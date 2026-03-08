弱勢家庭家人或主要照顧者常貧病交迫　南投家扶義賣周3/8登場

▲南投家扶中心邀民眾「馬上送幸福」、助弱勢家庭走出醫療困境。（圖／南投家扶中心提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為幫助弱勢家庭走出貧病交織的醫療困境，家扶基金會即日起至3月8日期間舉辦「無窮世代新春義賣週」，全台各家扶中心計134場義賣，邀請民眾蒞臨活動現場挖寶、送愛心。

根據家扶《無政府福利身分之扶助家庭生活狀況調查》顯示，弱勢家庭中高達七成出現家人有重大傷病、慢性疾病等須使用健保定期回診的狀況；主要照顧者有身心健康狀況更高達四成，以有重大傷病、慢性疾病需要定期回診的現況為最多。

南投家扶舉例指出，就讀小二的「小語」因父親中風，家庭生活一夕之間改變；小語父親目前需長時間依賴外籍看護協助生活起居，每日也需進行復健治療、努力恢復生活自理能力，也減輕照護負擔、讓全家生活逐漸回到正軌，媽媽則每日在麵店辛苦工作、維持一家人生計，但面對龐大醫療與照護開銷，家中經濟仍入不敷出，急需社會大眾伸出援手給予支持，避免貧病困境成為孩子們成長的阻礙。

南投家扶指出，3月8日於南投市村民市集舉辦的「馬上送幸福─無窮世代新春義賣週」活動，現場準備童玩、民生用品等眾多好物，以及廣受好評的國姓小農橄欖等特色農產，所得將全數捐予「無窮世代」服務，邀請民眾開工送暖、響應公益，也感謝村民市集長期支持並贊助活動場地；民眾亦可透過家扶官網線上捐款，定期定額支持「無窮世代」。

南投家扶中心主任李雅婷表示：「許多弱勢家庭在面對主要照顧者生病時，不僅要承擔醫療與照護壓力，更常因此失去穩定收入來源，讓家庭陷入更艱難的處境。我們希望透過義賣活動，凝聚社會大眾的力量，為這些家庭帶來即時的支持與溫暖，也讓孩子能安心成長、不被貧困與疾病限制未來。」



■「無窮世代新春義賣週」：https://endpoverty.ccf.org.tw/2026charitysale/

■ 無窮世代定期捐款：

1. 家扶官網：https://www.ccf.org.tw/

2. 7-ELEVEN OPEN POINT APP (選捐家扶)

3. momo愛心百元捐：https://momo.dm/iiE3I2

4. Yahoo公益：https://tw.charity.yahoo.com/org_project.html?org_id=117