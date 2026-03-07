2026兩會／王滬寧赴人大「台灣團」：要增強「必勝信心」

▲王滬寧參加人大「台灣代表團」審議。（圖／翻攝新華社）

記者陳冠宇／北京報導

大陸全國兩會正在進行，中共中央政治局常委、大陸全國政協主席王滬寧今（7）日參加人大「台灣代表團」審議時表示，過去一年，大陸進一步掌握實現祖國完全統一的戰略主動，強調未來要增強必勝信心、塑造統一大勢。

從1975年的四屆大陸全國人大開始，「台灣省代表團」開始出現；五屆全國人大決定，在「實現祖國完全統一」之前，台灣省暫時選舉十三名全國人大代表。據公開資料，他們都是擁有大陸居民身份的台胞，甚至有不少是在大陸出生的「台二代」。

新華社報導，王滬寧出席會議時表示，「過去一年，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，我們妥善應對複雜嚴峻的台海形勢，有力引領兩岸關係向前發展，進一步掌握實現祖國完全統一的戰略主動。」

王滬寧說，「要深入貫徹習近平總書記關於對台工作的重要論述和新時代黨解決台灣問題的總體方略，增強必勝信心、塑造統一大勢，推動兩岸關係和平發展，推進祖國統一大業。」

王滬寧最後強調，要堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決反對「台獨」分裂和外部勢力干涉，堅定守護中華民族共同家園；要秉持「兩岸一家親」理念，深化兩岸交流合作、融合發展，共創中華民族綿長福祉。