卓榮泰快閃東京看WBC　國民黨團質疑「包機公器私用」

▲行政院長卓榮泰現身東京巨蛋觀看比賽。（圖／讀者提供）



記者柯振中／綜合報導

行政院長卓榮泰7日前往日本東京觀看世界棒球經典賽（WBC），相關行程被披露以後，國民黨立院黨團7日發布新聞稿，質疑卓揆是否為包機前往日本看球，並要求說明這趟行程有沒有動用公帑、公器私用的狀況發生，如今外界有疑問，行政院應主動交待清楚。

林沛祥：多項政策未說清楚 卻忙於對外行程

黨團書記長林沛祥表示，當前國內仍有多項重大政策爭議尚未說明清楚，行政院長卻忙於對外行程，相關安排與實質成果是否符合國家利益，以及是否向國人清楚交代，都值得社會檢視。

是否包機看球、動用公帑？國民黨團籲公開說明

林沛祥指出，外界質疑卓榮泰此行是否涉及包機前往觀看球賽，相關行程是否動用公帑，是否存在公器私用疑慮。若社會已有疑問，行政院更應主動說明、公開透明，接受社會公評，而不是讓疑點持續發酵。

國民黨團：支持為中華隊加油 但不應公器私用

國民黨立法院黨團表示，棒球是國球，為中華隊加油是全民共識，但若涉及公器私用，社會恐難以接受。黨團也質疑，卓榮泰過去多次表示政府財政吃緊，開口閉口「沒錢付水電」，如今卻被質疑包機看球，「難道卓榮泰不應該立即出面說明嗎？」