WBC應援團注意！「5類日本伴手禮」帶回台恐罰百萬　溫泉蛋也NG

▲曾有日籍旅客帶生雞蛋入境台灣被罰3萬元。防檢署提醒民眾要注意。（圖／防檢署提供）

記者許敏溶／台北報導

世界棒球經典賽（WBC）C組預賽正在日本舉行，不少國人前往東京熱烈應援，回國時則難免會帶些熱門伴手禮。動植物防疫檢疫署提醒國人，返台也要挺台灣，像是溫泉蛋、生鮮水果或飯糰、麵包等五大類產品，都不可以攜帶入境，違規最重罰100萬，但包括生乳捲、柿餅、泡麵則可攜帶入境。

中華隊目前正在日本東京參與 WBC的C組預賽，大批國人前往東京巨蛋熱烈應援。不少國人從日本返台時，習慣會買些伴手禮，農業部防檢署也趁機在網站提醒民眾，「回國也要守護台灣！」並列出近期民眾詢問最為熱門的產品及違規產品。

[廣告]請繼續往下閱讀...

防檢署表示，像是「牛奶布丁」，屬於加工乳製品，可以攜帶，但是否屬於液體為飛航安全規範，要洽安檢人員。另外同樣是加工乳製品的「生乳捲」，也可以帶回台灣，但若有裝飾「生鮮水果」，也要向動植物檢疫櫃台洽詢。而像是柿餅，因為是水果乾，可以帶回台灣，而包括沖泡即食的泡麵、泡飯、速食米粉、速食粥等等，也都是可免檢疫。

▲防檢署提醒國人，攜帶伴手禮回國要注意是否符合規定，違規攜帶肉製品入境最高罰100萬。（圖／農業部防檢署提供）

至於不能帶進台灣的伴手禮，防檢署指出，不管是溏心蛋或溫泉蛋，只要沒有全熟都不行，還有生鮮水果也不行，即使是飛機餐附的水果也不可以，另外像是雞肉蛋白棒、雞皮零食，還有含肉的三明治、飯糰、麵包等等，也都不能帶入台灣。

防檢署特別提醒民眾，一旦違規攜帶肉製品進入台灣被查獲，根據《動物傳染病防治條例》規定，可處以1萬以上、100萬元以下罰鍰，希望國人不要心存僥倖。