品皆在禁止之列。

雞皮零食：近期在日本超商熱銷的炸雞皮餅乾，屬於肉類加工品，禁止攜帶。

雞肉蛋白棒：同屬含肉成分產品，不可入境。

牛奶布丁、泡麵可以帶？防檢署：這些OK

免施檢疫（OK）： 加工乳製品如「牛奶布丁」、「生乳捲」（若含有生鮮水果則不行）、「柿餅」及原則上沖泡即食的「泡麵、泡飯、速食米粉、速食粥」可以帶。

特別提醒： 雖然「牛奶布丁」可入境，但因其屬於「液體類」，攜帶時須符合航安法規（如手提行李液體限制），建議放置於託運行李。

最高罰百萬！入境前務必「再檢查一次」

防檢署強調，為了守護農業與防疫安全，入境前務必再次檢查行李。如有無法判斷的產品，請於入境時至「動植物檢疫」櫃檯，檢疫人員會以實物判斷，主動詢問即使判定不合格也不會受罰的。

防檢署重申，若違規攜帶動植物產品入境，依照規定最高可處以100萬元罰鍰。呼籲球迷在東京巨蛋燃燒熱血之餘，也要守住荷包與國門安全，別讓開心的應援之旅，最後帶回昂貴的罰單。若還有疑問「這個能不能帶？」防檢署也提供官方LINE，可以用關鍵字自助查詢。

▼防檢署也提供官方LINE，可以用關鍵字自助查詢。（圖／翻攝自防檢署LINE）

▲▼防檢署也提供官方LINE，可以用關鍵字自助查詢。（圖／翻攝自防檢署LINE）

【回國也要挺台灣！日本熱門零食能不能帶看這邊！】 在東京巨蛋熱烈應援 回國也要守護台灣！ 小編整理近期熱門詢問產品及違規產品 牛奶布丁：加工乳製品OK！ 　　　　...

動植物防疫檢疫署發佈於 2026年3月6日 星期五
03/05 全台詐欺最新數據

捷克7局提前遭台灣扣倒！　主帥查丁卻說開心讓強大中華隊忌憚

捷克7局提前遭台灣扣倒！　主帥查丁卻說開心讓強大中華隊忌憚
伊朗總統道歉了！宣布不再攻擊鄰國　但絕不可能無條件投降

伊朗總統道歉了！宣布不再攻擊鄰國　但絕不可能無條件投降

大谷翔平上三壘敘舊打招呼！　張育成驚「碰一下就全壘打」認差距

大谷翔平上三壘敘舊打招呼！　張育成驚「碰一下就全壘打」認差距

費爾柴德滿貫砲送媽媽！　「代表母親的國家台灣是莫大榮幸」

費爾柴德滿貫砲送媽媽！　「代表母親的國家台灣是莫大榮幸」

0比13慘敗日本　曾豪駒疑眼眶泛紅：所有責任我扛

0比13慘敗日本　曾豪駒疑眼眶泛紅：所有責任我扛

