爸爸突拿出存摺！「提出1要求」她錯愕　網點頭：確實應該趁年輕

▲爸爸突然拿存摺給原PO。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／曾筠淇報導

近日有一名女網友發文分享，父親將她從小到大的紅包存摺交給她，要求她別把錢放銀行，必須去學投資。父親還規定本金不可動用，但獲利供她自行運用。只是這突如其來的要求讓毫無經驗的她覺得壓力很大，因此詢問大家的建議。貼文曝光後，引起討論。

父突然拿出紅包存摺！要求女兒學投資

這名女網友在Dcard上，以「老爸給我紅包存摺，叫我拿去投資」為標題發文，提到父親日前突然拿出存摺，讓原以為紅包早拿去繳學費的她很驚訝。父親要求原PO把這筆錢拿去投資，不要再放銀行了，同時規定她本金不能動到，但利息可以拿走。

沒學過投資！她怕紅包錢賠光了

原PO透露，由於父親沒有教過她投資，而且她也沒學過，所以實在不敢亂衝，就怕把紅包錢給賠光了，但她後來轉念一想，既然父親讓她保留利息，那她就來研究一下標的。經過一番研究，她便拋問，如果選擇00929來當作第一檔，是可以的嗎？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我建議你，什麼都不知道的話，先丟0050」、「的確應該趁年輕學習投資，年輕，時間就是本錢，即便犯了錯也有機會補回來」、「紅包錢拿來學投資，就算賠錢也比花掉更有價值，至少還能有學習經驗，也體驗一下股市囉」。但也有網友認為，「看了你的敘述，你家人也是不太會投資吧？那還寧願放定存呢，幹嘛急著去賠錢」。