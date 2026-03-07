　
大陸 大陸焦點 特派現場

2026兩會／習近平：軍中絕不能有對黨「懷有二心」之人

▲▼習近平出席十四屆全國人大四次會議解放軍和武警部隊代表團全體會議並發表講話。（圖／翻攝新華社）

▲習近平出席解放軍和武警部隊代表團全體會議。（圖／翻攝新華社，下同）

記者陳冠宇／北京報導

中共中央軍委副主席張又俠、中央軍委委員長劉振立落馬，使解放軍人事動態成為今年大陸兩會的焦點之一。中共中央總書記、中央軍委主席習近平今（7）日下午出席人大解放軍和武警部隊代表團全體會議時表示，「軍隊是拿槍桿子的，軍中絕不能有對黨懷有二心之人，絕不能有腐敗分子藏身之地，必須堅定不移推進反腐敗鬥爭」。

去（2025）年習近平出席解放軍和武警部隊代表團全體會議時，由張又俠主持會議，中共中央政治局委員、中央軍委副主席何衛東，中央軍委委員劉振立、張升民參加會議。根據今日新華社通稿，僅提及未落馬的中央軍委副主席張升民參加本次會議。

習近平在會上表示，「十五五」時期要如期實現建軍一百年奮鬥目標、高質量推進國防和軍隊現代化，必須堅持好、運用好、發展好政治建軍這個重要法寶，毫不動搖堅持和加強黨對軍隊絕對領導，充分發揮政治建軍特有優勢，凝心聚力推動國防和軍隊現代化行穩致遠。

▲▼習近平出席十四屆全國人大四次會議解放軍和武警部隊代表團全體會議並發表講話。（圖／翻攝新華社）

習近平還指出，中共十八大以來，黨中央領導人民軍隊以前所未有的決心和力度深化政治整訓、推進政治建軍，取得重大成效。他說，「軍隊是拿槍桿子的，軍中絕不能有對黨懷有二心之人，絕不能有腐敗分子藏身之地，必須堅定不移推進反腐敗鬥爭。」

他強調，「十五五」一開局就要立起從嚴監管硬規矩，緊盯資金流向、權力運行和質量管控等關鍵環節，加強重大項目監管，強化軍地融合監督，確保在監管前提下搞建設。要推進軍費預算管理改革，搞好軍費供需動態平衡，強化經費使用全鏈條管控和績效評估，把每一分錢都用在刀刃上。

習近平還提到，要完善促進人才發展的制度和條件，體系推進聯合作戰指揮、新型作戰力量、高層次科技創新、高水平戰略管理「四類人才」培養，實現人的能力素質同強軍實踐協調發展。

03/05 全台詐欺最新數據

476 1 9100 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

