地方 地方焦點

桃蘆竹5里元宵聯誼很有選舉味　王世堅為呂宇晟站台盛讚後起之秀

▲桃園市蘆竹區光明河濱公園小天幕廣場舉辦「大南興璀璨之夜」社區活動，立委王世堅到場向里民拜晚年。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市蘆竹區光明河濱公園小天幕廣場舉辦「大南興璀璨之夜」社區活動，立委王世堅到場向里民拜晚年。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蘆竹區今（7）日晚間在光明河濱公園天幕廣場舉辦「大南興璀璨之夜」社區活動，民進黨立委莊瑞雄、王世堅都出席力挺蘆竹區民進黨籍市議員參選人呂宇晟。王世堅盛讚呂宇晟是桃園後起之秀，有充實的準備，相信進入市議會後可以立刻上手；至於民進黨桃園市長選戰也會提出優質人選，民進黨人才濟濟，一定可以重新奪回市長。

▲桃園市蘆竹區光明河濱公園小天幕廣場舉辦「大南興璀璨之夜」社區活動，立委莊瑞雄向里民問候。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市蘆竹區光明河濱公園小天幕廣場舉辦「大南興璀璨之夜」社區活動，立委莊瑞雄向里民問候。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蘆竹區「大南興璀璨之夜」集結南興里、福興里、福昌里、順興里及正興里等5里居民，主要在於促進社區居民互動與情感交流，希望藉由舉辦戶外聯誼活動，讓不同里別居民有更多認識彼此的機會與凝聚地方向心力；活動中，立委王世堅、莊瑞雄都到場，與里長陳太陽等人到場與民眾互動，展現對地方社區活動支持，期盼透過類似活動持續促進地方發展與合作。

▲立委王世堅為市議員參選人呂宇晟站台，盛讚是民進黨是後起之秀。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲立委王世堅為市議員參選人呂宇晟站台，盛讚是民進黨後起之秀。（圖／記者沈繼昌翻攝）

莊瑞雄、王世堅先後出席為爭取民進黨蘆竹區市議員初選的呂宇晟站台，其中王世堅指出，呂宇晟有善良的心是後起之秀，相信進入市議會後，以他充實的準備可以立刻上手，有即戰力可以監督市政，因此今天特別站出來力挺呂宇晟。

▲立委王世堅受訪談到桃園市長提名人選，民進黨人才濟濟，絕對不缺席。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲立委王世堅受訪談到桃園市長提名人選，民進黨人才濟濟，絕對不缺席。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，對於桃園市長選舉部分，王世堅認為，民進黨本來就人才濟濟，如總統府副祕書長何志偉在桃園經營年餘，更提出很多建設藍圖，還有立院同事王義川也對桃園市政有相當了解，更是交通專長。王義川自己也說，民進黨一向是讓最強的出來，現在在縝密規畫中，一定精彩可期。王世堅強調，年底桃園市長、市議員這戰，民進黨人才濟濟，絕對不缺席，一定可重新奪回市長。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

桃蘆竹5里元宵聯誼很有選舉味　王世堅為呂宇晟站台盛讚後起之秀

桃蘆竹5里元宵聯誼很有選舉味　王世堅為呂宇晟站台盛讚後起之秀

