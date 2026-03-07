軍事院校校友盃慢壘賽台南開打　18隊聯合開球場面壯觀

▲中央軍事院校校友盃第11屆全國慢速壘球錦標賽在台南安平登場，18支球隊齊聚比賽。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為慶祝空軍航空技術學院建校90週年，空軍航空技術學院校友總會7日至8日在台南安平舉辦「中央軍事院校校友盃第11屆全國慢速壘球錦標賽」，來自全國18支球隊、約400名選手齊聚台南比賽，許多選手更攜家帶眷參與，形成約400個家庭共襄盛舉的盛大活動，場面相當熱鬧。

主辦單位表示，本屆賽事源於去年第10屆慢壘賽由空軍航技校友隊奪冠，因此承辦今年賽事，並將比賽移師台南安平舉行，利用文中球場等4座球場同步開打，展開為期兩天的競賽，讓各校友隊同場切磋球技、聯繫情誼。

今年賽事另一亮點，是主辦單位耗時1年設計製作的「雷達獎章」。獎章以圓形雷達外罩為核心造型，象徵空軍地勤戰管單位日夜守護台灣的精神，下方兩支球棒形成「11」的象徵，搭配壘球與球棒組合成「9」的意象，並在外圈環繞各校友會標誌，寓意空軍航空技術學院建校90週年及中央軍事院校校友盃第11屆慢速壘球賽的歷史意義，設計相當吸睛。

開幕活動也結合全民國防宣導，在主球場外設置多個國軍招募及科普攤位，由南區國軍人才招募中心帶領，包括空軍台南組、陸軍航空特戰指揮部、陸軍步兵203旅、陸軍第八軍團54工兵群、39化學兵群、75通資群、海軍台南組及台南憲兵隊等單位參與，並透過科普空氣泡、迴旋紙飛機等互動活動，吸引民眾參與。

開幕式中，18支參賽隊伍也邀請18位貴賓聯合開球，場面相當壯觀。大會主席、空軍航空技術學院校友總會總會長廖盛芳帶領吉祥物「飛龍在天」及大型軍偶登場，為比賽揭開序幕，現場氣氛熱烈。

活動中由蕭彣宇代表選手宣誓，大會也致贈中央軍事院校校友總會秘書長劉守仁及退輔會台南市榮服處處長胡思湘各一枚「雷達英雄獎章」，感謝對活動的指導與支持；胡思湘也回贈主辦單位「認養遺孤感謝狀」，表達對公益關懷的肯定。



隨後各隊依賽程在4個球場同步進行比賽，爭奪本屆慢速壘球錦標賽冠軍。廖盛芳也帶領主辦與協辦團隊逐一前往國軍招募及科普攤位致意，了解募兵及全民國防宣導內容，並向國軍官兵守護國家的辛勞表達慰問與感謝。