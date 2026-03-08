　
WBC應援團注意！「5類日本伴手禮」帶回台恐罰百萬　溫泉蛋也NG

▲日籍旅客攜帶生雞蛋入境，遭防檢局開罰3萬元。（圖／防檢署提供）

▲曾有日籍旅客帶生雞蛋入境台灣被罰3萬元。防檢署提醒民眾要注意。（圖／防檢署提供）

記者許敏溶／台北報導

世界棒球經典賽（WBC）C組預賽正在日本舉行，不少國人前往東京熱烈應援，回國時則難免會帶些熱門伴手禮。動植物防疫檢疫署提醒國人，返台也要挺台灣，像是溫泉蛋、生鮮水果或飯糰、麵包等五大類產品，都不可以攜帶入境，違規最重罰100萬，但包括生乳捲、柿餅、泡麵則可攜帶入境。

中華隊目前正在日本東京參與 WBC的C組預賽，大批國人前往東京巨蛋熱烈應援。不少國人從日本返台時，習慣會買些伴手禮，農業部防檢署也趁機在網站提醒民眾，「回國也要守護台灣！」並列出近期民眾詢問最為熱門的產品及違規產品。

防檢署表示，像是「牛奶布丁」，屬於加工乳製品，可以攜帶，但是否屬於液體為飛航安全規範，要洽安檢人員。另外同樣是加工乳製品的「生乳捲」，也可以帶回台灣，但若有裝飾「生鮮水果」，也要向動植物檢疫櫃台洽詢。而像是柿餅，因為是水果乾，可以帶回台灣，而包括沖泡即食的泡麵、泡飯、速食米粉、速食粥等等，也都是可免檢疫。

▲▼防檢署提醒國人，攜帶伴手禮回國要注意是否符合規定，攜帶肉製品入境最高罰100萬。（圖／農業部防檢署提供）

▲防檢署提醒國人，攜帶伴手禮回國要注意是否符合規定，違規攜帶肉製品入境最高罰100萬。（圖／農業部防檢署提供）

至於不能帶進台灣的伴手禮，防檢署指出，不管是溏心蛋或溫泉蛋，只要沒有全熟都不行，還有生鮮水果也不行，即使是飛機餐附的水果也不可以，另外像是雞肉蛋白棒、雞皮零食，還有含肉的三明治、飯糰、麵包等等，也都不能帶入台灣。

防檢署特別提醒民眾，一旦違規攜帶肉製品進入台灣被查獲，根據《動物傳染病防治條例》規定，可處以1萬以上、100萬元以下罰鍰，希望國人不要心存僥倖。

台日斷交首例！卓榮泰飛東京巨蛋　背後2人牽線
日本隊教練讚嘆大谷翔平　台日網友吐槽：根本特等席觀眾
快訊／台中爆紅餐廳意外　19歲男載女友翻車亡
今台韓大戰！　韓媒稱「大聯盟106勝組合」壓陣
倒春寒！　又要跌破10℃

2026世界棒球經典賽（WBC）5日在日本東京巨蛋正式點燃戰火，中華隊今（8）日上午11點將迎戰韓國隊，力拚關鍵一戰，有望挺進8強。場上賽況激烈，台灣球迷也展現強大應援力，不少人特地飛往東京巨蛋為Team Taiwan加油。綜藝大哥胡瓜與老婆丁柔安也親赴日本觀賽，從首戰開始一路相挺，在觀眾席與球迷一同為中華隊加油打氣，相當熱血。

