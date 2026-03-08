環境部揭蚊香正確用法　掌握2觀念：人畜先離開才密閉

▲對於蚊香是「驅蚊」還是「殺蚊」，環境部提醒，關鍵在是否通風。（圖／環境部提供）

記者許敏溶／台北報導

隨著天氣回暖，蚊蟲頻繁擾人清夢，部分民眾習慣點蚊香驅蚊。不過，環境部提醒民眾，常見蚊香有液體電蚊香、卷式蚊香二種，主要成分大多是除蟲菊精類，效果通常取決於使用環境的「通風程度」與「密閉與否」，民眾應掌握「人若在室內要通風、人畜離開才密閉」正確觀念，才會安全又有效。

近期天氣逐漸回暖，也導致蚊蟲越來越多。不少民眾為了驅趕蚊蟲而使用蚊香來換取一夜好眠，甚至以為使用蚊香就能將蚊子全數殺光。但環境部提醒民眾，蚊香的效果往往取決於使用環境的「通風程度」與「密閉與否」。

環境部表示，蚊香主要運作原理是透過加熱、燃燒，將藥劑揮發於空氣中，另依據使用情境，其效果與安全規範也有顯著差異，當有人在室內時，務必打開門窗保持空氣流通，在通風良好狀態下，蚊香的主要效果是「擊昏」或「驅趕」蚊子，避免蚊蟲靠近叮咬，而非直接殺死蚊子。民眾使用時可將蚊香放置上風處，或是房間入口、玄關處，防止蚊蟲飛入。

若要在密閉空間使用達到防治或殺滅蚊子的效果，環境部提醒，必須嚴格遵守安全規範。使用時應暫時關閉門窗，而且包括人與寵物都要先離開現場，利用蚊香開始使用後1至2小時（或依標示約30分鐘）所產生高濃度藥劑殺死蚊子。最重要的是，當人畜進入密閉空間前，須先關閉液體電蚊香或熄滅卷式蚊香後，並開啟門窗，讓屋內空氣對流，等待藥劑消散後再進入。

為確保使用安全，環境部表示，除了遵守上述原則，還要注意「三要點」：首先是依標示使用，其次是注意使用安全，因為蚊香常見有效成分對水生生物具毒性，最後則是要治本清源，因為蚊香僅是輔助工具，要解決蚊蟲問題的方法是「不要讓蚊子有孳生的場所」。

環境部也提醒，民眾若在使用中感到呼吸困難、頭暈目眩，應立即停止使用並攜帶產品標示就醫。而正確安全使用環境用藥，搭配環境清潔，才能免受蚊蟲侵擾，守護居家健康。相關資訊可到環境部「環境用藥許可證及病媒防治業網路查詢系統」查詢。