政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台日斷交首例！卓榮泰飛東京巨蛋觀戰　背後2人牽線促成

▲▼行政院長卓榮泰現身東京巨蛋應援。（圖／讀者提供）

▲行政院長卓榮泰親赴東京巨蛋觀戰，是1972年台日斷交後首位現任院長到日本看球。（圖／讀者提供）

記者董美琪／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）持續熱戰，中華隊今（7日）面對捷克隊以14比0拿下本屆賽事首勝。行政院長卓榮泰親臨東京巨蛋觀戰，現場球迷熱情呼喊「院長好」，氣氛熱烈。日媒也報導指出，台灣現任行政院長到訪日本實屬罕見。據了解，此行透過日本自民黨眾議員萩生田光一與前駐日代表謝長廷牽線促成。

卓榮泰上午抵達日本後，在駐日代表李逸洋與運動部長李洋陪同下，立即前往球場觀賽。現場有不少台灣球迷認出卓榮泰，他也親切揮手致意；在六局下半時，卓榮泰低調離場。行政院表示，此行屬院長個人安排，暫無官方評論，今晚已回台。

由於這是自1972年台日斷交以來，首位現任行政院長親赴日本觀戰。《朝日新聞》報導指出，兩國沒有正式外交關係，此舉相當罕見。

《中央社》報導，民進黨立委郭國文表示，此行透過日本自民黨眾議員萩生田光一及前駐日代表謝長廷協助促成，可視為「棒球外交」。卓榮泰行程簡單，看完比賽今晚即返台，而中華隊勝利也讓球迷與球員都非常開心。

▲中華隊以14：0完封捷克隊。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華隊以14：0完封捷克隊。（圖／記者林敬旻攝）

03/05 全台詐欺最新數據

