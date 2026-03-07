中和四號公園對面晚間墜樓！77歲男身亡　警方通知家屬

▲中和四號公園圖書館對面發生墜樓事件。（圖／記者陸運陞翻攝）



記者陸運陞、柯振中／新北報導

新北市中和區四號公園圖書館對面7日晚間發生墜樓事件，一名77歲徐姓男子從住處高處墜落，掉落在停放路旁的普通重型機車上。救護人員到場後確認男子已無生命跡象，警方初步勘查排除外力介入，並報請檢方相驗釐清死因。

墜落壓到機車 救護到場已無生命跡象

新北市政府警察局中和分局表示，7日晚間6點多接獲通報，中和區中安街一帶（四號公園圖書館對面）發生事故，警方立即派遣巡邏警網前往處理。員警到場了解後發現，77歲徐姓男子疑似自高處墜落，並壓在停放於路旁的普通重型機車上。119救護人員趕抵現場評估後，確認男子已無生命跡象。

頂樓無打鬥痕跡 初步排除外力

警方通知鑑識人員到場採證，並前往該處頂樓勘查，現場未發現打鬥或外力介入痕跡。另經查證，死者並未被通報為失蹤人口，也無涉及警示帳戶等情形。警方已通知被壓損的普通重型機車車主及死者家屬到案製作筆錄，並依規定報請臺灣新北地方檢察署進行刑事相驗，以進一步釐清詳細死因與案情。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995