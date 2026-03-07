　
社會 社會焦點 保障人權

快訊／台中爆紅夜景餐廳意外！19歲男帶女友翻車無生命跡象搶救中

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲台中霧峰山區一間知名景觀餐廳今晚傳出意外。（圖／民眾提供）

記者許權毅／台中報導

台中市霧峰區萊園路一間近年爆紅的夜景泡腳餐廳，今日晚間9點多發生一起意外。現場一名19歲施男與女友駕車時過彎時，疑似未注意高低差，車輛因此懸空，施男才剛下車查看，車輛就翻覆壓住施男，導致施男當場無呼吸心跳，被緊急送往亞大醫院搶救中。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲▼19歲施男（上圖左）疑似駕車「踩空」翻覆，當場無生命跡象。（圖／民眾提供，請勿任意翻攝）

▲▼ 。（圖／民眾提供）

初步了解，事發位置在該餐廳內的轉彎坡道內，並非一般道路，屬於非道路意外事故。該名施男疑似跟女友前往該餐廳，在停車場倒車時，駕駛白色轎車的施男未注意車輛左側有小坎，車輛不慎「踩空」，施男發現車輛不穩，下車查看，結果車輛馬上翻覆，將施男壓傷，車尾則卡在邊坡圍牆上頭。

現場有民眾目擊，趕緊將施男從車下拉出，發現人無呼吸心跳，正巧現場有護理師，趕緊替人做CPR，再由救護人員接手。

台中市消防局稍早獲報，派遣國光與霧峰分隊前往，發現施男無呼吸心跳，副駕乘客、女友並未受傷，緊急做基本處置、CPR後，將人送往亞大附醫搶救中。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲▼事發地點在景觀餐廳內的轉彎坡道。（圖／民眾提供）

▲▼ 。（圖／民眾提供）

據悉，該間餐廳頗為知名，主打能有專屬小空間觀賞夜景、泡腳，加上景觀不錯，在社群平台上爆紅，是許多年輕人約會的景點之一。

03/05 全台詐欺最新數據

476 1 9100 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

