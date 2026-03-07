影／記者問「平時運動嗎」　甄子丹愣：不運動我怎麼拍武打片？

記者陳冠宇／北京報導

大陸全國政協會議今（7）日下午在北京人民大會堂舉行第二次全體會議大會發言，身為政協委員的香港演員甄子丹，會前受到大批媒體追逐。有媒體當場提問「平時運動嗎？」甄子丹聽了之後愣了一下，笑回「我不運動我怎麼拍武打片呢？」

甄子丹是近年兩會期間，媒體追逐焦點之一。今日有媒體問他，Seedance 2.0的誕生，會改變影視行業的生產流程嗎？甄子丹回應，科技是永遠在演變的，我們要用最正面的心態，讓科技作為自己的一部分、應用工具。

另有媒體問甄子丹，「有健康的養生習慣嗎？」身為武打演員的他笑了一下後回答，「我很健康的」，健康不僅是做運動，心態都必須要很健康，精神也必須要很健康。

記者追問「您平時自己也會運動嗎？」甄子丹聽了之後略為傻住，用手推了推墨鏡，說：「哇你問的那個問題，我不運動我怎麼拍武打片呢？我肯定是武打（運動）了」。

還有人問，「您是怎麼保持這麼帥又這麼健康？」他馬上說「謝謝，心態好，永遠都是一個小孩子，永遠都要抱著學習的心態」。最後他留下祝福，「三八節婦女節快樂，願天下的女生永遠青春美麗健康」。

另外，有港媒詢問他，是否支持香港辦春晚，甄子丹表示，他參與過很多次春晚，如果香港辦春晚，「我當然是舉手支持」。

▼甄子丹被問「平時運動嗎」，用手推了推墨鏡。（圖／記者陳冠宇攝）