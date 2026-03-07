洗牙能「幫疏通心血管」！醫師曝最新研究：不只是物理性清潔

▲盧盈良醫師分享最新的研究，指出洗牙也能幫忙疏通心血管。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

許多人認為洗牙只是維持口腔清潔，但醫師指出，牙周健康可能與心血管疾病風險密切相關。家庭醫學科專科醫師盧盈良表示，近年醫學研究與臨床觀察逐漸發現，牙周病不僅影響牙齒與牙齦，長期慢性發炎可能增加動脈粥樣硬化、心血管疾病的風險，因此牙科與心臟科跨領域整合照護的概念正逐漸受到重視。

牙周發炎恐成「隱形發炎源」

盧盈良在臉書上發文指出，在臨床上曾觀察到部分冠心病患者，即使血脂與血壓控制良好，心血管問題仍舊會反覆發生。進一步檢查口腔時，常發現患者同時存在嚴重牙周病與牙齦發炎情況。

他解釋，口腔內佈滿微血管，若牙周病嚴重，牙齦發炎面積可能相當於手掌大小，等同於長期存在的傷口，使細菌有機會持續進入血液循環，形成全身性慢性發炎來源。

牙周菌恐影響血管發炎與免疫反應

盧盈良表示，醫學界近年提出多種可能機轉，說明牙周病如何影響心血管健康。例如牙周致病菌進入血液後，可能造成血管內皮發炎與氧化壓力，進而增加動脈粥樣硬化形成的機會。

此外，部分研究也提出「分子模擬」現象，意指某些口腔細菌蛋白質結構與人體血管細胞相似，免疫系統在對抗細菌時，可能誤傷自身血管組織，加劇血管發炎反應。

全身發炎恐干擾脂質與血小板功能

盧盈良指出，慢性發炎也可能影響脂質代謝與血小板功能，使血小板凝集能力增加，進一步提高血栓形成風險。這些變化都可能促使心血管疾病惡化。

透過影像檢查與血液生物標記，例如頸動脈內中膜厚度（IMT）、發炎指標CRP等，醫師可在患者尚未出現症狀前，評估潛在的動脈硬化風險。

醫師建議定期洗牙與口腔檢查

盧盈良指出，定期洗牙與牙周治療不僅有助維持口腔健康，也可能降低慢性發炎對全身的影響。他提醒民眾，積極治療加上長期的支持性照護，不僅能阻止細菌易位，還能阻斷上述的惡性循環，「這等於是幫血管吃下了一顆沒有副作用的抗發炎神藥。」

高風險族群更應注意牙周健康

至於誰最需要注意這項新觀念？盧盈良提醒，糖尿病患者、心血管疾病高風險族群以及多重慢性病的長者，往往同時存在全身性發炎問題，如果只控制血糖與血壓，而忽略牙周疾病，整體治療效果可能受到影響。

他表示，未來心血管疾病預防可能需要更多跨專科合作，例如心臟科醫師在評估病患風險時，同時建議牙科檢查與牙周治療，「透過生物標記進行精準的分層，將病患轉介進行跨專科的牙周照護，會是心血管防護網中不可或缺的一環。」

盧盈良也說，這對民眾而言，代表治療的經濟效益巨大提升，「健保給付的洗牙與牙周病基礎治療，可能是你這輩子能買到最便宜也最有效的心血管保單。」

本文獲得盧盈良醫師授權提供。