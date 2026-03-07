2026兩會／習近平：軍中絕不能有對黨「懷有二心」之人

▲習近平出席解放軍和武警部隊代表團全體會議。（圖／翻攝新華社，下同）

記者陳冠宇／北京報導

中共中央軍委副主席張又俠、中央軍委委員長劉振立落馬，使解放軍人事動態成為今年大陸兩會的焦點之一。中共中央總書記、中央軍委主席習近平今（7）日下午出席人大解放軍和武警部隊代表團全體會議時表示，「軍隊是拿槍桿子的，軍中絕不能有對黨懷有二心之人，絕不能有腐敗分子藏身之地，必須堅定不移推進反腐敗鬥爭」。

去（2025）年習近平出席解放軍和武警部隊代表團全體會議時，由張又俠主持會議，中共中央政治局委員、中央軍委副主席何衛東，中央軍委委員劉振立、張升民參加會議。根據今日新華社通稿，僅提及未落馬的中央軍委副主席張升民參加本次會議。

習近平在會上表示，「十五五」時期要如期實現建軍一百年奮鬥目標、高質量推進國防和軍隊現代化，必須堅持好、運用好、發展好政治建軍這個重要法寶，毫不動搖堅持和加強黨對軍隊絕對領導，充分發揮政治建軍特有優勢，凝心聚力推動國防和軍隊現代化行穩致遠。

習近平還指出，中共十八大以來，黨中央領導人民軍隊以前所未有的決心和力度深化政治整訓、推進政治建軍，取得重大成效。他說，「軍隊是拿槍桿子的，軍中絕不能有對黨懷有二心之人，絕不能有腐敗分子藏身之地，必須堅定不移推進反腐敗鬥爭。」

他強調，「十五五」一開局就要立起從嚴監管硬規矩，緊盯資金流向、權力運行和質量管控等關鍵環節，加強重大項目監管，強化軍地融合監督，確保在監管前提下搞建設。要推進軍費預算管理改革，搞好軍費供需動態平衡，強化經費使用全鏈條管控和績效評估，把每一分錢都用在刀刃上。

習近平還提到，要完善促進人才發展的制度和條件，體系推進聯合作戰指揮、新型作戰力量、高層次科技創新、高水平戰略管理「四類人才」培養，實現人的能力素質同強軍實踐協調發展。