高雄晚間死亡車禍！女騎士遭撞傷重亡　1女1童雙雙送醫

▲高雄死亡車禍，43歲女騎士不治。（圖／記者吳奕靖翻攝）



記者吳奕靖、柯振中／高雄報導

高雄市小港區7日晚間發生死亡車禍，一名30歲楊姓男子駕駛自小客車追撞前方兩輛重機車，造成43歲李姓女子重傷送醫後不治，另2人輕傷。警方檢測發現楊男毒駕快篩呈陽性，當場依現行犯逮捕並移送偵辦，詳情待後續釐清。

自小客連環追撞 3人受傷

警方7日21時20分許接獲通報，小港區中安路發生交通事故，立即派員到場疏導交通、協助救護並進行現場蒐證與測繪。

▲▼高雄死亡車禍，43歲女騎士不治。（圖／記者吳奕靖翻攝）



初步調查，30歲楊姓男子駕駛自小客車，先追撞前方43歲李姓女子騎乘的重型機車，再追撞前方52歲陳姓女子騎乘的重機車，陳女當時還載有9歲兒童。

43歲女傷重不治 另2人輕傷

事故發生以後，43歲李女傷勢嚴重，送醫搶救後仍宣告不治。陳女及9歲兒童則為擦挫傷，分別送往小港醫院及國軍高雄總醫院治療。

▲▼高雄死亡車禍，43歲女騎士不治。（圖／記者吳奕靖翻攝）



駕駛毒駕快篩陽性 依公共危險罪送辦

警方對楊姓男子實施酒精濃度檢測，並未發現酒精反應，但毒品快篩呈陽性，當場依現行犯逮捕。

全案訊後依刑法公共危險（毒駕致死）、過失致死、傷害及違反毒品危害防制條例，移送臺灣高雄地方檢察署偵辦，詳細肇事原因仍待進一步調查釐清。