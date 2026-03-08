　
地方 地方焦點

南投首家！埔榮啟用旗艦心導管系統　患者心律不整免轉診

▲臺中榮民總醫院埔里分院啟用旗艦心導管系統，強化心臟電生理（EPS）與電燒治療。（圖／台中榮總埔里分院提供，下同）

埔榮醫院啟用旗艦心導管系統，強化心臟電生理（EPS）與電燒治療。（圖／台中榮總埔里分院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

臺中榮民總醫院埔里分院啟用全球頂尖廠牌、最新一代Azurion 7 B12心血管導管系統，全面升級心導管室影像設備與治療水準，成為南投縣首家可在地完成心律不整電生理檢查（EPS）與導管電燒治療（catheter ablation）的醫療院所，可望讓有心血管治療需求之鄉親免除跨縣市後送、舟車勞頓之困境。

中榮埔里分院指出，南投地區醫療資源相對有限，過往若有嚴重心律不整或需電燒治療的患者，多須跨縣市轉送醫學中心，不僅增加交通負擔，也可能影響治療時效；該分院引進心臟電生理檢查與導管電燒治療後，可即時在地解決民眾因心悸、突然心跳過快、心房顫動導致中風風險等問題之陣發性心室上頻脈(PSVT)、沃夫巴金森懷特症候群 (WPW syndrome)、心室早期收縮（PVC）、心房顫動（AF）、心房撲動 (AFL)及其他特發性心律不整等治療，醫師透過高階三維電生理導航系統與新型導管X光設備整合運用，亦可更精準定位異常電路並進行燒灼，提升成功率並降低併發症風險。

▲南投首家！臺中榮民總醫院埔里分院啟用旗艦心導管系統，強化心臟電生理（EPS）與電燒治療　心律不整在地治療免轉診。（圖／台中榮總埔里分院提供）

▲南投首家！臺中榮民總醫院埔里分院啟用旗艦心導管系統，強化心臟電生理（EPS）與電燒治療　心律不整在地治療免轉診。（圖／台中榮總埔里分院提供）

埔榮醫院說明，Philips Azurion 7 B12為目前國際間廣泛使用的旗艦級心導管系統，搭載高階即時影像技術，如低劑量高解析度攝影（ClarityIQ）、多模式影像整合與動態導航工具，具備優勢包括高解析度影像品質，能清楚呈現細小血管與導管位置，提高診斷與治療精準度；低輻射劑量設計，有效降低病人及醫療人員的輻射暴露，符合國際輻射防護趨勢；智慧整合操作介面，整合多項影像即時調整功能快速切換模式，提高效率並縮短手術時間；支援高複雜度介入治療，包括冠狀動脈支架置放、複雜慢性完全閉塞病灶（CTO）處理、結構性心臟病導引、周邊血管介入等。

埔榮院長張仁義表示，該分院此次導入最新心血管導管系統、提供心臟電生理與電燒治療，成為南投首家首例，象徵該分院心臟專科醫療邁入全新里程碑，未來將持續強化心臟專科醫療團隊與高階治療量能，把握分秒必爭的黃金搶救時間，讓鄉親享有高品質、低風險、醫學中心同等級的即時心臟醫療照護。

台中夫妻雙亡　失聯18歲兒找到了！

中榮埔里分院旗艦心導管系統心臟電生理電燒心律不整

