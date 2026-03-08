　
機車一定要立中柱？女曝「立不起來」辛酸引熱議　2情況恐罰1200

針對停機車立中柱或側柱的問題，近來引發網友論戰，但其實法律並沒有明確規定，但若妨礙他人或超出停車格，仍可依違反《道交條例》開罰，圖為示意圖。（翻攝畫面）

▲針對停機車立中柱或側柱的問題，近來引發網友論戰，但其實法律並沒有明確規定，但若妨礙他人或超出停車格，仍可依違反《道交條例》開罰，。（示意圖／鏡週刊提供）

文／鏡週刊

停放機車有沒有非要立中柱不可？近來在網路上引發討論，一名女網友發文表示，其實很多人不是不願意立中柱，而是不太會，她也分享小技巧，只要龍頭擺正就可以輕鬆立起來。雖然目前法律並沒有硬性規定，但根據《道路交通管理處罰條例》，若因立側柱導致車身過度傾斜，妨礙他人或車輛通行，或車體超出停車格，可處600元以上、1200元以下罰款。

一名女網友近日在Dcard發文表示，看到輿論針對機車停放要不要立中柱的問題，兩派吵翻天，但她發現，其實「好像很多人是真的不會立中柱」。原PO透露，自己以前也不會立中柱，直到同學告知小祕訣，「只要龍頭擺正 中柱輕輕踩下去手其實不需要太大力氣就可以立起來了。」

貼文一出，引發熱議，網友紛紛留言，「以前我也覺得應該要立中柱友善他人，直到我懷孕騎車發現不是沒力氣立中柱，是每次要下中柱時都要用肚子（胎兒）去頂…有些時候是真的有不得已的苦衷」、「就一個車一格 只要不妨礙他人 管我用什麼柱」、「很多女生力氣不夠，都立不太起來，不是故意不立的」。

也有網友發問：「法律有規定一定要立中柱嗎？」據了解，雖然沒有明確規範，但根據《道路交通安全規則》第112條規定，車輛應依順行方向緊靠道路邊緣停放，其前輪或後輪外側距離緣石或路面邊緣不得超過30公分，若因立側柱導致車身過度傾斜，嚴重妨礙他人或車輛通行，或車體如後照鏡、手把超出停車格，可開處600元以上1200元以下罰鍰。


新北市中和區四號公園圖書館對面7日晚間發生墜樓事件，一名77歲徐姓男子從住處高處墜落，掉落在停放路旁的普通重型機車上。救護人員到場後確認男子已無生命跡象，警方初步勘查排除外力介入，並報請檢方相驗釐清死因。

