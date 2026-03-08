　
地方 地方焦點

埔里「玫開四度」6度參加英國柑橘果醬大賽　勇奪1金8銀16銅佳績

▲埔里「玫開四度」於2026英國柑橘果醬大賽獲1金8銀16銅。（圖／玫開四度提供）

▲埔里「玫開四度」於2026英國柑橘果醬大賽獲1金8銀16銅。（圖／玫開四度提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

有「果醬界奧斯卡」之稱的英國2026世界柑橘果醬大賽成績日前揭曉，南投縣埔里鎮「玫開四度」玫瑰園以古老柑橘品種香櫞為創作素材，再搭配南投柳丁與茶葉，製作出酸甜交織並帶有茶香等多層次口感果醬「香櫞茶敘」，勇奪金獎，連帶其他產品再獲8銀16銅，成績亮麗。

埔里鎮長廖志城、縣議員陳宜君、縣府農業處日前分別頒發獎狀，祝賀玫開四度園主章思廣和郭恩綺夫妻；鎮公所回顧，郭恩綺與章思廣原本都從事餐飲業，2002年辭去廚師工作回到故鄉，20多年來堅持以不噴灑農藥、化學肥料與除草劑的栽種方式，生產高品質的食用玫瑰，吳寶春2010年使用其栽種的無毒食用玫瑰花瓣作為關鍵食材製作「荔香玫瑰麵包」，獲世界麵包大賽冠軍，後續包括知名的Feeling18巧克力工房也使用他們的產品，帶動埔里食用玫瑰的產業發展。

▲埔里之光！埔里「玫開四度」榮獲2026英國柑橘果醬大賽1金8銀16銅。（圖／埔里鎮公所、玫開四度提供）

「玫開四度」近幾年更積極結合在地食材，以職人精神不斷創新研發多種果醬，2021年的「柑橘玫瑰醬」、「柑橘玫瑰花瓣醬」以及「柑橘玫瑰太妃糖醬」首度在世界柑橘類果醬大賽拿下1金、1銀、4銅等共6面獎牌，之後於國際賽屢獲佳績，成為台灣食用玫瑰的代表品牌；今年已是第6度參加世界柑橘果醬大賽，再獲1金8銀16銅。

▲埔里之光！埔里「玫開四度」榮獲2026英國柑橘果醬大賽1金8銀16銅。（圖／埔里鎮公所、玫開四度提供）

▲縣議員陳宜君（左起）、埔里鎮長廖志城頒發獎狀，祝賀郭恩綺和章思廣夫妻。（圖／埔里鎮公所提供）

郭恩綺分享，獲金獎的香椽柳丁綠茶果醬「香櫞茶敘」，使用埔里福興里出產，口感、香氣近似佛手柑的古老柑橘品種香椽，搭配中寮鄉柳丁與名間鄉茶葉，展現南投豐富的產業特色，尤其香櫞本身偏酸，柳丁則風味適中，搭配帶有茶香與微苦尾韻的綠茶，口感層次豐富；獲銀獎的「橙香翡翠」以產自高雄的橙蜜蕃茄，搭配仁愛鄉略有鹹味的有機羽衣甘藍粉，帶出果醬的風味，適合搭配義大利麵食用，夫妻倆同時嘗試將香味濃郁的刺蔥子或以二葉松釀造的二葉松琴酒等元素融入果醬中，展現出在地農產的豐富與趣味性，也令評審驚豔。

「玫開四度」目前計劃興建智慧化農產加工室，讓產量、品質都能再次提升進化；廖志城表示，章思廣與郭恩琦屢獲國際評鑑肯定、為埔里爭光，其專業的職人精神令人敬佩，也期待他們持續精進，在自己喜愛的領域發光發熱，陳宜君也期許相關單位對於持續精進與為國爭光的農民，不論在栽培管理、產品加工及行銷，能夠提供更多助益，為台灣農業留住更多人才。

03/05 全台詐欺最新數據

埔里綜合球場辦室內大型轉播號召鎮民為中華隊加油

埔里綜合球場辦室內大型轉播號召鎮民為中華隊加油

2026WBC世界棒球經典賽中華隊今晚將對上強敵日本隊，埔里鎮公所特別舉辦室內大型轉播活動，邀請球迷帶著家人、朋友一起吶喊加油，比賽期間也將設計多項互動小遊戲、送出Feeling18巧克力工房贊助的棒球衣，還有應援禮包、飲料獎品，營造熱絡氛圍。

大埔城迎金馬慶元宵活動3日晚間登場

大埔城迎金馬慶元宵活動3日晚間登場

埔里生態農場錫葉藤紫花季　藝術家開展

埔里生態農場錫葉藤紫花季　藝術家開展

快訊／埔里森林大火燒毀40公頃

快訊／埔里森林大火燒毀40公頃

埔里鎮嘜問阮吔名功德會26年扶助個案逾千

埔里鎮嘜問阮吔名功德會26年扶助個案逾千

