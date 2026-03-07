2026兩會／海南封關下一步　官方：向90％零關稅水準推進

▲海南省財政廳廳長蔡強。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

海南自由貿易港於去年12月18日正式啟動全島「封關」運作，展望未來具體政策的推進，海南省財政廳廳長蔡強表示，將聚焦打造現代化產業體系，同時不斷縮減徵稅商品目錄，使海南的零關稅水準從74％向著90％和極簡徵稅商品目錄過渡，同時還將穩步推進銷售稅改革，進一步簡化稅制、降低稅收。

大陸全國人大會議海南代表團今（7）日向媒體開放，外界關注封關後的下一步發展。蔡強在發言時表示，為了穩定市場主體的預期，有力地推進海南自貿港建設，建議大陸財政部制定下一步深化自貿港稅收制度改革的時間表和路線圖，並擇機公布。

其次，他建議大陸財政部在轉移支付以及政府債券安排上，向海南自貿港給予傾斜和支持，因為考慮到自貿港建設的重點發展需求，在民生和基礎設施方面還有比較多的短板（指短處）。

蔡強另在回應記者提問時指出，在封關階段，具體的17項稅收政策有4個特點。第一是穩定性，所有政策都根據自貿港法或自貿港建設總體方案，由大陸國家部委出台制定，「所以它是國家糧票，不是地方糧票」，是穩定的、可預期的。

第二是特殊性或唯一性，這些政策絕大部分都是為海南自貿港定制，是其他地區所沒有的。第三是系統性，這些優惠政策有支持生產製造，有支持促消費，有支持人才引進，有支持航運樞紐建設。第四是漸進性，政策經歷不斷演進迭代升級的過程，今後還將繼續升級優化。

展望未來，蔡強強調海南要在三個方面努力，第一是全面落實自貿港建設總體方案、深入實施自由貿易港口，這兩個是制度體系搭建的總體框架。第二，海南要把握分步驟、分節奏推進，因為在自貿港推進的過程中，既要根據自貿港的發展需求完善政策，也要根據防控風險的需要，穩步實施政策。

第三，在政策具體推進的內容上，海南會首先聚焦打造現代化產業體系，而現在最關注的就是要不斷縮減徵稅商品目錄，使海南的零關稅水準從74％向著90％和極簡徵稅商品目錄過渡，同時還將穩步推進銷售稅改革，進一步簡化稅制，降低稅收。