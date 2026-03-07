　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

女脫鞋飄臭酸魚腥味　老翁一聞驚覺遭騙150多萬！報警抓女車手

被騙老翁與女車手相約面交取錢，沒想到對方脫鞋後腳飄出臭味。（示意圖，photoAC）

圖文／鏡週刊

台南一位70多歲阿伯誤信網路投資，眼看APP上的獲利數字瘋狂飆升，以為自己要發財了，前後掏出150多萬元退休金。沒想到想領錢時，對方竟要求再付54萬元保證金，阿伯這才驚覺老本被掏空，趕緊報警求助，聯手警方釣出詐騙成員。

一位住在台南的70多歲長輩掉進詐騙陷阱，被偽造的投資軟體騙走150多萬元，因對方要求加碼54萬元保證金才察覺受騙。阿伯終於清醒並主動向警方報案，決定假裝配合演出，引誘車手現身面交。

女車手如何露餡？

本月5日上午9時，雙方約定面交。原本阿伯還存有一線希望，希望投資獲利是真的，說不定真能拿回錢。結果50多歲的黃姓女專員一進門，造型直接讓阿伯傻眼，眼看女車手上半身層層疊疊套著薄上衣、乾癟羽絨背心跟條紋外套，這身雜亂打扮怎麼看都跟專業金融人士沾不上邊。

女車手的腳有多臭？

更誇張的還在後頭，黃女進屋脫鞋後竟然沒穿襪子，腳丫子隨即散發出一股像死魚般的強烈酸臭味，這股濃烈的氣味讓阿伯徹底清醒，心中最後一點希望也被酸味薰沒了，隨即通報埋伏多時的警力衝進來逮人。

女車手的辯詞？

黃女被抓後還想抵賴，向警方喊冤聲稱自己因為染毒難找工作，才誤信網路應徵而淪為車手。全案最終依詐欺罪與洗錢防制法移送法辦。


更多鏡週刊報導
2.5萬「九頭身」網紅誆賣瘦瘦針詐100萬　昔援交詐騙前科黑史全被挖出
開刀房外被詐騙　詐團專挑家屬最脆弱時下手
曾持裸照恐嚇富商千金　「最知名假律師」再爆詐貸、私吞鉅額和解金

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
476 1 9100 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
日本對韓11連勝！　井端對大谷翔平很感謝
出國注意！專家警告「機票漲價潮」要來了
「拉肚子3個月」竟是肝癌末期！　醫一照嘆：已經密密麻麻
快訊／台中爆紅餐廳意外！　男帶女友翻車無生命跡象
卓榮泰傳「包機」飛東京看WBC　國民黨團開轟！
舒華站上大巨蛋哽咽了！　見台下這一幕：我的心被填滿

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台中爆紅夜景餐廳意外！19歲男帶女友翻車無生命跡象搶救中

女脫鞋飄臭酸魚腥味　老翁一聞驚覺遭騙150多萬！報警抓女車手

快訊／前人壽女經理20年高利吸金5000萬　台北地院裁准羈押禁見

警政署響應《全球悼念殉職警察活動》　六都警察局「亮藍燈」響應

人妻機場偷情被抓包！鹹濕對話「你是我的健達出奇蛋」　夫崩潰告

彰化貨車過高「扯斷電線」號誌桿歪頭倒地　台1線南下全線封閉

航警縱放走私加熱菸品判8年！還揪團賺3800萬黑錢　8人遭起訴

酒店妹醒來人在摩鐵！「嘴裡竟有奇怪味道」崩潰　隱眼失蹤

成功嶺旁公墓火警黑煙漫天「離油庫僅800m」　黑鷹投水滅火畫面曝

澎湖製冰廠藏天九牌賭場！擠滿小房間開賭　13名賭客全送辦

23歲賓士男「吸喪屍煙彈載19歲妻」猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死

2026台灣燈會嘉義開幕吸百萬人潮　21m阿里山主燈點亮轉型科技願景

關鍵錄音遭清除、證據全消失！林宅血案背後誰在操控？｜鑑識專家謝松善 阿善師｜林宅血案●下｜《我在案發現場》

宜蘭賓士猛撞7車　銀車「半截消失」女駕駛OHCA　恐怖瞬間曝

165名師生被炸死！伊朗小學空襲　初步調查揭「美軍恐須負責」

大谷滿貫彈引爆10分大局！台灣0比13遭扣倒　寫預賽最慘紀錄

背水一戰！莊陳仲敖明掛帥先發　中華隊對戰捷克搶首勝

WBC「抓耙子」 陳柏豪認了發文　 現聲致歉：開玩笑亂寫的(更)

捷克左投先發戰中華隊！　教頭幽默祝福台灣順利「但明天例外」

日本超狂打線出爐！大谷翔平1棒登場　賽前練打狂轟驚呼連連

快訊／台中爆紅夜景餐廳意外！19歲男帶女友翻車無生命跡象搶救中

女脫鞋飄臭酸魚腥味　老翁一聞驚覺遭騙150多萬！報警抓女車手

快訊／前人壽女經理20年高利吸金5000萬　台北地院裁准羈押禁見

警政署響應《全球悼念殉職警察活動》　六都警察局「亮藍燈」響應

人妻機場偷情被抓包！鹹濕對話「你是我的健達出奇蛋」　夫崩潰告

彰化貨車過高「扯斷電線」號誌桿歪頭倒地　台1線南下全線封閉

航警縱放走私加熱菸品判8年！還揪團賺3800萬黑錢　8人遭起訴

酒店妹醒來人在摩鐵！「嘴裡竟有奇怪味道」崩潰　隱眼失蹤

成功嶺旁公墓火警黑煙漫天「離油庫僅800m」　黑鷹投水滅火畫面曝

澎湖製冰廠藏天九牌賭場！擠滿小房間開賭　13名賭客全送辦

中華隊「逆襲劇本」曝光！想晉級要滿足3條件　對陣韓國必須贏

Tiffany石上鳥與愛連結成對亮相 　碩大頂級寶石炫目

林俊吉單節11分定江山　夢想家4連勝還登第二送主帥簡浩最棒生日禮

日本逆轉對韓11連勝！井端讚大谷「頂級打擊」：真的很感謝

BMW「全新世代電動房車i3」預告3／18亮相！承接3系列不放棄油車

快訊／台中爆紅夜景餐廳意外！19歲男帶女友翻車無生命跡象搶救中

女脫鞋飄臭酸魚腥味　老翁一聞驚覺遭騙150多萬！報警抓女車手

影／記者問「平時運動嗎」　甄子丹愣：不運動我怎麼拍武打片？

已故星二代遭他劈腿冷暴力　日渣男星竟公開笑認「交往是為了事業」

台網美紐約吃霸王餐「想肉償抵帳」！法官認1原因撤銷控訴

李連杰女兒曾患憂鬱症　他自責：我很失職

社會熱門新聞

酒店妹醒來人在摩鐵！「嘴裡竟有奇怪味道」崩潰　隱眼失蹤

人妻偷情遭抓包：妳是我的健達出奇蛋

獨／賴清德大巨蛋觀戰中華隊　維安竟偷峮峮簽名球

即／台中夫妻雙屍命案！　弟破門驚見2具冰冷遺體

台南青葉橋重機騎士為閃電動代步車　遭爆頭輾斃

洗腎男偷吃護理師！嗆妻「誰叫妳不陪睡」

大葉高島屋10樓墜落　62歲女傷重不治

快訊／前人壽女經理吸金5000萬羈押禁見

北大武山難！高山協作員背物資墜谷身亡

父送3槍16子彈　兒收下要關5年半

「舉重精靈」狠揍女友害聽力受損...判拘役50日

生前燦笑畫面曝！宜蘭最暖女導師被毒駕撞死

即／汐止少年墜落社區大樓地面　命危送醫

即／台中夜景餐廳意外！19歲男翻車命危

更多熱門

相關新聞

台網美紐約吃霸王餐　1原因被撤銷控訴

台網美紐約吃霸王餐　1原因被撤銷控訴

紐約布魯克林區出現一名令餐廳業者頭痛不已的「霸王餐慣犯」，這名34歲的台灣籍女子Pei Chung被指控在短短1個多月內連續造訪至少11間高級餐廳，每次都酒足飯飽後逃單。她甚至被餐廳指控，竟提出想以「肉身還錢」。令人驚訝的是，這名女子被證實是來自台灣的留學生。根據最新進展，紐約法官週四裁定其精神狀況不適合接受審判，正式撤銷五項控訴。

軍事院校校友盃慢壘賽台南開打18隊聯合開球場面壯觀

軍事院校校友盃慢壘賽台南開打18隊聯合開球場面壯觀

快訊／前人壽女經理吸金5000萬羈押禁見

快訊／前人壽女經理吸金5000萬羈押禁見

白宮發寶可夢梗圖搞宣傳　任天堂截圖嗆

白宮發寶可夢梗圖搞宣傳　任天堂截圖嗆

台南青葉橋重機騎士為閃電動代步車　遭爆頭輾斃

台南青葉橋重機騎士為閃電動代步車　遭爆頭輾斃

關鍵字：

鏡週刊台南網路投資詐騙

讀者迴響

熱門新聞

快訊／費爾柴德滿貫砲！張育成猛打秀　中華隊14比0扣倒捷克奪首勝

快訊／鈴木誠也雙響、大谷開轟　日本8比6擊敗韓國

伊朗總統道歉了！　宣布不再攻擊鄰國

曾豪駒向捷克道歉！親曝大幅領先仍盜壘原因

結婚26年首次出國！她驚覺「老公1能力」超強

賀中華隊首勝！超商推「買一送一」　優惠一次看

韓國對上日本派他先發　球迷驚：要抓台灣？

費仔媽驚兒子爆紅　曝他上屆婉拒原因

陳傑憲骨裂拒休帶傷練打　竟三度開轟

袁惟仁靈堂現場曝光　第一位到場的藝人竟是她

AV女優引退失敗！結婚前夕遭甩　還被職場霸凌

中華隊14比0扣倒　晉8強劇本曝

醫護買盤回歸！社區佔一半　專家：根本小型醫院

大谷翔平見到王貞治　1動作全場狂讚

派林昱珉有原因！曾總曝明先發已定

更多

最夯影音

更多
23歲賓士男「吸喪屍煙彈載19歲妻」猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死

23歲賓士男「吸喪屍煙彈載19歲妻」猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死
2026台灣燈會嘉義開幕吸百萬人潮　21m阿里山主燈點亮轉型科技願景

2026台灣燈會嘉義開幕吸百萬人潮　21m阿里山主燈點亮轉型科技願景

關鍵錄音遭清除、證據全消失！林宅血案背後誰在操控？｜鑑識專家謝松善 阿善師｜林宅血案●下｜《我在案發現場》

關鍵錄音遭清除、證據全消失！林宅血案背後誰在操控？｜鑑識專家謝松善 阿善師｜林宅血案●下｜《我在案發現場》

宜蘭賓士猛撞7車　銀車「半截消失」女駕駛OHCA　恐怖瞬間曝

宜蘭賓士猛撞7車　銀車「半截消失」女駕駛OHCA　恐怖瞬間曝

165名師生被炸死！伊朗小學空襲　初步調查揭「美軍恐須負責」

165名師生被炸死！伊朗小學空襲　初步調查揭「美軍恐須負責」

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面