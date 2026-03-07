密西根龍捲風襲擊已4死12傷！巨大旋風掀屋頂、百戶停電慘況曝光

▲美國密西根州遭龍捲風襲擊，一家商店受損嚴重。（圖／路透）



記者董美琪／綜合報導

美國密西根州南部6日遭龍捲風與強烈風暴侵襲，造成嚴重災情。地方政府指出，目前已知至少4人喪生、多人受傷，多處住宅遭到破壞，並有數百名居民陷入停電困境。

BREAKING: SEVERE TORNADO TEARS THROUGH UNION CITY, BRANCH COUNTY, MICHIGAN. A tornado caused significant damage across... 由 Meanwhile in Delco 發佈於 2026年3月6日 星期五

根據《路透》報導，美國國家氣象局（NWS）發布龍捲風警報後不久，社群媒體陸續流傳疑似在三河城（Three Rivers）與聯合城（Union City）拍攝的畫面。影片中可見巨大旋風席捲市區，建築物屋頂被掀起，大量碎片被捲入空中，部分房屋與停放車輛遭重物砸毀，電線桿、樹木與路標也被強風吹倒。

位於布蘭奇郡（Branch County）的聯合城災情最為嚴重。當地警長辦公室指出，該郡已確認3人死亡、12人受傷。另據凱斯郡（Cass County）官方消息，當地亦有1人喪命，還有多人受傷送醫。

地方官員表示，這波強烈風暴造成電力設施嚴重受損，目前已有數百戶居民停電。聯合城市政府也在官方臉書發文指出，許多電線桿被吹倒，部分變壓器損壞，電線散落在道路與地面上，相關單位正緊急處理。

對此，密西根州州長惠特梅爾（Gretchen Whitmer）表示，州政府已啟動緊急應變中心，持續監控各地災情。