「第一桶金」多少才夠？他月薪33K「存300元」起步　2年後提升40%

▲專家認為，存錢的重點不是金額，是目標跟習慣。（圖／CFP）

【引言】：「第一桶金」到底該多少才夠？新鮮人月薪3萬多，幾乎存不了錢該怎麼辦？心理學博士蔡宇哲、企業財務顧問郝旭烈跨界對談，結合心理洞察與財務管理，深入探討金錢觀、理財觀、投資觀的底層邏輯。

文／蔡宇哲、郝旭烈

摘自／天下文化《財富自由心理學：療癒金錢焦慮，修練致富心態》

現在就開始你人生的第一桶金，理財的起點不在於存多少錢，而在於開始存錢。存錢不只存數字，更是存你對生活的掌控感與習慣。當你清楚意識到「 存錢是為了照顧未來的自己」，這份安定感將成為你最堅實的底牌。

宇哲：理財這件事除了年輕人該關心，像我這樣的中年人，更需要重新檢視自己的財務狀況。畢竟，不管你幾歲，建立正確的理財觀念，永遠都不嫌晚。

你可能曾經聽長輩說：「要記得存錢喔！」或是身旁的朋友說：「我要存到第一桶金！」但所謂的第一桶金到底是什麼？帳戶裡多個零就好嗎？還是需要100萬、1千萬？

或者我們應該為這筆錢設定一個明確的目標，比如買車、買房，甚至出國進修？更關鍵的是，我們該如何設定一個好的財務目標，才能知道要怎麼做、怎麼一步步執行？

郝哥：沒錯，我也常常聽別人說要存錢、要理財。可是當我問：「你存錢是為了什麼？」很多人都答不出來。沒有目標的存錢，其實很難持續。因為如果你只是為了有錢而存錢，這件事很快就變成一種壓力或是被動的責任感。

很多人覺得現在通膨這麼嚴重，存錢根本沒用，利息都被吃掉了。我通常會直接回一句：「不是利息太少，是你本金太少啊！」你沒有本金，就像煮飯沒有米，什麼也煮不出來。所以理財的第一步，是要先建立本金。有了本金，才能開始學怎麼用錢賺錢，這才是真正的起點。

我們常聽到「第一桶金」這個詞，很多人覺得應該是100萬、1千萬，但我反而想問：「你追求的是金額？還是背後的賺錢能力？」

我也常常會問學生：「如果你真的存到第一桶金，然後呢？」很多人都回答不出來，或者只會說：「那就再存第二桶金吧！」事實上，真正重要的不是存到多少，而是你是否開始建立一種資本累積的循環。

這種循環需要持續性的練習，不能完成一次就結束。哪怕你現在每個月只能存100元、1千元，只要開始做這件事，就已經在建立你第一桶金的雛形，因為你正在練習理財中最關鍵的能力，也就是「學會用錢幫你賺錢」的能力。

▲很多人認為「不可能存到100萬」就放棄存錢。（圖／資料照）

宇哲：我非常認同郝哥說的「本金最重要」，這句話真的點醒了不少人。但我也要說，現實中很多人會卡在一種心理狀態，認為自己「怎麼可能存到100萬」。每個月薪水3萬多，扣掉房租、水電、伙食費、交通費，可能只剩下幾千塊，存一百萬根本遙不可及。

這時候心裡很容易會冒出一個聲音：「算了，反正也存不了什麼錢，乾脆花光還比較開心。」於是就陷入自暴自棄的花錢模式。這並不是因為他們不想存錢，而是被預設的門檻給嚇退了。

但如果能換一個思維，情況就會完全不同。你不需要馬上去想存100萬這件事，先問問自己：「如果要存錢，我現在能做什麼？」當你開始理解，存錢的金額不是重點，開始才是關鍵，你就不會再被數字壓垮，反而可以把重點放在行動本身。

這就像物理學原理：靜摩擦力永遠比動摩擦力大。也就是說，物體從完全不動到開始動的那瞬間最費力，一旦開始滑動，阻力就會變小，接下來愈推愈順。

存錢也是一樣，跨出第一步永遠是最難的，但只要開始，即使是100元、300元、500元，金額都不重要，因為你已經克服了存錢最大的靜摩擦力。從此之後，一切就會變得更好進行，也比較能持續。

郝哥：這讓我想到一個真實的故事。在某次演講，有位剛出社會不久的學弟告訴我，他月薪3萬3，完全存不了10%，生活壓力太大了。我沒有要他硬撐，而是問他：「那你可以存1%嗎？就是300元。」他一開始聽到的反應是：「這樣有意義嗎？300元能做什麼？」我說：「別小看這300元，先把它存起來，並記住你現在的生活水準。等加薪之後，讓自己的支出維持在同樣的水準，多的部分都拿來存。」

結果呢？兩年後他來找我，請我喝咖啡，跟我說：「我現在月薪5萬，但每個月只花2萬9千7百塊，剩下的全部存起來。」因為他已經習慣月薪3萬3的生活，所以從一開始只能存1%月薪，到後來可以存40%！

這就是我一直強調的，存錢存的不是金額，是習慣，而且是能夠堅持並延續的習慣。當你養成習慣，對未來就會有明確的想像、實際的規劃，而不是一味壓抑自己；當你為了真心想要的未來做出調整，你會變得愈來愈有信心，也愈來愈輕鬆。



★本文摘自天下文化《財富自由心理學：療癒金錢焦慮，修練致富心態》，作者蔡宇哲、郝旭烈，蔡宇哲為「哇賽心理學」創辦人兼總編輯。郝旭烈為Podcast「郝聲音」節目主持人，台灣科技業與金融業出身的講師與斜槓作家。財務專家與心理學博士，帶讀者重塑金錢三觀，打造安心自在的富足人生。