女脫鞋飄臭酸魚腥味　老翁一聞驚覺遭騙150多萬！報警抓女車手

圖文／鏡週刊

台南一位70多歲阿伯誤信網路投資，眼看APP上的獲利數字瘋狂飆升，以為自己要發財了，前後掏出150多萬元退休金。沒想到想領錢時，對方竟要求再付54萬元保證金，阿伯這才驚覺老本被掏空，趕緊報警求助，聯手警方釣出詐騙成員。

一位住在台南的70多歲長輩掉進詐騙陷阱，被偽造的投資軟體騙走150多萬元，因對方要求加碼54萬元保證金才察覺受騙。阿伯終於清醒並主動向警方報案，決定假裝配合演出，引誘車手現身面交。

女車手如何露餡？

本月5日上午9時，雙方約定面交。原本阿伯還存有一線希望，希望投資獲利是真的，說不定真能拿回錢。結果50多歲的黃姓女專員一進門，造型直接讓阿伯傻眼，眼看女車手上半身層層疊疊套著薄上衣、乾癟羽絨背心跟條紋外套，這身雜亂打扮怎麼看都跟專業金融人士沾不上邊。

女車手的腳有多臭？

更誇張的還在後頭，黃女進屋脫鞋後竟然沒穿襪子，腳丫子隨即散發出一股像死魚般的強烈酸臭味，這股濃烈的氣味讓阿伯徹底清醒，心中最後一點希望也被酸味薰沒了，隨即通報埋伏多時的警力衝進來逮人。

女車手的辯詞？

黃女被抓後還想抵賴，向警方喊冤聲稱自己因為染毒難找工作，才誤信網路應徵而淪為車手。全案最終依詐欺罪與洗錢防制法移送法辦。



