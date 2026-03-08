　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

弱勢家庭家人或主要照顧者常貧病交迫　南投家扶義賣周3/8登場

▲南投家扶中心邀民眾「馬上送幸福」、助弱勢家庭走出醫療困境。（圖／南投家扶中心提供，下同）

▲南投家扶中心邀民眾「馬上送幸福」、助弱勢家庭走出醫療困境。（圖／南投家扶中心提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為幫助弱勢家庭走出貧病交織的醫療困境，家扶基金會即日起至3月8日期間舉辦「無窮世代新春義賣週」，全台各家扶中心計134場義賣，邀請民眾蒞臨活動現場挖寶、送愛心。

根據家扶《無政府福利身分之扶助家庭生活狀況調查》顯示，弱勢家庭中高達七成出現家人有重大傷病、慢性疾病等須使用健保定期回診的狀況；主要照顧者有身心健康狀況更高達四成，以有重大傷病、慢性疾病需要定期回診的現況為最多。

▲逾四成無政府福利身分扶助家庭主要照顧者貧病交織，南投中心邀您「馬上送幸福」助弱勢家庭走出醫療困境。（圖／南投家扶中心提供）

南投家扶舉例指出，就讀小二的「小語」因父親中風，家庭生活一夕之間改變；小語父親目前需長時間依賴外籍看護協助生活起居，每日也需進行復健治療、努力恢復生活自理能力，也減輕照護負擔、讓全家生活逐漸回到正軌，媽媽則每日在麵店辛苦工作、維持一家人生計，但面對龐大醫療與照護開銷，家中經濟仍入不敷出，急需社會大眾伸出援手給予支持，避免貧病困境成為孩子們成長的阻礙。

南投家扶指出，3月8日於南投市村民市集舉辦的「馬上送幸福─無窮世代新春義賣週」活動，現場準備童玩、民生用品等眾多好物，以及廣受好評的國姓小農橄欖等特色農產，所得將全數捐予「無窮世代」服務，邀請民眾開工送暖、響應公益，也感謝村民市集長期支持並贊助活動場地；民眾亦可透過家扶官網線上捐款，定期定額支持「無窮世代」。

南投家扶中心主任李雅婷表示：「許多弱勢家庭在面對主要照顧者生病時，不僅要承擔醫療與照護壓力，更常因此失去穩定收入來源，讓家庭陷入更艱難的處境。我們希望透過義賣活動，凝聚社會大眾的力量，為這些家庭帶來即時的支持與溫暖，也讓孩子能安心成長、不被貧困與疾病限制未來。」


■「無窮世代新春義賣週」：https://endpoverty.ccf.org.tw/2026charitysale/
■ 無窮世代定期捐款：
1. 家扶官網：https://www.ccf.org.tw/
2. 7-ELEVEN OPEN POINT APP (選捐家扶)
3. momo愛心百元捐：https://momo.dm/iiE3I2
4. Yahoo公益：https://tw.charity.yahoo.com/org_project.html?org_id=117

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
476 1 9100 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
意外林昱珉沒投！　韓國主帥：已準備好應對古林睿煬
川普「繞過國會」緊急軍售以色列2萬枚炸彈！
高永表遭侍Japan三轟震撼教育！　坦言「太在意日本打者」
公器私用？卓榮泰傳搭專機赴日看球賽　蔣萬安：政院要清楚說明
金慧成轟追平彈！大谷翔平場邊反應引熱議　美媒：看起來很自豪
快訊／台韓大戰　先發打線出爐
台中夫妻雙亡　失聯18歲兒找到了！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

弱勢家庭家人或主要照顧者常貧病交迫　南投家扶義賣周3/8登場

埔里「玫開四度」6度參加英國柑橘果醬大賽　勇奪1金8銀16銅佳績

南投首家！埔榮啟用旗艦心導管系統　患者心律不整免轉診

軍事院校校友盃慢壘賽台南開打　18隊聯合開球場面壯觀

桃蘆竹5里元宵聯誼很有選舉味　王世堅為呂宇晟站台盛讚後起之秀

雲林首棟社會住宅「斗六好室」招租　96戶提供安心居住

制服下的溫柔力量　虎尾警分局感謝女性警力為治安付出

柯文哲南下永康挺林乃立　發送婦女節小物與民眾互動

薯香飄田間！　斗南馬鈴薯節登場千人體驗挖馬鈴薯

阿里山花季3／10開鑼　130歲櫻后與百年建築相輝映

捷克7局提前遭台灣扣倒！　主帥查丁卻說開心讓強大中華隊忌憚

伊朗總統道歉了！宣布不再攻擊鄰國　但絕不可能無條件投降

大谷翔平上三壘敘舊打招呼！　張育成驚「碰一下就全壘打」認差距

費爾柴德滿貫砲送媽媽！　「代表母親的國家台灣是莫大榮幸」

0比13慘敗日本　曾豪駒疑眼眶泛紅：所有責任我扛

陳傑憲骨裂拒休「帶傷練打」！　 三度開轟全場驚呼

6比0派林昱珉？曾豪駒：一開始就設定好　台韓戰先發也定了

飆三振！東京巨蛋響《將軍令》　曾峻岳直呼感謝：我自己也嚇到

「挑戰！挑戰！」莊陳仲敖拍帽示意！　賽後笑曝教練提醒沒ABS

有翔平在真輕鬆！日本監督揭秘大谷「大賽開關」　說熱身賽只是在測試

弱勢家庭家人或主要照顧者常貧病交迫　南投家扶義賣周3/8登場

埔里「玫開四度」6度參加英國柑橘果醬大賽　勇奪1金8銀16銅佳績

南投首家！埔榮啟用旗艦心導管系統　患者心律不整免轉診

軍事院校校友盃慢壘賽台南開打　18隊聯合開球場面壯觀

桃蘆竹5里元宵聯誼很有選舉味　王世堅為呂宇晟站台盛讚後起之秀

雲林首棟社會住宅「斗六好室」招租　96戶提供安心居住

制服下的溫柔力量　虎尾警分局感謝女性警力為治安付出

柯文哲南下永康挺林乃立　發送婦女節小物與民眾互動

薯香飄田間！　斗南馬鈴薯節登場千人體驗挖馬鈴薯

阿里山花季3／10開鑼　130歲櫻后與百年建築相輝映

婦女節「手搖優惠」懶人包　CoCo粉角奶茶38元、大苑子買1送1

內餡都是手工熬煮！桃園火車站蛋奶鯛魚燒　給料豪邁不手軟

SEVENTEEN珉奎同款香水公開！小狗系男神私藏愛香　檀香33、夜之琥珀上榜

2026兩會／陸最近發射火箭100次僅耗時1年　航天專家：深入無人區

意外林昱珉沒投！韓國主帥柳志炫：已準備好應對古林睿煬

川普鬆口了！「有可能」派美軍進入伊朗　但須有充分理由

蔣粉讚「比金宣虎更帥」！　蔣萬安「歪頭眨眼」為台韓大戰應援

韓國「晚接午」體力吃虧？球迷反擔心中華隊：四連戰很累

影／英國隊守備開掛！湯普森「五星級美技」沒收追平轟

戶田惠梨香、松坂桃李夫妻看日韓大戰！WBC轉播畫面拍到龜梨和也

謝金燕嗨唱「那魯one」　笑喊：一到台東就醉了

地方熱門新聞

軍事院校校友盃慢壘賽台南開打18隊聯合開球場面壯觀

民進黨蘆竹新星呂宇晟　獲王世堅盛讚

仁王護國息災祈福法會屏東登場

基隆田徑場9月試營運　藍色跑道全天候開放

台灣燈會行動i郵車體驗熱烈排隊中

校長化身「婚禮歌手」紅包捐校務基金

吃檳榔吃到「倒吊子」！嘉義男倒地瀕死

林聰明沙鍋魚頭插旗台北　奪LaLaport南港坪效最優獎

埔榮啟用旗艦心導管系統　患者心律不整免轉診

埔里「玫開四度」參加英國柑橘果醬大賽　奪1金8銀16銅

柯文哲南下永康挺林乃立發送婦女節小物與民眾互動

柯文哲、謝龍介新營同台力挺民眾黨台南市議員參選人陳詩薇

制服下的溫柔力量！虎尾警分局感謝女性警力付出

七股紅蔥頭文化節人潮湧現南消三大宣導清明防火

更多熱門

相關新聞

高齡化醫療新模式　雲林在宅急症照護邁入制度整合

高齡化醫療新模式　雲林在宅急症照護邁入制度整合

雲林縣政府昨（6）日舉行「115年度雲林縣在宅急症照護加值方案」啟動記者會，由縣長張麗善主持及醫療機構代表出席，共同見證雲林在宅醫療政策邁入制度整合的新階段。盼透過支援中心統籌跨院協調、設備調度與教育訓練，讓在宅急症服務形成穩定制度，讓高齡化社會醫療照護更貼近家庭與社區。

強化搜救犬醫療能量！勝立動物醫院捐專業護木南消致謝

強化搜救犬醫療能量！勝立動物醫院捐專業護木南消致謝

推動生命教育台南市跨域整合社區醫療強化心理支持

推動生命教育台南市跨域整合社區醫療強化心理支持

陸春節AI大戰收官 螞蟻AI突圍！支付和醫療服務用戶雙破億

陸春節AI大戰收官 螞蟻AI突圍！支付和醫療服務用戶雙破億

過年彩券行爆滿人　歌手PO照狠酸「台灣人貪財」

過年彩券行爆滿人　歌手PO照狠酸「台灣人貪財」

關鍵字：

南投家扶義賣扶助家庭福利身分主要照顧者弱勢醫療

讀者迴響

熱門新聞

即／台中夜景餐廳意外！19歲男翻車命危

日本晉8強條件　韓國輸台灣→至少第2

AV女優「懷孕超過41周」生了！　產下3408g健康男寶

曾豪駒向捷克道歉！親曝大幅領先仍盜壘原因

快訊／台韓大戰先發打線出爐 鄭宗哲繼續開路

費仔媽驚兒子爆紅　曝他上屆婉拒原因

高雄晚間死亡車禍！女騎士遭撞傷重亡

倒春寒！　又要跌破10℃

酒店妹醒來人在摩鐵！「嘴裡竟有奇怪味道」崩潰　隱眼失蹤

疑遭2000萬債務壓垮！台中夫妻雙亡悲劇　失聯18歲兒找到了

中華隊「逆襲劇本」曝光！想晉級要滿足3條件

斷交後首位閣揆赴日　背後2人牽線促成

「妳是我的健達出奇蛋」人妻偷情遭抓包

韓國輸日本仍獲好評

日媒賽後追問1問題！韓媒怒轟無禮

更多

最夯影音

更多
捷克7局提前遭台灣扣倒！　主帥查丁卻說開心讓強大中華隊忌憚

捷克7局提前遭台灣扣倒！　主帥查丁卻說開心讓強大中華隊忌憚
伊朗總統道歉了！宣布不再攻擊鄰國　但絕不可能無條件投降

伊朗總統道歉了！宣布不再攻擊鄰國　但絕不可能無條件投降

大谷翔平上三壘敘舊打招呼！　張育成驚「碰一下就全壘打」認差距

大谷翔平上三壘敘舊打招呼！　張育成驚「碰一下就全壘打」認差距

費爾柴德滿貫砲送媽媽！　「代表母親的國家台灣是莫大榮幸」

費爾柴德滿貫砲送媽媽！　「代表母親的國家台灣是莫大榮幸」

0比13慘敗日本　曾豪駒疑眼眶泛紅：所有責任我扛

0比13慘敗日本　曾豪駒疑眼眶泛紅：所有責任我扛

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面